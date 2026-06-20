O frontieră extrem de păzită, dar și o interdependență economică uriașă. În contextul organizării Cupei Mondiale, politologul Caterina Preda analizează, pentru „Adevărul”, relațiile complicate dintre Washington și Ciudad de México și explică jocurile geopolitice din umbră.

Pentru prima dată în istorie, cea mai importantă competiție sportivă a planetei este organizată de trei state diferite. Însă, dincolo de spectacolul din tribune și de promisiunea unui nou record de audiență globală, Mondialul din 2026 se desfășoară pe fundalul unor relații complicate între Washington, Ciudad de México și Ottawa.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, Caterina Preda, politolog și profesoară la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, analizează anatomia Mexicului modern în timpul Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. De la relația tensionată și de codependență cu administrația Trump până la traumele istorice din secolul al XIX-lea și sincretismul religios din jurul Fecioarei de la Guadalupe, experta în America Latină decodează paradoxurile unui megalopolis uluitor.

Adevărul: Unul dintre marile evenimente ale anului, Cupa Mondială la fotbal 2026, este organizat în comun de Mexic, SUA și Canada. Cum reușesc să colaboreze, dincolo de organizarea unei competiții de amploare, trei state atât de diferite și cum arată azi relațiile dintre Ciudad de México și administrația Trump, dincolo de neînțelegerile deja binecunoscute?

Caterina Preda: Da, cele două state au tot avut neînțelegeri, acum și de-a lungul istoriei. Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, prima femeie din istoria țării care ocupă această funcție, a abordat relația cu administrația Trump pe de o parte confruntațional, pe de altă parte, încercând să nu-l supere prea tare pe acesta și a căutat să găsească mici aranjamente – până acum a funcționat. Dar sunt câteva mize în vara asta: de pildă, ar trebui rediscutat acordul comercial care există între cele trei țări care tocmai organizează Campionatul Mondial de fotbal. În 2020, fosta administrație Trump a semnat un nou acord comercial cu Mexic și Canada, acord care le poartă numele: The United States-Mexico-Canada Agreement înlocuiește fostul NAFTA, adică acordul de liber schimb al Americii de Nord. În vara asta ar trebui renegociat acest acord comercial pentru următorii 16 ani. Așadar, este o miză politică a cooperării celor trei țări din America de Nord, cu problemele pe care le știm și pe care le-am văzut cu toții în ultimul an și jumătate, de când a revenit Trump la Casa Albă: amenințările că anexează Canada, că va folosi armata pentru a lupta cu cartelurile de droguri mexicane – lucru care e inacceptabil, bineînțeles, pentru ce ar trebui să fie partenerii săi.

O relație-problemă cu „vecinul cel mare din Nord“

În Europa s-a vorbit cu precădere despre ruptura existentă dintre SUA și Canada. Putem vorbi de o relație la fel de problematică și între Mexic și Statele Unite ale Americii?

Mai degrabă nu, pentru că relațiile bilaterale sunt mult mai legate. Mexicul și SUA au cele mai importante relații comerciale încă de la începutul secolului XX. Și din acest motiv cred că președinta Claudia Sheinbaum a avut această politică diferită de predecesorul ei, Andrés Manuel López Obrador, prin care a încercat să îl îmbuneze cumva pe Trump. Însă din când în când ea a apelat la un discurs ferm, arătându-se decisă și punându-le anumite limite americanilor. De exemplu, de curând a existat acest moment critic în relațiile celor două țări, pentru că, din nou, s-a aflat că CIA ar acționa deja pe teritoriul Mexicului fără să fi informat guvernul federal de la Mexico City despre aceste incursiuni care, bineînțeles, sunt inacceptabile, consideră Mexicul. Pe de altă parte, americanii susțin că astfel de acțiuni sunt necesare pentru a identifica alți responsabili ai cartelurilor de droguri. Deci relația SUA-Mexic este tensionată, dar nu atât de mult, așa cum este cea a SUA cu Canada.

