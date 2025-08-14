Simion, acuzat de destabilizare. Vicepreședintele Muraru, despre ideea unei coaliții PSD-AUR: „Zgârie la ușa guvernării”

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL și deputat, susține că liderul AUR, George Simion, încearcă fără succes să rămână relevant prin speculații privind o posibilă guvernare comună AUR–PSD. Muraru avertizează că cei de la AUR încearcă să inducă percepția unei fracturi în Coaliție.

Vicepreședintele PNL și deputat Alexandru Muraru îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că „se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării” pentru a rămâne relevant pe scena politică. „Doar că nu îi iese”, spune Muraru, subliniind că ipoteza unei guvernări comune AUR–PSD, vehiculată de Simion, a fost respinsă din zona PSD.

„Simion caută cu disperare să rămână relevant și se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării. Doar că nu îi iese. Simion vorbește despre ipoteza unei guvernări AUR – PSD în toamnă, idee respinsă din zona PSD. Sigur, asta nu înseamnă că PSD nu folosește de aceste speculații în interiorul partidului pentru a pune presiune pe premier, o situație doar de fațadă, în perspectiva alegerilor pentru conducerea partidului” scrie Muraru pe Facebook.

Liberalul susține că, deși aceste speculații sunt folosite de unii lideri PSD pentru a pune presiune pe premier în contextul alegerilor interne din partid, situația este una „de fațadă”, fără impact real asupra stabilității Coaliției.

AUR, în lipsă de idei pentru a destabiliza eforturile de reformă ale Guvernului

„În schimb, extremiștii de la AUR nu mai știu ce idei să mai născocească pentru a destabiliza eforturile de reformă. Declarațiile liderilor AUR urmăresc să inducă percepția unei fracturi în Coaliție și să devieze atenția de la agenda reală de guvernare. Aceste încercări nu vor influența direcția PNL.

Cert este că AUR se află într-o criză accentuată de idei, la fel ca și absența oricărei perspective ca acest partid să ajungă la guvernare. De altfel, tocmai reforma statului este gândită ca să combată populismul, fapt ce deranjează cumplit în rândurile suveraniștilor” precizează deputatul PNL în postare.

Muraru a criticat dur programul politic al AUR, pe care l-a numit „o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului”, menționând propuneri precum naționalizarea OMV Petrom sau instituirea tribunalelor poporului.

„Să nu uităm că programul de guvernare AUR este o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului: naționalizarea OMV Petrom sau tribunale ale poporului” a atacat liberalul partidul de opoziție.

„AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică”

„AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică. Forțele politice responsabile au creat și mențin un cordon sanitar contra AUR, iar perspectiva ca AUR să ajungă la guvernare în acest ciclu electoral e zero” a concluzionat vicepreședintele PNL.