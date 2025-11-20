search
Gest extremist în Bosnia. Ministrul Stasa Kosarac i-a trimis o cască nazistă diplomatului german Christian Schmidt: „O moștenire a strămoșilor tăi naziști”

Un ministru bosniac a trimis o cască cu însemne naziste diplomatului german Christian Schmidt, Înalt Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina, declanșând un scandal diplomatic și amplificând tensiunile etnice din țară.

Mesajul lui Stasa Kosarac a fost mai mult decât evident. FOTO: colaj Facebook/Instagram
Mesajul lui Stasa Kosarac a fost mai mult decât evident. FOTO: colaj Facebook/Instagram

Relaţiile cu Germania s-ar putea deteriora după ce gestul extrem (şi extremist) al ministrului bosniac pentru Comerț exterior, Stasa Kosarac, care i-a trimis o cască nazistă şi un mesaj dur diplomatului german Christian Schmidt, care supraveghează respectarea acordului de pace de la Dayton: „Este timpul să părăsești această țară, unde nu ar fi trebuit să vii niciodată”.

Într-o postare distribuită în urmă cu câteva ore pe contul său de Instagram, ministrul Stasa Kosarac nu doar că nu regretă iniţiativa, ci insistă asupra mesajul pe care a vrut să-l transmită prin acest gest, catalogându-l, în continuare pe Christian Schmidt ca „nazist”.

„Astăzi i-am trimis ocupantului Schmidt simbolul armatei naziste, însoțită de o «Scrisoare către ocupant», în care am subliniat că nu este vorba despre un cadou, ci despre moștenirea strămoșilor lui Schmidt, ale căror valori le-a moștenit acest ocupant.

Lui, care a venit în această țară ca ilegal, fără permis de muncă, cu intenția de a ocupa, de a înrobi, de a subjuga.

Lui, care prin autoritățile manipulărilor neconstituționale și nedemocratice a uzurpat instituțiile interne, a distrus democrația și a condus persecuția judiciară-politică a președintelui ales legal și legitim al Republicii Srpska, Milorad Dodik, într-un efort de a slăbi Republica Srpska și de a anula libera voință a poporului sârb din Bosnia și Herțegovina.

Lui, care este întruchiparea răului politic și a intențiilor rele față de patria mea, Republica Srpska, și de mândrul meu popor sârb, i-am scris, printre altele, că, dacă în Bavaria, Westfalia, Porajne sau orice altă provincie găsește măcar o bucată din uniforma unui soldat sârb, și nu va găsi, pentru că nu există, să fie liber să ni le aducă înapoi.

I-am reamintit că această cască este moștenirea strămoșilor săi naziști, care au ucis poporul meu în cea mai întunecată perioadă a civilizației umane. Poate că această cască va completa colecția familiei sau chiar a lui, deoarece este cunoscut ca respectând tradiția armatei naziste și a piloților lui Hitler”, a scris Stasa Kosarac.

Cine este diplomatul german vizat

Christian Schmidt ocupă funcția de Înalt Reprezentant internațional pentru Bosnia și Herțegovina din 2021 și are puteri extinse pentru a implementa Acordul de la Dayton din 1995, care a pus capăt războiului interetnic din anii ’90.

Totuși, legitimitatea sa a fost contestată în repetate rânduri de parlamentarii și oficialii din Republica Srpska, entitate dominată de sârbi, care contestă autoritatea centrală a guvernului și a Înaltului Reprezentant.

Bosnia și Herțegovina rămâne o țară divizată pe criterii etnice, formată din două entități: Federația, unde bosniacii musulmani împart puterea cu croații, și Republica Srpska, majoritar sârbă. Deasupra acestora se află un guvern central cu competențe limitate și un președinte tripartit, compus din câte un reprezentant al fiecărei etnii, care gestionează relațiile interetnice într-un stat fragil din punct de vedere politic.

Conflictul dintre Christian Schmidt și Milorad Dodik, fostul președinte al Republicii Srpska, la care face referire Stasa Kosarac în mesajul său, a împins Bosnia într-o criză politică, iar tensiunile etnice și politice persistente sunt amplificate de declarațiile și gesturile publice ale oficialilor naționaliști.

NATO, care a intervenit în războiul din anii ’90 și a contribuit la încheierea conflictului soldat cu aproape 100.000 de victime, continuă să asigure securitatea Bosniei prin forțele sale de menținere a păcii și cooperarea cu structurile Uniunii Europene, având sediul la Sarajevo.

