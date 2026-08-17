Hackerul român „Virus”, condamnat în SUA, prins la Sinaia cu numere false. Atacurile sale au afectat NASA

Un celebru hacker român, cunoscut sub numele „Virus”, a fost prins la Sinaia în timp ce conducea o mașină pe care montase un mecanism care îi permitea schimbarea numerelor de înmatriculare prin apăsarea unui buton.

Ionuț Mihai Păunescu, un hacker român condamnat în Statele Unite pentru infracțiuni informatice, a fost prins de polițiști la Sinaia, după ce sistemul automat de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, instalat pe o autospecială, a generat o alertă. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a prezentat la control documente de identitate false, aparent emise de autoritățile italiene, iar plăcuțele de pe mașină păreau să aparțină corpului diplomatic.



Verificarea autoturismului a scos la iveală un sistem prin care numerele puteau fi schimbate rapid. Mașina avea două seturi de plăcuțe, unul real și unul fals, iar un mecanism rotativ permitea trecerea de la un set la celălalt prin simpla apăsare a unui buton din interior. Polițiștii au mai constatat că Păunescu avea permisul de conducere suspendat, notează ProTV.

După stabilirea identității sale, agenții au descoperit că bărbatul era cunoscut în mediul infracțional sub porecla „Virus” și că fusese urmărit și condamnat în Statele Unite într-un dosar amplu de criminalitate informatică.

Cine este Ionuț Mihai Păunescu

Ionuț Mihai Păunescu, care are cetățenie română și letonă, a fost acuzat că a administrat un serviciu de găzduire de tip „bulletproof”, folosit de infractori cibernetici pentru a distribui programe malware și pentru a-și menține infrastructura online.

Serviciul administrat de hackerul român le-ar fi permis infractorilor să distribuie Gozi, unul dintre cele mai cunoscute programe malware pentru furtul de informații financiare. Prin aceeași infrastructură ar fi fost răspândiți și troienii Zeus și SpyEye, precum și malware-ul BlackEnergy.

Programele au infectat peste un milion de calculatoare din întreaga lume, inclusiv sisteme ale NASA. Odată ajunse pe dispozitivele victimelor, acestea puteau fi folosite pentru furtul parolelor și al datelor personale, dar și pentru accesarea conturilor bancare și transferarea banilor.

Anchetatorii americani au susținut că Ionuț Mihai Păunescu a facilitat și alte infracțiuni informatice, printre care distribuirea de malware, lansarea și executarea atacurilor de tip DDoS și transmiterea de spam.

A fost arestat în România și apoi în Columbia

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Păunescu a fost arestat pentru prima dată în România în decembrie 2012, după care a fost eliberat pe cauțiune. În 2021, autoritățile din Columbia l-au arestat la cererea Statelor Unite, care îl căutau pentru rolul pe care îl avusese în administrarea serviciului de găzduire folosit de infractorii cibernetici.

În iulie 2022, Păunescu a fost extrădat din Columbia în Statele Unite, unde a fost judecat de Tribunalul federal din Manhattan, iar în 2023, instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru conspirație în vederea comiterii de intruziuni informatice. Tot atunci, autoritățile americane i-au confiscat 3,5 milioane de dolari.