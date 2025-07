Fiul Laurei Vicol, acuzat de rasism. Luca Vicol: „Nu așa arată românii. Dacă ai cetățenie română, nu înseamnă automat că ești român”

O tânără româncă de etnie pakistaneză, născută în Timișoara, acuză că este victima unor comentarii rasiste repetate făcute de Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, şi îl acuză pe acesta de comportament tip bullying pe rețelele sociale.

Faizah Muhhamad, născută în Timişoara din părinţi cu origini indo-pakistaneze, semnalează faptul că Luca Vicol, fiul fostei președinte a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și al omului de afaceri Mihai Tiberiu Vicol, a lăsat la postările sale pe rețelele sociale mai multe comentarii rasiste. Tânăra, care este în prezent studentă la master în astrofizică și implicată într-un proiect de film despre Revoluția din 1989 din Timișoara, consideră că acestea sunt cu atât mai grave cu cât ele stau „la intersecția rasismului și a privilegiilor politice”.

„Mă numesc Faizah și vă contactez în calitate de cineastă și studentă la master în astrofizică născută în Timișoara. Azi, am fost victima unor comentarii rasiste extrem de grave, formulate de Luca Vicol, fiul fostei șefe a Comisiei Juridice din Parlament.

Printre atacuri s-au numărat apelative precum «Pakistan curry», folosirea repetată de emoji de maimuță și afirmația ironică «Așa arată românii».

Cred că acest caz stă la intersecția rasismului și a privilegiilor politice: nu este vorba doar de ura individuală, ci de sentimentul de impunitate alimentat de apartenența la o familie influentă.

Vă trimit în atașament capturile de ecran pentru publicare. Voi documenta această situație în videoclipurile mele de pe TikTok și Instagram Reels, iar tăcerea presei române în fața unui caz atât de clar de rasism nu va trece neobservată”, spune Faizah Muhhamad.

În acest context, am încercat să aflăm mai multe detalii de la tânăra care are altă etnie, dar este cetățean român, dar şi de la Luca Vicol, care ne-a transmis şi el un drept la replică, prin intermediul mamei sale.

Cum a început totul

Faizah Muhhamad afirmă că nu îl cunoaște personal pe Luca Vicol şi că nu a interacționat niciodată cu el nici pe rețelele de socializare până în momentul în care acesta a început să lase comentarii rasiste şi ofensatoare la postările sale din mediul online, pe TikTok.

Tânăra spune că nu este pentru prima dată victima rasismului, confruntându-se aproape zilnic cu astfel de comentarii, dar că cele venite din partea lui Luca Vicol sunt cu atât mai grave cu cât „vorbim despre cineva care se pregătește, ca și mama lui, pentru o carieră în politică. O astfel de persoană va ajunge, mai devreme sau mai târziu, într-o poziție de influență, iar comportamentul său actual ar trebui cunoscut și dezbătut public”.

„Nu îl cunosc personal pe Luca Vicol și nu am avut niciun fel de interacțiune anterioară cu el. Nu l-am provocat în niciun fel să comenteze la postările mele. Comentariile sale sunt publice și, din păcate, nu s-a limitat la a mă ataca doar pe mine, ci și alte persoane din secțiunea mea de comentarii. Comportamentul său rasist și batjocoritor este vizibil și documentat.

Motivul pentru care au început aceste atacuri pare a fi faptul că am început să vorbesc public despre proiectele mele creative, în special despre romanul și filmul pe care le dezvolt, ambele inspirate din Revoluția Română. Sunt o artistă născută în România, în Timișoara, iar această poveste este una extrem de personală pentru mine. Cu toate acestea, se pare că simplul fapt că am o altă etnie i-a deranjat pe unii, iar identitatea mea de româncă este atacată constant. În orice țară civilizată, un astfel de comportament ar fi considerat inacceptabil.

Da, Luca Vicol a continuat să comenteze și voi atașa capturi de ecran care dovedesc acest lucru. Din păcate, primesc comentarii rasiste aproape zilnic, iar în acest e-mail voi include câteva exemple relevante. Ceea ce diferențiază acest caz de celelalte este faptul că vorbim despre cineva care se pregătește, la fel ca mama lui, pentru o carieră în politică. O astfel de persoană va ajunge, mai devreme sau mai târziu, într-o poziție de influență, iar comportamentul său actual ar trebui cunoscut și dezbătut public, a declarat pentru „Adevărul” Faizah Muhhamad.

→ Imaginea 1/3: mesaj luca vicol 2 captura ecran jpg

Ea a povestit, de asemenea, că, după ce a primit comentariile ofensatoare, a verificat contul de TikTok al lui Luca Vicol şi a constatat că nu este singura țintă a comentariilor ofensatoare ale acestuia.

„Am documentat, de asemenea, comentarii făcute de el pe propriul său cont, unde a folosit termeni jignitori și ofensatori, iar în imaginile atașate se pot vedea clar aceste lucruri. Mai mult, există și alte persoane în mediul online, în special pe TikTok, care au fost victimele comportamentului său de tip bullying. A făcut afirmații disprețuitoare la adresa celorlalți, numindu-ne «săraci» în contrast cu poziția sa de «bogat și puternic».

Sunt profund conectată la cultura română, chiar dacă unii aleg să mă respingă doar pe criterii etnice. Tocmai de aceea, aceste atacuri sunt cu atât mai dureroase și revoltătoare”, mai spune Faizah Muhhamad, care ne trimite şi câteva capturi de ecran edificatoare.

Luca Vicol spune că nu e rasism să trimiți emoticoane cu maimuțe

În toamna anului trecut, în plin scandal legat de Nordis, fiul Laurei Vicol și-a lansat primul volum de poezie, intitulat „Gânduri pasagere”, la o cafenea din București, iar printre participanți s-a numărat și mama sa, Laura Vicol.

