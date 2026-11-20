La peste un deceniu de la închiderea Minei Petrila, elevii construiesc roboți în clădirile fostei exploatări de cărbune, în timp ce autoritățile au anunțat investiții de aproape 177 de milioane de lei pentru revitalizarea ansamblului istoric. Tinerii speră că tehnologia, cultura și turismul vor reda viața orașului marcat de declinul mineritului.

Cristian și Raisa, doi dintre elevii pasionați de robotică din Petrila. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Într-o sală rece și aproape pustie a fostei mine de cărbune Petrila, câțiva elevi construiesc și testează roboți. Sunt membri ai clubului de robotică Wafy, tineri de la mai multe specializări ale liceului local, pe care pasiunea pentru știință și tehnologie i-a adus împreună. În locul în care generații întregi au muncit pentru exploatarea cărbunelui, adolescenții încearcă să își construiască un viitor diferit.

„Mi se pare că noi combinăm, într-un fel, vechimea cu tot ce este modern. Încercăm să inovăm și poate, pe viitor, să ajungem ingineri”, spune Cristian Tuto, unul dintre membrii echipei.

„Vrem să-i oferim Văii Jiului un nou viitor și să dăm viață acestui oraș”, adaugă colega sa, Raisa Huhu.

Mina Petrila a fost închisă definitiv în toamna anului 2015, după mai bine de un secol și jumătate de la înființare. Pe terenurile fostei exploatări au rămas câteva clădiri istorice și instalații miniere, care au fost preluate în administrare de Consiliul Județean Hunedoara și fac parte din Ansamblul istoric Mina Petrila.

Salvate de la demolare, construcțiile vechi au fost incluse în proiecte de revitalizare, pentru care instituția a obținut finanțări europene. Potrivit autorităților, fosta mină va beneficia de investiții de aproape 177 de milioane de lei, prin cinci proiecte care prevăd restaurarea clădirilor și transformarea lor în spații culturale, turistice și educaționale.

Inițiativa este una inedită într-o regiune în care zeci de mine de aur, cupru, fier și cărbune au fost închise, lăsând în urmă ruine.

Tinerii care vor să schimbe viitorul Văii Jiului

Raisa Huhu și Cristian Tuto au vorbit pentru Adevărul despre pasiunea lor pentru robotică, despre oportunitățile pe care și le doresc în Valea Jiului și despre speranța că regiunea va putea depăși declinul mineritului.

Cei doi cred că turismul, educația și tehnologia pot oferi noi perspective comunităților care au depins timp de generații de exploatările de cărbune. Ei observă că în Valea Jiului au început proiecte noi, iar unii dintre tinerii plecați se întorc pentru a-și construi aici viitorul.

„Eu zic că turismul va fi ceva foarte bun în Petrila. Va lua locul mineritului”, spune Raisa, amintind de frumusețea munților și de locurile care ar putea atrage vizitatori.

Cristian își dorește să urmeze cursurile Universității Politehnica din Timișoara, dar nu vrea să se desprindă definitiv de orașul natal.

„După ce voi termina liceul și voi da Bacalaureatul, am să merg la Politehnică, la Timișoara, și am să-mi continui studiile. Dar n-am să uit niciodată Valea Jiului. Am să mă întorc și am să încerc să creez cât mai multe proiecte și hub-uri de robotică pentru copiii care sunt curioși, dar sunt limitați de oportunitățile din zona în care s-au născut”, afirmă Cristian.

Elevii spun că și alți adolescenți sunt atrași de robotică, însă nu toți au posibilitatea să își dezvolte această pasiune.

„Sunt foarte interesați, vor să se implice, dar unii dintre ei nu au oportunitatea. Noi vrem să le oferim această oportunitate”, explică Raisa.

Tinerii cred că autoritățile ar trebui să sprijine mai mult inițiativele dedicate noilor generații și să încurajeze dezvoltarea unor activități economice care să înlocuiască mineritul.