„Sărmanul Mexic, atât de departe de Dumnezeu și atât de aproape de Statele Unite“ este maxima poate definitorie pentru Mexic. Se spune că, pentru a înțelege Mexicul de azi, trebuie să privim spre secolul XIX, când țara a pierdut jumătate din teritoriu în favoarea „Marelui vecin de la Nord“. Cum s-a metabolizat această traumă istorică în identitatea națională mexicană și în felul în care societatea se raporteză azi la SUA?

Da, este o maximă atribuită lui Porfirio Díaz (n.e. – președinte al Mexicului de mai multe ori la finalul secolul XIX – începutul secolului XX) ce poate fi considerată definitorie dacă este de „săpat“ în straturile istorice și în psihologia politică a Mexicului. Adevărul este că Mexicul a pierdut o jumătate de țară, teritoriu care azi e în componența SUA. În anul 1848 a fost semnat tratatul după războiul dintre Mexic și SUA, care a urmat războiului dintre Texas și Mexic. Apoi, în 1850, López de Santa Anna, care era pe atunci liderul Mexicului, a vândut alte teritorii. Iar aceste teritorii, care azi sunt parte din SUA, au cea mai mare populație de origine mexicană. Migrația a continuat pe un teritoriu care a aparținut, de fapt, Mexicului și care a făcut parte din Imperiul Colonial Spaniol timp de trei secole. Sunt aproape două secole de când Mexicul a avut această mare pierdere teritorială în favoarea Statelor Unite ale Americii.

Mexicul, între republicanii și democrații americani

Pornind de la relațiile complicate ale Mexicului cu administrația Trump, în ce măsură s-ar putea spune că administrațiile democrate de la Washington și-au tratat altfel decât republicanii vecinul de la Sud și problema migrației ilegale? Pentru că, ne amintim, în timp ce Joe Biden a arătat multă slăbiciune și a permis o infiltrare masivă a clanurilor mexicane în sudul SUA, Donald Trump a acționat virulent, a întrecut măsura, iar mexicanii au reclamat această duritate.

Problema graniței a fost abordată diferit de administrațiile democrate și republicane. Republicanii dinaintea lui Donald Trump au început construirea zidului, care a fost una dintre temele majore ale primei campanii a lui Trump. Dar cred că e mai puțin cunoscut faptul că în anii 2000, 10% din populația mexicană, toți născuți în Mexic, trăiau în Statele Unite, și e foarte mult. Timp de câteva decenii, deci de prin anii ’40 până la jumătatea anilor ’60, era vorba de o imigrație legală. Se chema programul Bracero, iar aceste munci sezoniere – echivalentul „căpșunarilor“ noștri – erau reglementate. Mexicanii mergeau în nord și munceau timp de câteva luni și apoi reveneau în țara lor. Programul a funcționat, a fost legal timp de peste 20 de ani, pentru că SUA aveau nevoie de această mână de lucru. După ce s-a încheiat programul, imigrația a continuat să existe. Însă odată cu republicanii, care au avut mize interne, s-a pus problema limitării, și nu a încurajării imigrației. Și cred că chestiunea traficului de droguri este legată și de contextul nord-american, dar nu doar pentru că SUA reprezintă principala piață a drogurilor mexicane, ci și prin faptul că în Statele Unite ale Americii poți obține atât de ușor arme de foc. Lucru care a ajutat, de fapt, organizațiile criminale din Mexic, care obțin arme din SUA și pe care le folosesc apoi pe teritoriul lor. În ultimii 20 de ani, Mexicul a fost transformat de acest război între statul mexican și aceste organizații criminale – marile carteluri de droguri pe care le are încă acest stat și care, în unele zone, controlează părți ale teritoriului, adică ele sunt autoritățile locale și nu reprezentanții statului federal sau autoritățile statelor care compun federația mexicană. Avem Statele Unite și avem Statele Mexicane.

Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, cum ar fi arătat azi Mexicul dacă ar fi avut Texasul, cu rezervele sale imense de petrol, și California, care e cea mai prosperă zonă a SUA? Cum s-a ajuns ca Mexicul să piardă totuși jumătate din teritoriul său?

