Maia Sandu avertizează despre intențiile Rusiei: „Alegerile au devenit noua linie de front”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm la ceremonia care a marcat 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția, avertizând că democrațiile lumii trebuie să se adapteze rapid unei noi ere, în care „banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea”.

Șefa statului a explicat că recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova au evidențiat cât de vulnerabile pot deveni instituțiile democratice în fața ingerințelor externe. „Lumea anilor ’90 și 2000 nu mai există. Azi, vulnerabilitățile noastre sunt transformate în arme de puteri străine, amplificate de tehnologie și inteligență artificială, finanțate prin criptomonede și mascate în limbaj democratic”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit acesteia, Rusia a încercat să folosească Republica Moldova împotriva Ucrainei, lansând „un asalt hibrid asupra democrației”. „Alegerile au devenit noua linie de front. Urnele au fost ținta unui arsenal vast de interferențe, culminând cu scrutinul prezidențial și referendumul european de anul trecut. Ținta reală a fost însă preluarea Parlamentului și instalarea unui guvern controlat de Kremlin”, a spus președintele.

Maia Sandu a afirmat că atacul a exploatat chiar principiile fundamentale ale democrației – libertatea de exprimare, de asociere și libera circulație a capitalului. Ea a menționat că, în ultimii trei ani, Moscova a finanțat în Republica Moldova mai multe partide politice și campanii de dezinformare, utilizând inclusiv criptomonede. „O singură adresă de portofel digital, identificată de autoritățile anticorupție, a conținut peste 100 de milioane de euro, bani folosiți pentru troli, media falsă, proteste plătite și cumpărare de voturi”, a explicat Sandu.

Președintele a subliniat că instituțiile statului au acționat coordonat pentru a apăra democrația: au blocat finanțările ilegale, au urmărit fluxurile cripto, au destructurat rețelele implicate în cumpărarea voturilor și au introdus sancțiuni pentru corupția electorală. De asemenea, procesul de vetting al magistraților, realizat cu sprijinul Comisiei de la Veneția, a contribuit la protejarea integrității scrutinului.

„Cetățenii Republicii Moldova, sprijiniți de instituțiile statului, societatea civilă și presa liberă, au apărat dreptul de a alege. Au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace”, a spus Maia Sandu, subliniind că victoria este doar una temporară.

„Dacă regimurile autoritare se adaptează mai repede decât democrațiile, libertatea va fi pierdută. Trebuie să redăm oamenilor încrederea că democrația este forță, nu slăbiciune. Apărarea ei este o misiune colectivă”, a conchis președintele Republicii Moldova.