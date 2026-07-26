Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA

Béla și Márta Károlyi au luat, în martie 1981, una dintre cele mai riscante decizii din viața lor: au refuzat să se întoarcă în țară, dintr-un turneu al lotului român de gimnastică în SUA. Și-au lăsat în schimb în România fiica.

Reputații antrenori de gimnastică Béla și Márta Károlyi, care, profitând de un turneu al lotului român de gimnastică în Stele Unite ale Americii, au cerut azil politic și au refuzat să se mai întoarcă în România comunistă, au lăsat-o atunci în urmă pe fiica lor, Andrea. Au reușit însă, în mai puțin de un an, să să-ș aducă fiica, rămasă în grija rudelor, alături de ei printr-o intervenție politică la nivel înalt, potrivit The Medal Count.

La momentul la care au luat decizia neașteptată de a nu se mai întoarce în țară, cei doi soți erau considerați deja printre cei mai valoroși antrenori de gimnastică din lume. Nadia Comăneci, descoperită și formată de Béla Károlyi, devenise un fenomen mondial, câștigând la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976) prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Nadia a câștigat atunci trei medalii de aur (individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint cu echipa României și o medalie de bronz la sol.

În perioada 1976 – 1981 s-au adunat și alte rezultate excepționale, în 1978, Nadia Comăneci, sub îndrumarea celor doi, devenind campioană mondială la bârnă, iar în 1979, în SUA, România câștigând primul titlu mondial pe echipe din istoria gimnasticii feminine românești, cu Nadia în echipă.

Soții Károlyi mai pregătiseră, până în 1981, și alte gimnaste de top: Teodora Ungureanu (medaliată olimpică); Emilia Eberle; Melita Ruhn; Ecaterina Szabo - care se pregătea deja sub îndrumarea lor și avea să devină campioană olimpică în 1984, după plecarea lor din România.

Au fugit fără să știe dacă își vor mai vedea copilul

Béla și Márta Károlyi, în momentul în care au decis să nu se mai întoarcă în țară, pe atunci o țară închisă, știau că își asumă un risc uriaș.

Márta Károlyi avea să spună, într-un interviu acordat ulterior, că „știam ce riscuri ne asumăm, pentru că nimeni nu ne garanta nimic”. Béla declara, la rândul său, că se temea că autoritățile comuniste îl vor aresta dacă s-ar fi întors în România, după ce intrase în conflict cu regimul în urma Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980.

Cu toate că faima celor doi depășise granițele țării, după ce au obținut azil politic cei doi soți au rămas în California, fără să cunoască limba engleză și fără să dispună resurse financiare, iar la începutul perioadei Béla a acceptat diverse slujbe, fără legătură cu ceea ce îi adusese recunoașterea mondială, pentru a se putea întreține.

O întâlnire care avea să schimbe totul

Fostul campion olimpic Bart Conner – care avea să devină peste ani soțul Nadiei Comăneci – a fost cel care i-a deschis antrenorului român drumul către primul post de antrenor în Oklahoma. Tot sportivul american l-a pus, potrivit publicației The Medal Count, pe antrenor în legătură cu congresmanul texan Bill Archer, astfel reușindu-se reunirea familiei. Șirul întâmplărilor fericite a început într-un aeroport, atunci când sportivul Bart Conner l-a reîntâlnit pe antrenorul pe care-l știa din competițiile internaționale.

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Cum a ajuns Andrea în SUA

Sursa citată relatează că pentru ca Andrea, fiica antrenorilor, să poată fi adusă în SUA, Béla Károlyi și Bart Conner au apelat la congresmanul american Bill Archer, un politician din Texas pasionat de gimnastică. Acesta făcea parte din comisia Congresului care analiza anual acordarea statutului comercial preferențial României (Most Favored Nation), un avantaj economic extrem de important pentru regimul lui Nicolae Ceaușescu. Archer le-ar fi transmis autorităților române, potrivit The Medal Count, că negocierile comerciale nu vor continua până când Andrea nu va primi permisiunea de a părăsi România și de a se reuni cu părinții săi. Astfel, la scurt timp, fetița a ajuns în Statele Unite, după ce, timp de aproximativ șase luni, stătuse departe de părinții săi.

Andrea Károlyi a povestit ulterior că, în ziua în care lotul de gimnastică s-a întors în România, îi aștepta pe părinții săi în gară. A așteptat, toate sportivele au coborât din tren, însă Béla și Márta nu mai erau printre ele. Fata le-a descris jurnaliștilor americani experiența de atunci ca fiind „destul de înfricoșătoare”.

Soții Károlyi au condus și echipa SUA pe podiumuri

Soții Károlyi s-au mutat în Texas după reunirea familiei, unde și-au construit propria academie de gimnastică. Au devenit unele dintre cele mai influente figuri din sportul american, contribuind la transformarea SUA într-o putere mondială în gimnastică. Dintre gimnastele pe care soții Károlyi le-au condus spre cea mai înaltă treaptă a podiumului s-a detașat Mary Lou Retton, campioană olimpică. La opt ani de la cererea de azil politic, în 1989, anul în care și România își deschidea granițele, Márta și Andrea Károlyi au devenit oficial cetățeni americani.

Au condus lotul SUA până după Jocurile Olimpice din 2016, însă ultima parte a carierei lor nu a fost lipsită de controverse. În urma izbucnirii scandalului de abuzuri sexuale comise de medicul lotului american Larry Nassar, soții Károlyi au fost acuzați de fostele gimnaste că au încurajat un mediu toxic.