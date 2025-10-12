Kremlinul amenință Republica Moldova upă scenariul ucrainean: „Nu va avea parte de nimic bun”

Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare” la adresa securității naționale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Moldova nu va avea parte de nimic bun” dacă își va continua parcursul european și, în același timp, se va „confrunta cu Rusia”, relatează publicația dialog.ua.

Declarația, făcută pe 12 octombrie, vine la doar câteva zile după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat Strategia Națională de Securitate și Apărare până în 2035, document care pune accent pe războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și pe riscurile extinderii conflictului către granițele Republicii Moldova.

Strategia menționează pericolul existenței a aproximativ 1.000 de militari ruși în regiunea separatistă Transnistria, dar și riscul formării unui „coridor terestru” din sudul Ucrainei până la frontierele moldovenești.

Ca răspuns, autoritățile de la Chișinău au decis majorarea efectivelor armatei cu o treime și creșterea bugetului apărării la 1% din PIB, urmând să adopte treptat standardele NATO pentru a consolida capacitatea de apărare.

Noua strategie este considerată de analiști un răspuns direct la presiunile Kremlinului, care încearcă să mențină fostele republici sovietice în sfera sa de influență prin amenințări și șantaj politic. Măsurile luate de Moldova sunt văzute ca un pas decisiv spre protejarea suveranității și independenței față de un regim autoritar și agresiv.