În primul rând, e vorba despre Texas, care și-a declarat independența în 1835, apoi războiul dintre Mexic și Texas. Dar Texasul, deși făcuse parte din Imperiul Colonial Spaniol, partea asta de nord a fostului Mexic – sud acum al Statelor Unite ale Americii – nu a fost atât de colonizat de spanioli. Ei au construit orașele mai degrabă în Valea Centrală a Mexicului, în partea de sud, deci nu erau atât de mulți coloniști spanioli. A fost cumva o ocupare a teritoriului diferită – de aici și această semiautonomie pe care o aveau texanii și, apoi, declararea independenței. Nu știu dacă ar fi putut, de fapt, să rămână parte a Mexicului, pentru că nu exista o instituționalizare colonială la fel de puternică. Iar petrolul încă nu exista pe atunci, cum nu exista nici interesul de azi. Zece ani mai târziu, în 1845, Congresul Statelor Unite ale Americii a votat anexarea Texasului și avem cea de-a doua etapă a războiului dintre Mexic și SUA. A urmat tratatul Guadalupe-Hidalgo din 1848, prin care recuperează Texasul și până la California – deci Valea Colorado, Texasul și California. Și în 1850, Santa Anna a vândut Statelor Unite New Mexico și Arizona. Vânzarea de teritorii era însă o practică comună în perioadă. Mai avem cazul Franței, care a vândut americanilor Louisiana, iar Rusia le-a vândut Alaska.

Dacă relațiile dintre Franța și SUA erau excelente, ba chiar și cele dintre Rusia și SUA pe atunci, pare ciudat faptul că Mexicul, care tocmai pierduse teritorii după războiul cu SUA, a mai vândut alte teritorii. Care ar fi explicația?

Explicația ține de faptul că acestea nu erau teritorii pe care să existe o populație importantă mexicană. În plus, era și o zonă mai deșertică, deloc dezvoltată pe atunci.

Există resentimente, o anumită ostilitate a mexicanilor față de tot ceea ce înseamnă SUA?

Este clar că există, atât la nivelul culturii populare, cât și în societate, tocmai din secolul XIX încoace. Însă, pe de o parte, n-au cum să se îndepărteze de Statele Unite ale Americii, pentru că sunt vecinul cel mai mare de la nord, care domină economic, cultural, tot ce vreți, pe de cealaltă parte, au această reacție de respingere la nivel social. Dar e o relație de codependență, dacă e să ne gândim în alți termeni.

Revoluția și „dictatura perfectă“

Bazele statului modern au fost puse odată cu Revoluția Mexicană?

Revoluția Mexicană a avut loc între 1910 și 1920, iar statul modern este cel post-revoluționar. Au un Muzeu al Revoluției impresionant în Ciudad de México și multe monumente, inclusiv picturile murale fabuloase ale marilor muraliști mexicani din Palatul Național și din centrul vechi. Constituția din 1917 pune bazele statului în care vedem apoi dominația partidului unic, Partidul Revoluționar Instituțional (PRI). Îl putem compara, ca structură, cu Partidul Comunist de la noi, în sensul că era un partid-stat. Totuși, nu aveau aceeași ideologie rigidă. Ideologia revoluționară mexicană e un amestec din care poate rezulta și stânga, și dreapta; de aceea spun că naționalismul este, de fapt, firul roșu.

Cum arăta vechiul stat mexican, de la independență și până la marea revoluție?

Procesul constituirii statului modern începe în 1810. Mexicanii obțin independența în 1821, inițial sub forma Imperiului Mexican. Atunci aveau un teritoriu imens, care includea jumătate din ceea ce sunt azi SUA, dar și America Centrală în primii doi ani. Era un stat gigantic. Dar a rezistat puțin în acea formulă. După doi ani s-au separat statele din America Centrală, care au format Provinciile Unite ale Americii Centrale. Încă vreo 20-30 de ani, Mexicul a păstrat teritoriile din nord, iar în jur de 1850, în urma războaielor cu americanii, s-a ajuns la granițele pe care le vedem astăzi.

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Au fost și cazuri în care SUA au încercat să-și impună guverne prietenoase în Mexic, la fel ca în alte state?

