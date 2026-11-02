Regiunea din România inclusă în topul „The Guardian” al destinațiilor de iarnă din Europa, alături de Finlanda, Scoția sau Norvegia

Transilvania a fost inclusă într-o selecție de opt destinații europene recomandate pentru vacanța de iarnă, alături de regiuni din Finlanda, Scoția, Franța, Austria, Suedia, Italia și Norvegia.

Peisajele sălbatice din Transilvania, una din principalele atracţii pentru turiştii străini. Foto: calatorindinbascheti.ro

Publicația britanică The Guardian a realizat un ghid al destinațiilor europene pentru vacanța de iarnă, în care a inclus și Transilvania. Printre locurile recomandate se numără Munții Piatra Craiului, satul Măgura, Brașovul și împrejurimile sale.

Pe urmele urşilor şi lupilor, prin munţii României

În zilele de iarnă, peisajele din jurul masivului Piatra Craiului capătă o înfățișare aparte. Potecile trec prin păduri înzăpezite, satele de munte se așază pe versanți, iar crestele Carpaților domină orizontul.

Un peisaj superb cu munții Piatra Craiului înzăpeziți Foto: Shutterstock

Pe traseele înguste din masiv, turiștii pot întâlni urme de urs sau de lup, iar pădurile Carpaților oferă unul dintre cele mai importante refugii europene pentru aceste animale, notează The Guardian, care ţine să puncteze că în România trăiesc peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi cenușii.

Peisajul poate fi explorat pe jos, cu echipament adecvat pentru deplasarea pe zăpadă și colțari acolo unde traseul o cere. Printre zonele amintite se află Dealul Măgurice și platoul dintre masivele Piatra Craiului și Bucegi.

O experiență aparte amintită de publicaţia britanică este și traversarea prin Prăpăstiile Zărneștiului, unde pereții de calcar se ridică până la 200 de metri deasupra fundului înghețat al canionului.

Prăpăstiile Zărneștiului Foto: Romsilva

În acest peisaj se află și satul Măgura, la peste 1.000 de metri altitudine. Așezarea, cu gospodării răsfirate pe dealuri și priveliști spre masivele din jur, este una dintre imaginile reprezentative ale zonei. Nu este de neglijat nici ospitalitatea gazdelor, care-şi întâmpină oaspeţii cu pălincă de casă după drumețiile prin munți.

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Satul Măgura Foto: Shutterstock

Braşovul şi Branul, alte două atracţii pentru turiştii străini

După traseele montane, împrejurimile Brașovului oferă alte locuri de descoperit. Centrul vechi al orașului, cu străzile sale pietruite, și bisericile medievale din regiune aduc în prim-plan istoria Transilvaniei. La Zărnești, sanctuarul Libearty le oferă vizitatorilor ocazia de a vedea urși salvați din captivitate. Peste 120 de exemplare au fost aduse aici după ce au fost ținute în condiții dificile.

Nici Castelul Bran nu lipsește din recomandare. Așezat în peisajul montan, cu turnurile și crenelurile sale, castelul pare desprins din decorul poveștilor cu vampiri, mai ales în zilele geroase. Asocierea cu Dracula este cunoscută în toată lumea, deși Bram Stoker nu a ajuns niciodată în România și nu a vizitat castelul despre care se spune adesea că l-ar fi inspirat în descrierea reședinței personajului său.

Castelul Bran Foto: Shutterstock

Pentru cei care vor să exploreze regiunea într-un sejur organizat, The Guardian menționează un program de șapte nopți propus de compania Exodus. Cazarea este la Villa Hermani, în Măgura, iar tariful începe de la 1.459 de lire sterline de persoană. În preț sunt incluse cazarea, mesele, transportul, activitățile, ghidul și echipamentul pentru mersul pe zăpadă.

Alte destinaţii

Transilvania este doar una dintre cele opt destinații alese de publicația britanică, iar celelalte propuneri duc cititorul spre peisaje și activități foarte diferite. În nordul Finlandei, Laponia îi atrage pe vizitatori cu întinderile acoperite de zăpadă și întâlnirile cu renii, în timp ce Norvegia este recomandată pentru observarea aurorei boreale. În Suedia, lacurile înghețate devin locuri pentru patinaj, o activitate care transformă peisajul de iarnă într-un spațiu de explorat altfel decât pe schiuri.

Selecția cuprinde și Scoția, Franța și Austria, alături de Italia, unde Dolomiții oferă ocazia unor plimbări prin peisajul alpin, completate de experiențe gastronomice locale. Sunt destinații diferite ca relief și atmosferă, dar reunite de ideea unei vacanțe în care zăpada, natura și descoperirea locurilor au un rol la fel de important ca sporturile de iarnă.