„Nu trebuie să stăm să ne chinuim și să ne plângem că am pierdut mineritul. Ar trebui să ne bazăm și pe altceva, să ne modernizăm, să nu mai rămânem în trecut. Să ne uităm spre viitor”, este mesajul transmis de Cristian Tuto.

Mina Petrila, zece ani de ruinare lentă

Nici soarta fostei mine Petrila nu a fost departe de cea a minelor de cărbune Aninoasa și Dâlja, din Valea Jiului, a minelor de fier de la Ghelari, Teliuc și Muncelu, din Munții Poiana Ruscă, ori a centrului aurifer Barza și a minelor din zona Certej, din Munții Metaliferi, unde ruinele au dominat vreme îndelungată peisajul.

La Petrila, unele clădiri de patrimoniu s-au degradat într-un ritm alert în ultimii ani, instalațiile au fost vizate de hoți, iar trecerea timpului și clima aspră a Văii Jiului și-au pus amprenta asupra construcțiilor.

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În 2017, hoții au devastat mașina de extracție din Puțul Centru, o instalație pusă în funcțiune în 1945, și au furat sute de kilograme de cupru din motorul acesteia. Andrei Dăscălescu, regizorul documentarului „Planeta Petrila”, a atras atunci atenția asupra distrugerilor.

„Nu vorbim despre un (banal) furt de fier vechi, ci despre distrugerea unei capodopere tehnice și istorice, poate cel mai de preț lucru din întregul ansamblu declarat monument istoric”, avertiza acesta, într-o scrisoare deschisă din decembrie 2017.

În ianuarie 2019, jumătate din hala circuitului Puțului Centru, clădire inclusă pe lista monumentelor istorice și salvată de la demolare, s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Reprezentanții Asociației Planeta Petrila au descris incidentul drept o „zi neagră pentru Petrila”, atrăgând atenția asupra degradării patrimoniului industrial.

În 2021, hoții au pătruns din nou în clădirile fostei mine, după ce au spart un perete al unei magazii din spatele fostei stații de salvare. Din interior au fost furați rulmenți și alte piese metalice care puteau fi valorificate la fier vechi, în ciuda faptului că perimetrul exploatării era păzit.

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În 2022, Consiliul Județean Hunedoara a cumpărat de la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului terenurile și construcțiile fostei exploatări, cu aproximativ 1,5 milioane de lei. Au fost preluate circa 16 hectare, pe care autoritățile au anunțat că intenționează să le transforme într-o destinație culturală și turistică.

În anii următori, în perimetrul minei au fost organizate spectacole, expoziții și alte evenimente publice. A fost amenajat și un program de vizitare a ansamblului, turiștii având posibilitatea de a descoperi clădiri istorice, puțuri de extracție, vechi instalații miniere și muzeul dedicat salvatorilor minieri.

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În toamna anului 2023, hoții au început să fure însă șinele căii ferate înguste Lonea–Petrila, veche de un secol și jumătate, care transportase cărbunele până la fosta mină Petrila. Circulația trenurilor fusese oprită în primăvara aceluiași an, în urma unei surpări de teren. Polițiștii au constatat atunci furtul a 30 de metri de șină și al unor componente de macaz, într-un moment în care localnicii încă sperau că vechea cale ferată ar putea fi transformată într-o atracție turistică.

Muzeul Salvatorului Minier, mărturie a trecutului Petrilei

În prezent, câteva dintre clădirile fostei mine Petrila au rămas funcționale, în timp ce altele sunt în pragul ruinării complete. Printre cele care pot fi vizitate se află Muzeul Salvatorului Minier, inaugurat în 2018, la zece ani de la tragedia din 15 noiembrie 2008, când 13 mineri și salvatori și-au pierdut viața în două explozii produse în subteran.