Sincer, în Mexic nu prea și-au impus guverne. În alte părți ale Americii Latine, da, au susținut intervenții, iar CIA s-a implicat în lovituri de stat, dar nu în Mexic. Nu au făcut asta pentru că Mexicul a avut acest eveniment politic fundamental, Revoluția Mexicană de la începutul secolului XX, după care au avut acest partid hegemonic. Timp de 71 de ani, Partidul Revoluției Instituționale (PRI) s-a aflat la guvernare în Mexic și era un partid-stat, de fapt, care a absorbit societatea, care a creat ceea ce Vargas Llosa a numit „dictatura perfectă“. Dar nu era o dictatură personală, cum am văzut în alte țări din regiune, ci o dictatură bazată pe acapararea statului și a societății de către această instituție, cu legitimitatea revoluționară existând ca proiect ideologic la baza regimului. Și PRI-ul, de fapt, a fost artizanul stabilității Mexicului.

O politică de stânga, dar cu nuanțe

Există vreo legătură între acest regim și exacerbarea violențelor în anumite zone din Mexic?

Încheierea regimului PRI în 2000 a dus la explozia de violență pe care Mexicul încă o trăiește. Pentru că PAN, partidul de dreapta care a fost la putere între 2000 și 2012, a avut această politică confrontațională la adresa organizațiilor de droguri, lucru care a dus la exacerbarea violenței. Calderón a fost președinte fix acum 20 de ani, în 2006, și asta a dus la acest război fără sfârșit între stat și organizații criminale, apoi între organizațiile criminale între ele, pentru a ocupa teritoriul pe care alte carteluri îl pierdeau. Și atunci, PRI-ul a fost artizanul stabilității, care a știut să coopereze când a avut nevoie cu Statele Unite ale Americii. În 1994 s-a instituit acordul comercial NAFTA, care a fost foarte important pentru Mexic, și pentru SUA, de altfel, și pentru Canada.

Istoric vorbind, cei din PRI au colaborat mai bine cu democrații din SUA?

PRI-ul a fost un partid de stânga la începuturile sale, pe vremea lui Lázaro Cárdenas, dar gradual, în anii ’80 și mai ales în anii ’90, când semnează acest acord de liber schimb, ei sunt din ce în ce mai la dreapta. De aceea se și vorbește mai degrabă despre un partid care are o viziune populistă. Pentru populiști nu contează ideologia, se mută de la stânga la dreapta cum bate vântul. Deci PRI s-a adaptat, rămânând la putere, schimbându-și principiile istorice de la început – de la naționalizarea pe care a făcut-o Cárdenas la privatizarea din anii ’80.

A fost ceea ce unii ar numi azi un partid marxist sau neomarxist la origini, la fel ca multe altele din America Latină?

Nu, a fost o altfel de stânga. A fost de stânga în sensul naționalizării, creșterea rolului statului în economie – astea au fost principiile la început –, susținerea mișcării sindicale, susținerea reformei agrare – unul dintre principalele rezultate ale Revoluției Mexicane. Reforma agrară. Deci în sensul acesta de stânga, dar nu în sensul ideologiei marxist-leniniste sau comuniste.

„Los gringos“ și viața la sud de graniță

Din punct de vedere economic, dincolo de toate neînțelegerile, sunt Statele Unite ale Americii cel mai important investitor în Mexic?

