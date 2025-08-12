Scandal la „Insula iubirii”: acuzații de rasism și plângeri la CNA. Momentul care a stârnit revoltă

Ediția de luni seara a reality-show-ului „Insula iubirii” (Antena 1) a stârnit un val de critici în mediul online și a generat plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după difuzarea unei petreceri cu tematică inspirată din cultura romă.

În cadrul episodului, concurenții au purtat costume considerate caricaturale, iar termenul „țigan” a fost folosit în repetate rânduri. Situația a fost semnalată și comentată de activistul pentru drepturile romilor Bogdan Burdușel, pentru HotNews.

„Toți concurenții au fost îmbrăcați în costume care caricaturizează romii, iar termenul «țigan» a fost repetat de mai multe ori. Pentru mulți romi, acest cuvânt poartă în spate sute de ani de discriminare, marginalizare și violență. Acest tip de moment nu e «o glumă» – e un exemplu clar de apropiere culturală: majoritatea împrumută elemente din cultura unei minorități, dar le folosește doar ca decor, fără a respecta semnificația lor reală”, a declarat Burdușel.

„O mască de carnaval”

Activistul a subliniat că, în loc să pună în valoare tradițiile și diversitatea culturii rome, producătorii emisiunii au recurs la clișee. „În loc să arate frumusețea și diversitatea culturii rome, emisiunea a redus-o la câteva clișee, transformând-o într-o mască de carnaval”, a spus acesta.

Rasism anti-romi

Burdușel consideră că scena difuzată reprezintă o formă de rasism anti-romi, recunoscută oficial. „Mai grav, vorbim despre rasism anti-romi, o formă de discriminare recunoscută oficial, care se vede atât în jigniri directe, cât și în aceste «glume» ce par nevinovate. Ele transmit un mesaj clar: că romii sunt un subiect de amuzament și nu oameni reali, cu identitate și demnitate”, a adăugat el.

Plângeri la CNA

Bogdan Burdușel și creatoarea de conținut Evetastick au anunțat că au depus deja plângeri la CNA, solicitând instituției să analizeze momentul difuzat și să ia măsurile corespunzătoare.