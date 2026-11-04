 Unde poți merge în România de 1 Decembrie 2026. Sejururi de la 660 de lei de persoană | adevarul.ro
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Unde poți merge în România de 1 Decembrie 2026. Sejururi de la 660 de lei de persoană

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Sfârșitul lunii noiembrie aduce patru zile libere consecutive pentru angajații care au program obișnuit de luni până vineri. Mini-vacanța de 1 Decembrie începe sâmbătă, 28 noiembrie, și ține până marți, 1 decembrie 2026. Prețuri și servicii pentru toate buzunarele.

Sfârșiitul lunii noiembrie aduce o nouă mini-vacanță
Sfârșiitul lunii noiembrie aduce o nouă mini-vacanță Foto: Ovidiu Oprea

Hotelurile, pensiunile și agențiile de turism au publicat pachete speciale pentru această perioadă, cu tarife care pornesc de la 660 de lei de persoană pentru trei nopți în Bucovina și ajung la peste 1.500 de lei de persoană pentru un sejur cu pensiune completă și acces la spa.

Oferta diferă în funcție de destinație și de serviciile incluse. Unele pachete sunt concepute pentru turiștii care vor să viziteze zona, altele includ mese festive, programe folclorice, acces la piscine și facilități de wellness.

Cât plătești pentru trei nopți, între 28 noiembrie și 1 decembrie

Un hotel de trei stele din Predeal propune, de exemplu, pe site-ul propriu, pachete pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, cu trei nopți de cazare și pensiune completă, pornind de la 3.600 lei pentru două persoane (cazare în cameră dublă de trei stele), până la 4.400 de lei pentru două persoane, în garsonieră de lux.

Pachetul include mesele în regim de pensiune completă, o cină tradițională cu foc de tabără în seara de 30 noiembrie, acces la centrul spa (saună, piscină și jacuzzi), muzică live și program artistic. Tariful nu include taxa de salvamont, de 5 lei de persoană pe zi.

Pentru camera dublă standard, costul echivalează cu 1.800 de lei de persoană pentru trei nopți, cu mesele și activitățile menționate incluse.

Râșnov: de la 1.200 de lei de persoană, cu demipensiune și cină tradițională

În Râșnov, un complex turistic clasat cu trei stele a anunțat un pachet pentru Ziua Națională, pentru trei nopți, în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2026, cu tarif pornind de la 1.200 de lei de persoană, pentru minimum două persoane. Sunt incluse în preț: trei nopți de cazare; demipensiune; cină tradițională românească, cu program folcloric; acces gratuit la zona spa și la sala de fitness.

Unitatea menționează și posibilitatea unor plimbări în împrejurimi, însoțite de personal de la pensiune, fără cost suplimentar.

Covasna: de la 1.569 de lei de persoană, cu pensiune completă și acces la spa

Un hotel de patru stele din Covasna are publicat un pachet de trei nopți pentru perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2026. Tariful pornește de la 1.569 de lei de persoană, în regim de pensiune completă. Sunt incluse: micul dejun tip bufet în zilele de 29 și 30 noiembrie și 1 decembrie, prânzul în 29 și 30 noiembrie, precum și o cină de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, cu open bar. Oferta mai cuprinde muzică și acces la zona spa și wellness.

Hotelul publică și tarife pentru copii: cei cu vârste între 4 și 14 ani achită 570 de lei pentru cazare și masă cu pat suplimentar sau 390 de lei fără pat suplimentar. Pentru copiii sub patru ani este menționată gratuitatea, în condițiile unității.

Bucovina: 660 de lei de persoană pentru trei nopți, cu mic dejun și cină

Pentru turiștii care preferă o vacanță într-o zonă rurală, pensiunile pot fi o variantă potrivită. O pensiune din localitatea Pârâu Negrei (județul Suceava), clasificată cu 3 margarete, anunță un tarif de 220 de lei de persoană pe noapte, pentru rezervări de minimum trei nopți în perioada minivacanței. Un sejur de trei nopți, între 28 noiembrie și 1 decembrie, ajunge astfel la 660 de lei de persoană (1.320 de lei pentru două persoane). În tarif sunt incluse micul dejun și cina.

