Video Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”

Un tânăr american, venit în România pentru a-și vizita iubita, a trăit momente inedite de sărbători, încercând pentru prima dată două preparate tradiționale românești: sarmalele și salata boeuf.

Tânărul, cunoscut sub numele de JJ pe rețelele sociale, a decis să încerce o combinație neobișnuită: în loc să servească salata boeuf ca aperitiv și sarmalele ca fel principal, el a creat un sandviș cu ambele preparate.

În videoclip se poate vedea cum a așezat un strat de salată boeuf pe o felie de pâine, a pus deasupra o sarma și a acoperit cu altă felie de pâine.

Deși iubita sa i-a explicat că nu așa se consumă tradițional aceste preparate, JJ a insistat că rețeta sa este delicioasă.

În timpul vizitei de sărbători, tânărul a primit și vișinată, oferită de bunica iubitei sale. Curios să încerce, JJ a băut-o direct ca pe un shot, stârnind râsete în încăpere.

„Ooo, e forte puternică”, a exclamat americanul.

Videoclipul a fost însoțit de descrierea amuzantă a iubitei sale: „De atunci îmi cere zilnic”.

Postarea a adunat zeci de comentarii ale internauților, majoritatea glumind pe seama reacției sale la vișinată.

Pentru un plus de atmosferă de sărbători, JJ a și ascultat muzică românească.