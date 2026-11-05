Varză românească pentru sarmale, la preț de 1,5 lei kilogramul, direct de la producător. Unde se găsește și de ce cumpărarea ei susține cercetarea

Gospodinele care își pregătesc proviziile pentru iarnă pot cumpăra varză românească la un preț de 1,5 lei kilogramul, direct de la o stațiune de cercetare din Buzău. Instituția valorifică legumele care nu sunt păstrate pentru producerea semințelor, iar banii obținuți susțin activitatea de cercetare.

Varză de la Stațiunea de Cercetare Buzău Foto: Stațiunea de Cercetare Buzău FOTO: FB

Este vorba despre Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, care a anunțat că vinde varză din producția proprie, destinată consumului. Căpățânile sunt potrivite atât pentru prepararea sarmalelor, cât și pentru conservare, iar cumpărătorii le pot găsi la magazinul stațiunii.

Varza care nu trece selecția ajunge pe mesele cumpărătorilor

Căpățânile care nu sunt selectate pentru producerea semințelor nu sunt însă aruncate. Deși nu îndeplinesc toate criteriile necesare pentru această etapă, ele sunt foarte bune pentru consum și sunt valorificate prin vânzare.

Varză de Buzău Foto: Stațiunea de Cercetare Buzău FOTO: FB

„Restul? Verze excelente, care au ratat la mustață admiterea la sămânță”, au transmis reprezentanții stațiunii, într-o postare pe Facebook.

Prețul anunțat este de 1,5 lei kilogramul, iar cumpărătorii pot găsi varza la magazinul propriu al instituției.

Reprezentanții SCDL Buzău spun că veniturile obținute din vânzarea legumelor, semințelor și răsadurilor reprezintă principala sursă de finanțare a activității desfășurate în stațiune.Potrivit acestora, banii necesari pentru întreținerea culturilor, serelor și solariilor nu provin din subvenții, ci din comercializarea producției proprii.

„Când cumpărați o varză de la noi, nu cumpărați doar un produs românesc. Susțineți cercetarea din spatele lui”, au explicat reprezentanții instituției.

Aceștia au vorbit și despre munca depusă de angajați, care lucrează în câmp indiferent de condițiile meteorologice.

„Suntem o mână de oameni care lucrează pentru stațiune. E muncă grea, ba la cald, ba la frig, cu bruma pe frunze, dar ne place și ne aduce multe satisfacții. O facem ca dumneavoastră să aveți semințe românești”, au transmis reprezentanții SCDL Buzău.

La finalul mesajului, aceștia au lansat o invitație pentru cei care vor să cumpere varză pentru sezonul rece: „Varza e gata, butoiul vă așteaptă”.