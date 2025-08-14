search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Simion, acuzat de destabilizare. Vicepreședintele Muraru, despre ideea unei coaliții PSD-AUR: „Zgârie la ușa guvernării”

0
0
Publicat:

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL și deputat, susține că liderul AUR, George Simion, încearcă fără succes să rămână relevant prin speculații privind o posibilă guvernare comună AUR–PSD. Muraru avertizează că cei de la AUR încearcă să inducă percepția unei fracturi în Coaliție. 

Muraru îl atacă dur pe Simion după ce a venit cu ideea unui guvern PSD-AUR / Sursa foto: News.ro
Muraru îl atacă dur pe Simion după ce a venit cu ideea unui guvern PSD-AUR / Sursa foto: News.ro

Vicepreședintele PNL și deputat Alexandru Muraru îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că „se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării” pentru a rămâne relevant pe scena politică. „Doar că nu îi iese”, spune Muraru, subliniind că ipoteza unei guvernări comune AUR–PSD, vehiculată de Simion, a fost respinsă din zona PSD. 

„Simion caută cu disperare să rămână relevant și se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării. Doar că nu îi iese. Simion vorbește despre ipoteza unei guvernări AUR – PSD în toamnă, idee respinsă din zona PSD. Sigur, asta nu înseamnă că PSD nu folosește de aceste speculații în interiorul partidului pentru a pune presiune pe premier, o situație doar de fațadă, în perspectiva alegerilor pentru conducerea partidului” scrie Muraru pe Facebook. 

Liberalul susține că, deși aceste speculații sunt folosite de unii lideri PSD pentru a pune presiune pe premier în contextul alegerilor interne din partid, situația este una „de fațadă”, fără impact real asupra stabilității Coaliției. 

AUR, în lipsă de idei pentru a destabiliza eforturile de reformă ale Guvernului

„În schimb, extremiștii de la AUR nu mai știu ce idei să mai născocească pentru a destabiliza eforturile de reformă. Declarațiile liderilor AUR urmăresc să inducă percepția unei fracturi în Coaliție și să devieze atenția de la agenda reală de guvernare. Aceste încercări nu vor influența direcția PNL. 

Cert este că AUR se află într-o criză accentuată de idei, la fel ca și absența oricărei perspective ca acest partid să ajungă la guvernare. De altfel, tocmai reforma statului este gândită ca să combată populismul, fapt ce deranjează cumplit în rândurile suveraniștilor” precizează deputatul PNL în postare. 

Muraru a criticat dur programul politic al AUR, pe care l-a numit „o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului”, menționând propuneri precum naționalizarea OMV Petrom sau instituirea tribunalelor poporului.

„Să nu uităm că programul de guvernare AUR este o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului: naționalizarea OMV Petrom sau tribunale ale poporului” a atacat liberalul partidul de opoziție. 

„AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică”

 „AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică. Forțele politice responsabile au creat și mențin un cordon sanitar contra AUR, iar perspectiva ca AUR să ajungă la guvernare în acest ciclu electoral e zero” a concluzionat vicepreședintele PNL. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Familie din Iași distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Momentul în care Carmen Iohannis a gafat în public! Și-a arătat părerea despre țară chiar la evenimentul preferat al soțului
playtech.ro
image
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!