Da, SUA sunt încă partenerul comercial principal al Mexicului și de asta și nevoia de a găsi un acord politic cu Washingtonul. Dar fostul președinte Andrés Manuel López Obrador, care este și susținătorul actualei președinte, Sheinbaum, a avut și are în continuare o viziune de stânga explicită. Pe el îl putem eticheta lider populist radical de stânga, și Sheinbaum continuă în această logică; de aici a și pornit toată confruntarea de la începutul anului. În ianuarie a existat o confruntare directă între Sheinbaum și Trump, pentru că Mexicul continua să trimită petrol Cubei, tocmai în această idee de a susține guvernul revoluționar. Deci cheia revoluționară era foarte importantă pentru actuala guvernare Sheinbaum, care este explicit o guvernare de stânga. Vorbind de relațiile comerciale, economice, există multe companii din SUA care au preferat să se mute la sud ca să aibă mână de lucru mult mai ieftină. În același timp, 10% din populația mexicană a mers în SUA, dar după criza din 2008 există fenomenul invers: numeroși mexicani care se întorc în țara de origine și care acum nu știu care e procentul, dar sunt mulți „gringos“, cum le zic ei, mulți cetățeni din SUA care preferă să se mute – acești nomazi digitali, de exemplu, care se mută în Mexico City, să trăiască în cartierele acestea boeme, unde nivelul de viață e comparabil cu ce vezi la noi în Primăverii sau în Cotroceni, dacă vreți ca similaritate – tocmai pentru că în SUA situația este atât de complicată.

Așadar, orientarea Mexicului este clar și azi una din stânga, rezonând mai mult cu administrațiile democrate de la Washington...

Da, în actualitate, nu există dubii asupra orientării politice a lui Sheinbaum, care are aceste reforme importante pe care le-a introdus López Obrador și pe care ea le continuă – de fapt, ei numără acum anii regimului începând cu fostul regim al lui López Obrador. Asta e interesant, că nu există separarea între regimul lui López Obrador și actualul, al lui Sheinbaum.

Între rănile americane și crimele conquistadorilor

Ne-am referit pe larg la relațiile Mexicului cu SUA, dar care ar fi relațiile cu Spania, cealaltă țară definitorie și de care istoria mexicană e strâns legată? Fiindcă aici există percepția că Mexicul raportează mai dur, mai agresiv și sunt mai puțin înțelegători cu Madridul decât cu vecinii nord-americani.

A fost și încă mai este o dinamică interesantă în relațiile cu Spania. De când este stânga la putere în Mexic, cu López Obrador și acum cu Claudia Sheinbaum, au existat aceste revendicări oficiale ca Spania să-și ceară scuze și să plătească pentru perioada colonizării, pentru cele trei secole de exploatare a Mexicului. La nivel retoric, guvernul mexican a vrut să vadă un răspuns din partea Spaniei în ceea ce privește abuzurile la care a fost supus teritoriul. Am văzut că premierul spaniol Pedro Sánchez a organizat recent un forum în Spania împotriva dreptei globale, la care a participat și Sheinbaum. Sánchez pare să fie de acord cu această nouă abordare globală de a recunoaște abuzurile suferite în perioada colonizării, deci există o dinamică și între liderii de stânga din ambele părți.

Există, totuși, o rană mai mult sau mai puțin deschisă încă, prin prisma trecutului, care îi face pe mexicani să fie ostili Spaniei?

Există această profundă rană provocată de spanioli. Istoria pe care o promovează acum Mexicul este una de glorificare a trecutului precolumbian. De altfel, pentru cei care merg acolo cu ocazia Campionatului de Fotbal, trebuie spus că este obligatoriu să viziteze fabulosul Muzeu Național de Antropologie din Ciudad de México. Este o clădire superbă în care vezi toate civilizațiile anterioare colonizării spaniole, care sunt puse pe un piedestal. Istoria lor nu începe la 1492, ci cu mii de ani înainte, iar Spania este văzută ca agresorul inițial.

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Dincolo de aceste răni, avem două administrații de stânga în ambele părți. Ne apropiem cumva de o împăcare istorică?

Există o apropiere ideologică, dar rămâne această mare revendicare istorică pe care guvernul de la Ciudad de México o reclamă. Chiar dacă sunt apropiate politic, există această barieră. Vizita lui Sheinbaum în Spania de luna trecută, pentru acel forum al liderilor de stânga organizat de Sánchez, a fost un pas important, ceva ce nu se mai întâmplase de mult.

O democrație problematică

Dar mexicanul de rând cum se raportează la Spania? Nu este aceeași ostilitate pe care o manifestă față de nord-americani?

