Video „Rusia nu va ataca NATO”. Vladimir Putin critică „elitele conducătoare” în discursul de la Valdai. „Repetă aceste prostii”

Președintele rus Vladimir Putin a reacționat dur la afirmațiile privind o posibilă agresiune rusă asupra țărilor NATO, numindu-le „prostii” nefondate. El a făcut aceste declarații în timpul unei sesiuni plenare a Clubului Internațional de Discuții Valdai.

„Elitele conducătoare și Europa unită continuă să alimenteze isteria: se pare că războiul cu rușii este aproape la ușă. Repetă aceste prostii, această mantră de fiecare dată”, a spus Putin, potrivit focus.ua.

El și-a exprimat surprinderea că liderii occidentali ar putea lua în serios o astfel de retorică.

„Uneori mă uit la cum și ce spun și mă gândesc că nici ei nu pot să creadă că Rusia ar urma să atace NATO – e imposibil de crezut, dar își conving propriile popoare”, a adăugat președintele rus.

Putin a numit războiul o „tragedie ucraineană”. „Este o durere pentru ucraineni și pentru ruși. Pentru noi toți”, a mai spus liderul de la Kremlin.

În același timp, Putin a avertizat că Moscova monitorizează îndeaproape evoluțiile militare din Europa. El s-a concentrat pe declarațiile privind consolidarea armatei germane, subliniind că Rusia este pregătită să ia măsuri adecvate ca răspuns.

„Monitorizăm cu atenție militarizarea tot mai accentuată a Europei. Sunt doar vorbe sau e momentul să alegem măsuri potrivite… În Germania, de exemplu, se spune că armata germană ar trebui să devină din nou cea mai puternică din Europa. Asta ajunge, ascultăm cu atenție”, a declarat Putin.