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Sălile muzeului au însă nevoie de reabilitare. Igrasia acoperă o parte a tavanelor, iar mobilierul vechi, frigul și umezeala dau interioarelor un aspect dezolant. Aici sunt păstrate mărturii ale istoriei mineritului și ale activității salvatorilor minieri, cei care își riscau viața pentru a interveni în cazul accidentelor subterane.

În fața muzeului se află „Monumentul salvatorului minier”, dezvelit tot în 2018, în memoria salvatorilor și ca omagiu adus scriitorului petrilean Ion D. Sîrbu.

Investiții de aproape 177 de milioane de lei la fosta Mină Petrila

Consiliul Județean Hunedoara a obținut finanțare pentru cinci proiecte de regenerare și reconversie a fostei Mine Petrila, cu o valoare totală de 176.936.517 lei. Semnarea contractelor de finanțare a avut loc miercuri 18 noiembrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la Ansamblul istoric Mina Petrila, în prezența ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu.

Investițiile sunt finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, cu sprijinul Fondului pentru o Tranziție Justă al Uniunii Europene, destinat reconversiei economice și sociale a regiunilor afectate de declinul industriilor tradiționale.

Cele cinci proiecte prevăd restaurarea și refuncționalizarea unor construcții istorice, amenajarea de spații culturale și educaționale, dezvoltarea unui centru de robotică și regenerarea fostei platforme miniere.

Primul proiect vizează consolidarea și punerea în valoare a Puțului Centru, unul dintre cele mai reprezentative monumente industriale ale fostei exploatări. Turnul și hala puțului, vor fi restaurate și adaptate unor noi funcțiuni, cu păstrarea elementelor arhitecturale și tehnice care amintesc de activitatea minieră.

Un alt proiect urmărește realizarea unui hub integrat sociocultural, prin reabilitarea fostei Stații de salvare, care găzduiește Muzeul Salvatorului Minier, a Stației de pompe, cunoscută sub numele Centrul Cultural Pompadou, și a fostului dispensar, care ar urma să fie transformat în galerie de artă.

Două proiecte sunt dedicate regenerării urbane a perimetrului fostei mine și dezvoltării infrastructurii verzi. Acestea urmăresc reamenajarea spațiilor exterioare, realizarea unor zone de recreere și integrarea fostei platforme industriale în circuitul public și turistic al orașului.

Al cincilea proiect prevede înființarea unui centru de creativitate și inovare, Robotics Hub, prin consolidarea și reabilitarea fostei Stații de ventilatoare Centru, a Casei mașinii de la Puțul nou cu schip și a Puțului nou cu schip. În aceste construcții industriale urmează să fie amenajate spații destinate activităților educaționale și tehnologice.

Mina Petrila, o istorie de peste un secol și jumătate

Mina Petrila a fost deschisă în 1859, fiind una dintre cele mai vechi exploatări de cărbune din România. Dezvoltarea sa a transformat treptat așezările de păstori de pe Valea Jiului de Est într-un important centru industrial, în care au fost construite galerii subterane, puțuri de extracție și colonii muncitorești.

În 1870, publicistul englez Robert Nelson Boyd descria Petrila ca pe un sat pitoresc, înconjurat de livezi și gospodării tradiționale.

„Nimic nu putea fi mai frumos decât Petrila, care este o aşezare tipică valahă. Ridicată pe malurile râului Jiu, unde apele au o adâncime mică şi curg uşor, aici fiecare gospodărie este înconjurată de o livadă de pomi fructiferi”, scria călătorul britanic.

Cu câțiva ani înainte, geologul David Ansted anticipase transformările aduse de exploatarea cărbunelui.

„Marea bogăţie a acestui domeniu al cărbunelui care conţine, aşa cum s-ar părea, cărbune excelent, nu poate fi trecută cu vederea”, relata acesta în 1862.

Previziunile sale s-au adeverit. Mina Petrila a devenit unul dintre marile centre carbonifere ale Văii Jiului, fiind extinsă și modernizată în secolul XX. Printre construcțiile sale impresionante s-au numărat Puțul Centru, dotat cu o instalație de extracție pusă în funcțiune în 1945, și Puțul cu schip, adânc de aproximativ 940 de metri.

