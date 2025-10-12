Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”

Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din Republica Moldova, Alexandru Cozer, a reacționat dur după publicarea sondajului Avangarde potrivit căruia jumătate dintre români (49%) cred că România nu ar putea rezista nici măcar 48 de ore în fața Rusiei, în cazul unui atac militar.

„Ce se întâmplă în România? Ce se întâmplă cu românii de peste Prut?!”, își începe Alexandru Cozer postarea publicată pe Facebook.

Potrivit sondajului, doar 35% dintre români au încredere în capacitatea țării de a se apăra, iar doar 28% ar fi de acord ca România să sprijine Republica Moldova în cazul unei invazii rusești – în ciuda declarațiilor repetate ale șefului Armatei Române, care a spus că România ar interveni pentru a ajuta Chișinăul.

„Sunt aproape șocat că jumătate din români nu cred că țara lor, membră NATO cu echipamente militare moderne provenite din țările aliate, ar putea să le reziste rușilor nici măcar 48 de ore. Ruși care și-au demonstrat limitele in ultimii 3 ani și jumătate, când nu au putut practic să-și atingă niciun obiectiv în Ucraina. Iar acum tot ce pot face e să ucidă oameni nevinovați și să distrugă infrastructură aruncând mii de bombe și drone peste Ucraina săptămânal”, scrie Cozer în continuare.

Jurnalistul susține că această teamă colectivă și lipsă de solidaritate față de Republica Moldova reprezintă efectele directe ale propagandei ruse, care a reușit să afecteze grav percepția românilor.

„Este o dovadă clară că propaganda rusă a afectat extrem de grav mentalul colectiv al românilor. Care sunt pur și simplu înspăimântați de un colos de lut, ceea ce e în realitate astăzi Rusia din punct de vedere militar. Barbarii au înțeles și ei demult asta și s-au concentrat pe războiul informațional, acolo unde văd că obțin succes după succes în state precum România, plină de trădători în politică și cu o presă în mare parte ignorantă și nepregătită, care fie se fugărește după cancan, fie face deschis jocurile Moscovei”, a adăugat el.

În încheiere, Alexandru Cozer avertizează că, dacă lucrurile continuă în acest ritm, România va fi „cucerită psihologic” înainte de a fi atacată militar.

„În ritmul ăsta România va fi cucerită psihologic fără a mai fi nevoie de vreo invazie, iar la viitoarele alegeri Putin își va instala fără nicio problemă marionetele la putere. E timpul ca la București să se înțeleagă în ce situație a ajuns societatea și să se apuce să se apere cu adevărat în fața acestui război informațional în care se dovedește a fi mult mai slabă decât ar putea fi chiar în cazul unui conflict militar”, a mai scris jurnalistul.

Alexandru Cozer este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din Republica Moldova, realizator de talk show-uri politice și co-scenarist al serialului de mare succes „Plaha”.

Un sondaj realizat în perioada 6–10 octombrie 2025 arată că românii au păreri împărțite în privința capacității de apărare a țării, însă susțin în mare parte creșterea cheltuielilor militare și reacții ferme față de amenințările externe. Rezultatele pot fi găsite aici.