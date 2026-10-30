Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”

Oficiul de turism al Norvegiei a ripostat la criza de nervi a președintelui SUA, care a lansat noi atacuri verbale la adresa statului nordic, descris o „țară de rahat”. Trump a mai afirmat că nu mai dorește imigranți norvegieni în Statele Unite din cauză că nu a primit Premiului Nobel.

Celebra clădire de toaletă de la Ureddplassen pe traseul pitoresc Kystriksveien din nord Foto: Shutterstock

Ca răspuns la insultele lui Trump, organizația Visit Norway a întocmit o listă cu cele mai bune toalete ale sale, întrebând: „Sunt acestea cele mai bune toalete de rahat din lume?”

„Norvegia face ca locuințele de rahat să fie din nou grozave”, se arată în postarea de pe site-ul său care prezintă cele mai pitorești toalete din țară.

„Aceste toalete merită vizitate, atât atunci când trebuie neapărat să mergi, cât și atunci când nu.”

Lista Visit Norway a inclus toalete de pe rutele pitorești.

Descrierea uneia dintre ele suna astfel: „Dacă ești un simplu muritor ca noi și nu îți permiți un capac de toaletă placat cu aur, Toaleta Aurie de pe insula Senja este următoarea opțiune.”

Ce a spus Trump

Președintele american Donald Trump a lansat duminică noi atacuri verbale la adresa Norvegiei. În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a pus în legătură imigrația cu recentele tulburări din Franța și a afirmat că Statele Unite ar trebui să primească imigranți din anumite țări, dar nu și din Norvegia.

„Pentru că nu am primit Premiul Nobel… Nu vreau pe nimeni din Norvegia ”, a declarat Donald Trump, potrivit informațiilor legate de Reuters.

Președintele american a continuat atacurile, afirmând că Norvegia a devenit o „țară de rahat” . Termenul folosit de Trump a mai fost utilizat de acesta în trecut pentru a descrie Haiti, Libia, Somalia și Yemen.

Nemulțumirea lui Donald Trump față de faptul că nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace nu este nouă. La începutul acestui luni, președintele american a descris decizia de a nu-i acorda distincția o „ pată de neșters ” asupra Norvegiei.