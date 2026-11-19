Weekendul 21–22 noiembrie aduce în București spectacole de teatru și balet, concerte, proiecții de filme clasice și seri de stand-up comedy. Programul include și reprezentații dedicate copiilor, alături de primele evenimente cu tematică de Crăciun. Iată câteva opțiuni de petrecere a timpului liber în Capitală.

Spectacole de balet în programul cultural al Capitalei Foto: Pixabay

Sâmbătă, 21 noiembrie, Teatrul Național București propune două spectacole, ambele de la ora 19:00. „Ceasu’ și cămașa miresii” se joacă în Sala Pictură, iar „Matilda și groparii”, în Sala Atelier.

La Teatrul Bulandra, publicul poate urmări „Tache, Ianke și Cadâr”, de la ora 19:00, la Sala Liviu Ciulei. Teatrul Nottara are în program „Amadeus”, de la ora 18:30, și „Agnes, aleasa lui Dumnezeu”, de la 19:30.

La Teatrul Mic se joacă „Ferma animalelor”, de la ora 19:00, în Sala Atelier, și „EX”, de Marius von Mayenburg, în Sala Studio. Tot de la ora 19:00, Teatrul Excelsior pune în scenă „Orașul nostru”, iar Teatrul Metropolis prezintă „Orlando”.

Pentru spectatorii care preferă comedia, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” are în program „Domeniile Savoy”, de la ora 19:00.

Duminică, 22 noiembrie, oferta continuă cu „Prima facie”, la Teatrul Metropolis, „Mickey Mouse trebuie să plece”, la Excelsior, și „Crimă și pedeapsă”, la Teatrul Mic.

Teatrul Național propune „Perfect necăsătoriți”, iar la Bulandra revine „Tache, Ianke și Cadâr”. Tot duminică, publicul poate alege între „Angajare de clovn”, la Teatrul Dramaturgilor Români, sau „Mesia”, la Teatrul Evreiesc de Stat.

Teatrele independente, între comedie și povești contemporane

Și teatrele private au pregătit spectacole pentru weekend.

Sâmbătă, Teatrul Elisabeta prezintă „Încurcătură la nivel înalt”, de la ora 18:00, iar Teatrul Roșu are în program „Viața conjugală (a)normală”, de la 16:30, și „La ginecolog”, de la 19:30.

La Teatrul Coquette se joacă „Peștii dorm?” și „Panică”, în timp ce Teatrul Infinit propune „Peer Gynt”, după Henrik Ibsen. Teatrul În Culise are programate spectacolele „Clinica sinucigașilor” și „Carnagiu”.

Duminică, iubitorii teatrului independent pot urmări „Nopți albe”, la unteatru, „Miracol la periferie”, la Teatrul Godot, sau „Menada”, la POINT.

„Lacul lebedelor” și „Carmen”, la Opera Națională București

Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 18:30, publicul poate urmări „Lacul lebedelor”, celebrul balet pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 18:30, Opera Națională București pune în scenă „Carmen”, celebra creație a compozitorului Georges Bizet.

Unde mergem cu copiii în weekend

Familiile cu copii au la dispoziție spectacole de teatru, povești muzicale și evenimente care anunță apropierea sărbătorilor de iarnă.

Sâmbătă, 21 noiembrie, Teatrul de Animație Țăndărică prezintă „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”, cu reprezentații de la orele 10:00 și 12:00, la Sala Lahovari.

La Teatrul Ion Creangă, copiii pot urmări „Ursul păcălit de vulpe”, de la ora 11:00.

Opera Comică pentru Copii propune mai multe spectacole. „Erus și Valea Iubirii” este programat de la orele 11:00 și 17:00, iar „Anotimpurile lui Vivaldi - Toamna/Iarna” poate fi urmărit de la 10:00 și 12:00. Tot aici, de la ora 17:30, este programat „Bubu - Concert de Crăciun”.

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Cei mici pot intra și în atmosfera sărbătorilor la „Poveste de Crăciun”, eveniment organizat în grădina Operei Comice pentru Copii. Sâmbătă, programul anunțat este între orele 10:00 și 21:00.

Stand-up comedy: Teo, Costel, Vio și Sorin Pârcălab, pe scenele Capitalei

Pentru cei care preferă o seară de comedie, cluburile de stand-up din București au pregătit mai multe spectacole.

Sâmbătă, 21 noiembrie, la The Fool sunt anunțate reprezentații cu Teo, Costel, Gherghe și Gabriel Dumitriu, dar și cu Vio, Cosmin Natanticu, Mane Voicu, Bogdan Mălăele și Edi Vacariu.

La Comics Club, publicul îi poate vedea pe Cristi Popesco, Toma, Sorin Pârcălab și Dan Birtaș, într-un spectacol programat de la ora 19:00.

Lloyd's Comedy Club propune spectacolul „Se întorc valorile”, cu Radu Isac, de la ora 20:00.

Și Club 99 are în program reprezentații cu Teo, Vio și Costel, dar și cu Maria Popovici, Ioana State și alți comedianți.

Filme cu gangsteri la Cinema Europa și producții internaționale la Elvire Popesco

Cinefilii pot petrece weekendul la Cinema Europa, unde este organizat un eveniment dedicat filmelor cu gangsteri.

Sâmbătă, 21 noiembrie, programul începe la ora 14:00, cu „Ocean’s Eleven”, continuă la 16:20 cu „Heat” și se încheie cu „The Godfather”, de la ora 19:35.

Duminică, 22 noiembrie, spectatorii pot urmări „The Fast and the Furious”, de la ora 13:00, „Goodfellas”, de la 15:10, și „Scarface”, de la 18:00.

Biletul standard costă 30 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de un tarif redus, de 20 de lei.

La Cinema Elvire Popesco, sâmbătă sunt programate documentarul „Whispers in the Woods”, de la ora 11:00, „Minotaur”, de la 18:00, și „Club Kid”, de la 20:30.

Duminică, programul include „Queen at Sea”, de la ora 13:00, „Bitter Christmas”, de la 15:30, și, din nou, o proiecție a filmului „Minotaur”, de la 18:00.

Concerte: Horia Brenciu, Taxi, Timpuri Noi și Nicu Alifantis

Sâmbătă, 21 noiembrie, Horia Brenciu prezintă spectacolul „Fac ce-mi spune inima”, la Sala Palatului, iar trupa Taxi au concert la Berăria H.

La Quantic este anunțat un concert Timpuri Noi, dedicat celor 45 de ani de activitate scenică ai lui Dan Iliescu.

Duminică, 22 noiembrie, Horia Brenciu revine la Sala Palatului cu un al doilea spectacol. Tot duminică, Nicu Alifantis și Zan concertează la Hard Rock Cafe, iar Sala Radio găzduiește concertul Traffic Strings.

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Expoziții, tururi ghidate și evenimente pentru pasionații de jocuri video

La Palatul Suțu poate fi vizitată expoziția „Luchian-Tonitza-Pallady”, iar Muzeul de Artă Recentă (MARe) propune tururi ghidate pentru vizitatori.

Palatul Parlamentului reprezintă o altă opțiune pentru cei interesați de istorie și arhitectură, în condițiile programului de vizitare și ale disponibilității locurilor.

Pentru pasionații de jocuri video, Romexpo găzduiește Bucharest Gaming Week 2026, eveniment dedicat industriei jocurilor, tehnologiei și culturii digitale.

Programul spectacolelor și disponibilitatea biletelor pot suferi modificări, astfel că spectatorii sunt sfătuiți să consulte informațiile organizatorilor înainte de a pleca de acasă.