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Pensiunea precizează că oaspeții sunt cazați în case țărănești oferite integral, astfel încât familiile sau grupurile să aibă parte de intimitate. În timpul zilei, turiștii pot vizita mănăstirile și satele din Bucovina, fără să fie nevoiți să revină la pensiune pentru prânz.

Cât plătești pentru patru nopți în alte destinații din țară

Pentru mini-vacanță te poți orienta și către alte destinații, pe care le găsești fie căutând pachete individuale precum cele de mai sus, fie diverse oferte puse la dispoziție de agenții.

Ofertele orientative pentru patru nopți de cazare, potrivit BIBI Touroperator, pentru perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, sunt diferite în funcție de destinație și de categoria unității. Pe litoral, prețurile pornesc de la 665 de lei pe cameră pentru o vilă de trei stele, fără servicii de masă, și ajung la 2.451 de lei pentru un hotel de patru stele, cu demipensiune și acces la spa și piscină interioară.

În Maramureș, tarifele din selecția agenției încep de la 778 de lei pe cameră pentru patru nopți, la un hotel de trei stele fără masă, și ajung la 3.173 de lei pentru o pensiune de trei stele cu demipensiune și facilități precum piscină interioară, saună, salină și ciubăr.

În Delta Dunării, o cameră la un hotel de trei stele, fără servicii de masă, costă de la 992 de lei pentru patru nopți, în timp ce o pensiune cu demipensiune ajunge la 2.836 de lei.

Pentru stațiunile montane, agenția indică tarife de la 906 lei pe cameră la Predeal, pentru o pensiune de trei stele fără masă, și până la 4.036 de lei pentru un hotel de patru stele, cu mic dejun și acces la spa. La Sinaia, prețurile pornesc de la 997 de lei pentru un hotel de trei stele fără masă și ajung la 4.578 de lei pentru un hotel de cinci stele, cu mic dejun, acces la centrul de fitness și la piscinele interioară și exterioară.

În Poiana Brașov, tarifele din selecția agenției sunt cuprinse între 1.233 de lei pentru o vilă de trei stele cu mic dejun și 4.460 de lei pentru un hotel de patru stele, cu mic dejun, piscină interioară, saună și acces la fitness.

Pentru Bușteni, ofertele pornesc de la 1.496 de lei pe cameră pentru patru nopți, la un hotel de trei stele cu mic dejun. Varianta mai scumpă costă 2.061 de lei și include demipensiune, o cină festivă pe 30 noiembrie, băuturi alcoolice și participarea la o tombolă cu premii.

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În Călimănești-Căciulata, tarifele încep de la 1.958 de lei pentru un hotel de trei stele cu mic dejun și acces la wellness și spa și ajung la 2.756 de lei pentru un pachet cu demipensiune și acces la saune, baie turcească, jacuzzi și piscine.

În Bucovina, oferta pentru patru nopți pornește de la 1.347 de lei pe cameră, la o pensiune de patru stele fără servicii de masă, și ajunge la 3.243 de lei pentru un hotel de patru stele cu demipensiune. Unele unități includ și experiențe culinare locale, precum o băutură tradițională oferită la fiecare cină.

Diferențele dintre tarife țin atât de categoria unității de cazare, cât și de serviciile incluse. Pentru un buget redus, variantele fără masă pot fi mai accesibile, însă turiștii trebuie să ia în calcul și cheltuielile pentru restaurante și transport. Pachetele cu demipensiune sau pensiune completă pot costa mai mult la rezervare, dar includ o parte mai mare din cheltuielile vacanței.

Înainte de rezervare, este important să fie verificată perioada exactă a sejurului, pentru că există pentru această perioadă oferte de trei nopți, cu sosire pe 28 noiembrie, dar și oferte de patru nopți, care încep pe 27 noiembrie.

Atenție și la cum sunt prezentate serviciile: pe cameră sau în pachete calculate pe persoană. Multe dintre unitățile de cazare, fie hoteluri, fie pensiuni, oferă și varianta de a plăti cu tichete de vacanță.

Pentru angajații cu program obișnuit de luni până vineri, zilele de luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, oferă posibilitatea unei minivacanțe de patru zile, de sâmbătă până marți, fără o zi suplimentară de concediu. Cei care vor să plece încă de vineri pot alege un pachet de patru nopți, cu întoarcere marți, 1 decembrie.

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