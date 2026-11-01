 Destinația spectaculoasă din Grecia care rivalizează cu Creta și Rodos. Plaje superbe, ape turcoaz și mai puțină aglomerație | adevarul.ro
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Video Destinația spectaculoasă din Grecia care rivalizează cu Creta și Rodos. Plaje superbe, ape turcoaz și mai puțină aglomerație

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Grecia ascunde numeroase locuri spectaculoase, dincolo de insulele devenite deja foarte populare în rândul turiștilor. Plaje cu nisip auriu, ape turcoaz, resorturi de lux și peisaje încărcate de istorie sunt câteva dintre atracțiile unei destinații care oferă o alternativă la vacanțele aglomerate din Creta și Rodos.

Paradisul din Grecia care rivalizează cu cele mai populare destinații turistice
Paradisul din Grecia care rivalizează cu cele mai populare destinații turistice Foto: Pexels/Costa Navarino

Este vorba despre Costa Navarino, o zonă turistică situată în regiunea Messinia, în sud-vestul peninsulei Peloponez. Considerată o bijuterie turistică a Greciei, destinația îmbină peisajele mediteraneene cu facilitățile moderne și experiențele autentice. 

Costa Navarino găzduiește mai multe resorturi de lux de cinci stele, printre care Mandarin Oriental Costa Navarino, W Costa Navarino, The Romanos și The Westin Resort Costa Navarino. Complexul turistic pune la dispoziția vizitatorilor trei centre spa, patru terenuri de golf cu 18 găuri și peste 40 de restaurante și localuri, potrivit Express.

Oferta este completată de numeroase activități sportive, experiențe în aer liber și excursii culturale, astfel încât zona să fie atractivă pentru diferite categorii de turiști.

Destinația spectaculoasă din Grecia care rivalizează cu Creta și Rodos
Destinația spectaculoasă din Grecia care rivalizează cu Creta și Rodos Foto: Pexels/Costa Navarino

Plaja spectaculoasă care atrage turiști din întreaga lume

Una dintre cele mai cunoscute atracții ale regiunii este plaja Voidokilia, apreciată pentru forma sa aproape perfect semicirculară, nisipul auriu și apa în nuanțe de albastru și verde. Plaja are o evaluare de 4,5 stele pe TripAdvisor și este considerată una dintre cele mai frumoase din Grecia.

Un turist care a vizitat locul a descris plaja drept un peisaj de o frumusețe naturală rară, încărcat de istorie și mitologie. Forma sa neobișnuită pare desenată de un artist, iar combinația dintre nisipul auriu și apa limpede creează imaginea unui mic paradis.

În apropiere se află fortăreața Paleokastro și peștera lui Nestor, locuri legate de mitologia greacă și de tradiția homerică. Peisajul natural se îmbină astfel cu istoria veche a regiunii.

Experiențe autentice în regiunea Messinia

Dincolo de plaje și hoteluri, turiștii pot descoperi tradițiile locale prin activități organizate în satele din regiune. Printre acestea se numără cursurile de gătit desfășurate în case tradiționale messeniene, degustările de ulei de măsline extravirgin și plimbările ghidate dedicate filozofiei antice.

Regiunea Messinia este cunoscută și pentru producția de ulei de măsline, iar degustările oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi unul dintre produsele reprezentative ale zonei.

Costa Navarino se adresează astfel celor care își doresc mai mult decât o vacanță la plajă: peisaje spectaculoase, confort, gastronomie locală și posibilitatea de a explora o regiune cu o istorie îndelungată.

Un alt avantaj este faptul că zona nu se confruntă cu aceeași presiune turistică precum marile destinații grecești, fiind o opțiune pentru cei care preferă să evite aglomerația din sezonul estival.

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