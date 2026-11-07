 Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa | adevarul.ro
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Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa

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Un străin stabilit de câteva luni în Cluj-Napoca a povestit cum a ajuns, fără să-și dea seama, să intre într-o competiție culinară cu vecina sa, o femeie în vârstă. Totul a început după ce a ajutat-o să urce câteva sacoșe de cumpărături, iar gestul său a fost răsplătit cu un borcan de zacuscă făcută în casă. Pentru că nu a vrut să returneze recipientul gol, bărbatul a pus în el câțiva biscuiți pregătiți de el. De atunci, schimbul de mâncare a continuat. 

Borcan de zacuscă
Borcan de zacuscă Foto: Shutherstock

Povestea a fost publicată pe comunitatea Reddit, unde străinul a cerut sfatul românilor, întrebându-se dacă a interpretat greșit un obicei local sau dacă a transformat, fără intenție, relația cu vecina într-un concurs de ospitalitate.

Bărbatul spune că s-a mutat în Cluj-Napoca în urmă cu aproximativ cinci luni. La câteva săptămâni după mutare, a ajutat-o pe vecina de vizavi să care niște sacoșe grele. Două zile mai târziu, femeia i-a bătut la ușă și i-a oferit un borcan de zacuscă pregătită în casă.

„Apropo, era absolut delicioasă”, a povestit acesta.

A spălat borcanul și l-a returnat cu biscuiți făcuți de el, considerând că ar fi nepoliticos să înapoieze un recipient pentru mâncare gol. Gestul acestuia a declanșat un schimb de bunătăți la care nu se aștepta. „Trei zile mai târziu, a apărut cu o caserolă de sarmale. Eu i-am returnat caserola cu pâine cu banane. Ea mi-a adus o felie uriașă de prăjitură cu mere, făcută în casă. Eu am făcut negrese”, a relatat bărbatul.

Sarmale în foi de viță de vie
Sarmale în foi de viță de vie Foto: Shuterstock

Duminica următoare, vecina a venit cu șase ouă de la găinile surorii sale și o pungă cu nuci. „Eu nu am găini. Am doar un card de fidelitate Lidl și un sentiment tot mai accentuat de înfrângere”, a glumit acesta.

Potrivit acestuia, fiecare întâlnire cu vecina este însoțită de aceeași conversație prietenoasă despre vreme, despre cum se adaptează în noua locuință și despre faptul că ar trebui să mănânce mai mult, pentru că pare obosit. 

„Este cu adevărat minunată și apreciez foarte mult bunătatea ei. Dar încep să mă întreb dacă nu cumva am înțeles greșit un obicei cultural. Este un lucru obișnuit în România să returnezi un recipient cu mâncare în el sau am făcut-o, fără să-mi dau seama, să creadă că participăm la un fel de competiție de ospitalitate?”, a întrebat el.

Reacțiile românilor: Bătrânica aceea este fericită să-și împartă mâncarea cu tine

Bărbatul a vrut să afle dacă ar fi potrivit să înapoieze următorul recipient curat și gol, însoțit de un simplu mulțumesc. Românii i-au explicat că nu este vorba despre nicio competiție: „Ai fost adoptat de o bunică”

Povestea a stârnit numeroase reacții, iar mulți români i-au explicat că femeia nu încearcă să întrețină un concurs culinar, ci pur și simplu se bucură să împartă mâncarea cu cineva.

„Unii oameni de aici pot fi atât de politicoși și primitori, încât, atunci când primesc un răspuns pozitiv, continuă fără să se mai oprească. Îți garantez că bătrânica aceea este fericită să-și împartă mâncarea cu tine”, a scris o persoană

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Un alt comentator i-a sugerat să nu mai răspundă de fiecare dată cu o altă surpriză culinară, ci să transforme schimburile într-o relație de prietenie.

„Probabil că tu ești cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în ultima vreme. Poți să mai rărești puțin schimbul de bunătăți, prelungind intervalul dintre momentele în care îi duci ceva înapoi. În schimb, invit-o la o ceașcă de ceai și la o conversație, ca să vă cunoașteți mai bine. Ai putea fi surprins să descoperi cât de complexe sunt lucrurile care se ascund în spatele unor oameni simpli”, i-a transmis acesta.

Alții au tratat situația cu umor. „Poate fi și un fel de sindrom al bunicii. Știi tu, ele sunt principala cauză a obezității la copiii mici. (Glumesc, desigur, nu sunt chiar pe primul loc)”, a comentat altioneva.

„Rolul bunicilor dintotdeauna a fost să aibă grijă de nepoți, să-i răsfețe peste măsură, să-i umple de zahăr și apoi să-i înapoieze părinților, care nu bănuiesc nimic”, a adăugat altă persoană.

„Ești pe cale să fii adoptat. Îți vei da seama că procesul s-a încheiat în ziua în care îți va oferi o sticlă de Fanta din plastic, refolosită, umplută cu un lichid transparent”, a scris altcineva.

O altă persoană a spus că mâncarea este și un pretext pentru a bate la ușa cuiva și a sta puțin de vorbă, fără ca persoana respectivă să simtă că deranjează.

„Sincer, dacă vrei să-i întorci gestul, întreab-o data viitoare când mergi la magazin dacă are nevoie de ceva. Sau invit-o la o cafea. S-ar putea să descoperi că apreciază compania mai mult decât negresele. Deși, evident, nu te opri din făcut negrese. Nu suntem niște barbari”, a încheiat acesta.

„Nu cred că ea vede lucrurile ca pe o competiție. Probabil este singură, iar faptul că gătește pentru altcineva îi dă un scop. În plus, probabil se bucură de puțina conversație pe care o are atunci când vă întâlniți”, a scris un internaut.

Mai mulți utilizatori au insistat asupra ideii că străinul a devenit deja un fel de nepot pentru vecina sa.

„Ai fost adoptat de o bunică. Bucură-te de mâncare!”, a comentat altcineva.

„Nu ai început o competiție, ci ai creat o relație foarte drăguță cu o bunicuță minunată, de care îți vei aminti cu drag peste 20-30 de ani și la care te vei gândi zâmbind”, a scris altcineva.

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Un alt comentariu a adus în discuție tradițiile din satele din jurul Clujului. 

„La țară există obiceiul de a împărți cu vecinii preparatele speciale. De exemplu, dacă faci un fel de mâncare precum sarmalele, pe care nu le pregătești foarte des, împarți o parte și cu vecinul. Când vecinul gătește la rândul lui ceva asemănător, îți aduce și ție”, a explicat acesta.

În opinia acestuia, motivul este și unul practic: efortul de a găti o oală întreagă este aproape același chiar dacă pregătești o porție în plus, iar prin împărțirea mâncării fiecare ajunge să se bucure mai des de preparate diferite. 

„Este și o ocazie de a sta de vorbă, de a păstra legătura și de a construi relații. În funcție de vârsta ei, pentru femeia respectivă acest lucru ar putea fi pur și simplu ceva firesc”, a adăugat utilizatorul.

Alți români au confirmat că nu este nepoliticos să returnezi un recipient gol. 

„Este ceva normal. Este minunat să dăruiești și nu ne așteptăm să primim ceva în schimb. Dar, dacă primim, apreciem gestul și îl întoarcem”, a scris o persoană.

„Era un obicei foarte răspândit aici, așa că nu ai de ce să-ți faci griji. De asemenea, poți să amâni puțin momentul în care îi înapoiezi recipientul, dacă te face să te simți inconfortabil”, a adăugat un internaut. 

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