Nu, n-aș spune că există un antihispanism la fel de pronunțat. Dar este prezent un sentiment de automarginalizare sau, mai degrabă, o reacție față de tot ce poate fi cuprins sub termenul de „gringo“. Pentru ei, „gringo“ nu înseamnă doar americani, ci cumva albii occidentali în general. Asta înseamnă că și francezul, și britanicul, și germanul pot fi priviți așa. Și eu eram o „gringa“ acolo, fiind o blondă europeană venită din ceea ce ei consideră „lumea bună“. Pentru ei, dinspre Europa a venit un mare rău în istorie, dacă e să gândim în acești termeni. M-ați întrebat mai devreme cum s-ar fi scris istoria dacă Texasul și California ar fi rămas în componența Mexicului. Eu nu prea cred în tipul acesta de rescriere a istoriei, dar observ discursurile actuale și mizele lor politice. Este și un fel de naționalism în spatele acestui discurs care revendică o moștenire mai lungă decât colonizarea spaniolă. În ceea ce privește Mexicul de azi, putem vorbi despre o democrație, dar o democrație cu mari, mari probleme.

Unii ar spune că și la noi este o democrație cu mari probleme, nu-i așa?

Nu, nu se compară. Marea diferență, și asta cred că este foarte greu de înțeles pentru români, este că în Mexic sau în Columbia violența este de cu totul altă natură. În România noi trăim, de fapt, într-o oază de securitate pe care însă nu o percepem ca atare. Experiența latino-americană te face să vezi lucrurile altfel. Cred că avem mari privilegii în România din acest punct de vedere.

Când spuneți de violență, seamănă mai mult cu violența din anii ’90 din spațiul ex-sovietic, în țări ca Rusia, Belarus și Ucraina?

Nu chiar. Ciudad de México este, în general, un loc sigur în zonele centrale – de aceea am și fost acolo –, dar sunt regiuni întregi în Mexic unde nu ai deloc această siguranță. Vorbim de la furturi și răpiri până la crime brutale. Poți cădea foarte ușor victimă colaterală într-un conflict între carteluri și bandele criminale. Sunt lucruri cu care noi în România nu ne confruntăm absolut deloc. Este o cu totul altă realitate. În ce mă privește, m-a surprins foarte mult faptul că inițial am avut o strângere de inimă și o teamă de a merge în Mexic, tocmai pentru că știam atât de multe despre violența inimaginabilă provocată de carteluri în ultimii 20 de ani. Acum regret că nu m-am dus mai de mult, pentru că este o lume în sine, un loc absolut fascinant. Au zeci de muzee, majoritatea gratuite pentru public, fiindcă statul a investit enorm în cultură. Este exact opusul cazului românesc, unde statul a abandonat sfera culturală. De asemenea, m-a impresionat existența unor mari muzee private. Cel mai spectaculos, inclusiv arhitectonic, este muzeul realizat de Carlos Slim, cel mai bogat om din Mexic, în cartierul exclusivist Polanco. Oamenii foarte bogați de acolo ajung la un nivel al avuției la care simt nevoia să investească în cultură și în moștenirea pe care o lasă țării. La noi nu vedem asta, nu există această preocupare pentru altceva în afară de propriul bine și îmbogățirea familiei.

Dacă relația SUA-Mexic e una asimetrică, ce ar fi de spus despre cea dintre Canada și Mexic?

Deocamdată au relații mai bune decât au fiecare dintre ele cu Statele Unite ale Americii, dar, în mod tradițional, nu știu să fi fost o implicare în vreun fel a Canadei în Mexic de-a lungul istoriei, cu excepția acestui acord comercial. Atunci când s-a pus problema organizării Campionatului Mondial de fotbal de către cele trei țări, ideea era tocmai să fie America de Nord unită și să se vadă pentru prima dată această comuniune a cetățenilor din cele trei țări, a celor care vin din toată lumea. Or, tocmai asta nu se poate întâmpla acum. Asta e paradoxal, pentru că durează atât de mult de când sunt desemnate țările organizatoare până când are loc cu adevărat competiția. Am avut aceste schimbări dramatice la nivel internațional provocate de actuala administrație de la Washington care complică tot.