Luca Vicol s-a făcut remarcat nu doar prin poezie, ci și prin prezența sa vocală și adesea acidă în mediul online, unde tânărul adoptă un ton ironic și adesea ofensator față de cei care îl critică, pe care nu ezită să-i ironizeze sau chiar să-i jignească în termeni duri.

De asemenea, numele lui Luca Vicol apare și într-o anchetă DIICOT privind spălarea de bani, la începutul acestui an procurorii declarând că acesta ar fi beneficiat de sume importante de bani, transferate atât direct în conturile sale, cât și prin intermediari.

Pe contul său de TikTok, el publică frecvent videoclipuri în care abordează, în cheie ironică, subiecte de actualitate, precum cazul criminalului din Mureș, măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan sau scandalul în care a fost implicat Cristian Popescu Piedone.

Evident că, dat fiind numele de familie pe care îl poartă, postările sale, atât cele de pe TikTok, cât și de pe Instagram, generează numeroase reacții. Mulți dintre cei care comentează îl critică, făcând legătura între atitudinea sa și controversele din jurul familiei sale, iar Luca răspunde deseori comentariilor cu replici dure. Printre cele mai vizibile se numără: „Să zici mersi că îți răspund, sărăcie!”, „Tu ești Ștefan cel gay. Ai sânii mari, umflatule! Du-te în ghetou! Mai mănâncă și tu o salată!”*, sau „Când intră pensia socială?”.

În acest context, prin intermediul mamei sale, i-am solicitat lui Luca Vicol un punct de vedere referitor la cele mai recente acuzații la adresa sa, cele formulate de Faizah Muhhamad.

Astfel, el ne-a transmis un drept la replică, atașând, la rândul său, câteva capturi de ecran care ilustrează schimbul de mesaje dintre cei doi.

„În ziua de azi, dacă ai un produs și vrei să-l vinzi, ai nevoie de marketing. Domnișoara, o progresistă de stânga, asemănătoare celor din Vest, încearcă să-și facă reclamă folosindu-se de numele meu de familie. Faptul că ea consideră un emoticon o formă de rasism indică o acută manie a persecuției și o «mentalitate de victimă», tipică oamenilor care nu pot realiza nimic fără puțină victimizare.

Eu am scris o carte și am fost numit, de-a lungul timpului, de la «țigan» la «jidan», dar în viața vieților mele nu voi acuza pe cineva de rasism, pentru că este penibil, imatur și am lucruri mai bune de făcut cu timpul meu, spre deosebire de această domnișoară.



Însă dacă ea crede că, după secole de ocupație – ba turcă, ba maghiară, ba rusă – vine acum în țara mea să-mi țină lecții despre «rasism», în condițiile în care poporul meu a fost subjugat o mare parte din istoria sa, mi se pare de-a dreptul absurd.

În legătură cu comentariul «așa arată românii»:

NU, nu așa arată românii. Dacă ai cetățenie română, nu înseamnă automat că ești român, la fel cum nici eu, dacă aș avea cetățenie nepaleză, nu aș deveni nepalez. Asumă-ți identitatea și fii mândră de poporul tău, așa cum sunt și eu de al meu! Pentru că așa ne-a educat mama mea, pe mine și pe frații mei: să ne iubim țara nu doar să locuim în ea!

Doamne ajută!”, a transmis Luca Vicol.

Laura Vicol: Studenta vrea să își facă publicitate pe numele nostru

O reacție la această situație a avut și fostul președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol, care a subliniat că de luni bune este „linșată public gratuit” în presă, fiul său fiind adesea atacat doar prins prisma numelui pe care îl poartă.

În discuția telefonică pe care am avut-o, ea a declarat că bănuiește că tânăra care face astfel de acuzații despre fiul său ar putea fi una și aceeași persoană care, de pe un cont fals, i-a scris lui Luca Vicol numeroase mesaje ofensatoare, dar, cum nu poate dovedi acest lucru, preferă să nu comenteze acest aspect. Cu toate acestea, ne-a transmis și ea câteva capturi de ecran cu comentariile primite de fiul său, însă fără niciun fel de legătură cu subiectul discutat.

Laura Vicol își apără fiul și afirmă că acesta este „un copil care nu a mai suportat să-și vadă mama linșată public gratuit și reacționează. Uman, poate arogant, dar pe măsura lăturilor vărsate”.

De asemenea, ea susține opinia lui Luca Vicol că tânăra studentă este în căutare de publicitate și a ales să facă asta bazându-se pe notorietatea numelui Vicol.

„Un tânăr student la două facultăți, olimpic internațional, care, de luni de zile este stâncă în fața violenței verbale, îmi ia apărarea și răspunde cu același ton jignirilor, amenințărilor și urii care curg zilnic pe rețelele lui de socializare.

Un copil care nu a mai suportat să-și vadă mama linșată public gratuit și reacționează. Uman, poate arogant, dar pe măsura lăturilor vărsate.

Pentru că ŞTIE cine este mama lui și ŞTIE Adevărul!

Și acum, pentru că a îndrăznit să răspundă, apare din senin un mail de la o domnișoară care se autointitulează cineastă și studentă la astrofizică, și care afirmă că va transforma totul în «videoclipuri pe TikTok și Instagram Reels»”.

Nu e greu de înțeles scopul real al acestei «sesizări».

Fiul meu NU a făcut comentarii rasiste.

Capturile trimise sunt scoase din context, neverificabile, și trimise cu un scop clar: scandal. Vizibilitate. Agendă personală.

(...) Este o tentativă de a-mi asocia copilul cu o vină pe care nu o are, nici el și nici eu, doar pentru că poartă numele meu. Și nu, nu voi permite asta", a transmis Vicol.