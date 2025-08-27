Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru avertizează că agresarea livratorului din Bangladesh e „consecința urii promovate de AUR”. „Unii îi culeg «roadele» cu pumnii în lumea reală”

Incidentul violent de marţi, pe o stradă din Capitală, în care un livrator originar din Bangladesh a fost agresat fără motiv, a generat reacții dure în plan politic.

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, îi acuză pe liderii AUR că prin discursurile lor xenofobe alimentează un climat de ură ce se transformă în violență pe străzi.

Vicepreședintele PNL și liderul filialei ieșene, Alexandru Muraru, a reacționat dur pe pagina sa de Facebook după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în faţă pe o stradă din București. Liberalul susține că astfel de episoade nu sunt accidente izolate, ci consecințe directe ale discursului instigator promovat de AUR.

„Violența xenofobă nu mai este o teorie, ci o realitate brutală pe străzile din București. Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg „roadele” cu pumnii în lumea reală. Ce s-a întâmplat cu livratorul nepalez nu este o surpriză, ci o consecință directă a instigării promovate de AUR”, a declarat Alexandru Muraru.

El a subliniat că victima, un om care muncea cinstit pentru a-și câștiga existența, a fost atacată doar pentru că era străin.

„Agresorul, care și-a filmat fapta, i-a aruncat în față exact cuvintele pe care le aude de la tribuna politică: «invadator», «mergi în țara ta». Când ura este ambalată în discursuri despre «apărarea țării» și distribuită de la vârful politicii, ea se normalizează și, în final, explodează în violență fizică”, a adăugat Alexandru Muraru, nimeni altul decât fratele ambasadorului României în SUA.

În opinia sa, legătura dintre discursurile liderilor AUR și agresiunile xenofobe este evidentă, iar strategia partidului seamănă cu metodele folosite de Kremlin.

„Să nu ne iluzionăm că aceasta este o idee originală. Agenda AUR pare desprinsă din manualul Kremlinului: propunerea de a interzice muncitorii străini este o copie la indigo a unei măsuri luate recent în Rusia. Este o strategie deliberată de a importa izolaționism și intoleranță, subminând valorile unei societăți europene deschise”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook.

Liberalul a făcut și o comparație între situația muncitorilor străini din România și dorința românilor din diaspora de a fi respectați.

„Contrastul este evident. În timp ce milioane de români își doresc să fie tratați cu respect în străinătate, AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței. A ataca un om pentru originea sa nu este patriotism, este o rușine națională”, a punctat deputatul PNL.

Totodară, Alexandru Muraru a atras atenția că, deși agresorul va răspunde în fața legii, responsabilitatea morală pentru astfel de fapte trebuie pusă pe seama celor care propagă ura.

„Responsabilitatea morală este mult mai sus, la cei care construiesc eșafodajul ideologic al urii. Fiecare postare xenofobă a unui politician este o cărămidă la acest eșafodaj. Este timpul să îi numim pe acești arhitecți ai urii și să le cerem socoteală”, a conchis vicepreședintele PNL.

Vă reamintim că incidentul în care un livrator originar din Bangladesh a fost lovit, pe o stradă din Bucureşti, fără niciun motiv, de un tânăr de 20 de ani a fost iniţial făcut public de poliţistul-influencer Marian Godină, care, de altfel, i-a făcut deja deputatului aur Dan Tanasă o plângere penală pentru instigare la ură.

Autorităţile au confirmat informaţiile şi, în plus,miercuri supă-amiază au transmis că agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.