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Exploatarea a fost însă marcată și de tragedii. La 15 noiembrie 2008, două explozii succesive au provocat moartea a 13 mineri și salvatori, iar alte 15 persoane au fost rănite. Mina a fost închisă definitiv în 2015, după 156 de ani de activitate. O parte dintre construcțiile sale istorice au fost salvate de la demolare, dar au continuat să se degradeze în anii următori.

Petrila, orașul minerilor din ținutul momârlanilor

Înaintea dezvoltării mineritului, Petrila era formată din așezări de păstori, răsfirate pe malurile Jiului de Est și pe versanții Munților Parâng și Șureanu. Comunitățile locale, cunoscute sub numele de momârlani, și-au păstrat timp îndelungat tradițiile pastorale.

„Unii au cabane de buşteni pe înălţimi, unde locuiesc toată vara. Alţii caută un adăpost sub corturi făcute din ramuri şi frunze de copaci; foarte puţini coboară în văi în timpul sezonului cald”, relata publicistul Robert Nelson Boyd, în 1870.

Mineritul a schimbat treptat înfățișarea locurilor. Au apărut colonii muncitorești, cartiere de blocuri și platforme industriale, iar aproape fiecare familie din Petrila a ajuns să aibă legături cu exploatările de cărbune.

După declinul mineritului, orașul a rămas înconjurat de atracții naturale și istorice care îi pot susține dezvoltarea turistică. Munții Parâng, Cheile Jiețului, drumul spre Transalpina, satele momârlanilor din Munții Șureanu și apropierea de cetățile dacice oferă numeroase posibilități de explorare.

Totuși, potențialul turistic nu a compensat până în prezent pierderea locurilor de muncă din minerit. Transformarea fostei Mine Petrila într-un centru cultural și turistic ar putea contribui la diversificarea economiei locale.

Valea Jiului, de la 14 mine de cărbune la ultimele exploatări

La începutul anilor ’90, în Valea Jiului funcționau 14 exploatări de cărbune, care asigurau aproximativ 40.000 de locuri de muncă. În deceniile următoare, minele au fost închise treptat, iar industria carboniferă, de care depindeau cele șase orașe ale regiunii, a intrat în declin.

În prezent, minele Lonea și Lupeni se află în etapele finale ale programului de închidere, iar exploatările Livezeni și Vulcan au ca termen prevăzut anul 2032. Închiderea celor două mine a stârnit controverse, sindicaliștii avertizând că lucrările de punere în siguranță nu pot fi încheiate la timp.

Declinul mineritului a accelerat depopularea regiunii. Dacă la începutul anilor ’90 Valea Jiului avea peste 150.000 de locuitori, la recensământul din 2022 populația scăzuse sub 100.000.

Sociologul Valentin Fulger, de la Universitatea din Petroșani, arăta că reconversia economică a întârziat, iar migrația tinerilor a devenit una dintre cele mai grave probleme. Potrivit unui studiu realizat în 2024, aproximativ 90% dintre tinerii participanți, în special cei cu vârste între 18 și 24 de ani, își exprimau intenția de a părăsi regiunea.

„Tinerii pleacă inițial la școală sau la universitate și apoi renunță să se mai întoarcă în Vale, pe care o percep ca pe un spațiu lipsit de oportunități economice și de perspective de dezvoltare profesională și personală”, explica sociologul.

Acesta considera că statul a ratat șansa reconversiei economice în perioada marilor restructurări, când regiunea dispunea încă de o forță de muncă numeroasă și calificată.

„Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv al Văii Jiului, nu doar industrial, ci și demografic, identitar, educațional și cultural”, avertiza Valentin Fulger.

Investițiile de aproape 177 de milioane de lei în fosta Mină Petrila le dau însă speranțe unora dintre locuitorii regiunii, cel puțin în privința reconversiei patrimoniului industrial.