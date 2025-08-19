Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau discriminare”

Polițistul-influencer Marian Godină a reacționat după ce Dan Tanasă a instigat românii la boicotarea imigranților de la Glovo și a anunțat pe Facebook că i-a făcut plângere penală parlamentarului Alianței pentru Unirea Românilor.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a scris, marți, pe Facebook, Marian Godină.

Anunțul făcut de Marian Godină vine după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care îndeamnă românii să respingă comenzile livrate de imigranți. Mai mult, parlamentarul a averizat asupra pericolului unei „dictaturi” și al „valului islamist”.

„O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a scris deputatul AUR.

În plângerea formulată, Marian Godină a cerut dispunerea cercetării penale a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a lui Dan Tănasă:

„Formulez prezenta:

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, membru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal.

Motivele plângerii:

În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASA DAN a postat următorul text:

"Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!"

Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa.

Probe și dovezi:

În susținerea celor afirmate, indic următoarele mijloace de probă:

Capturi de ecran de pe pagina de Facebook a d-lui Dan Tanasa.

Solicitări:

Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”.



