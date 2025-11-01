Un român a primit 27 de ani de închisoare în Italia pentru uciderea unui bărbat

Tribunalul din Modena l-a condamnat vineri pe românul Marcelino Căldărariu, în vârstă de 21 de ani, la 27 de ani de închisoare pentru uciderea lui Alessandro Gozzoli, un bărbat de 41 de ani găsit mort în locuința sa din Casinalbo, în martie 2023.

Potrivit publicației Rai News, Tribunalul din Modena a pronunțat vineri sentința în cazul lui Marcelino Căldărariu, acuzat, alături de un alt român, de uciderea lui Alessandro Gozzoli. Judecătorii Curții cu Juri au recunoscut inculpatului circumstanțe atenuante generale și au dispus acordarea de despăgubiri pentru părinții și sora victimei.

Cel de-al doilea complice, Petre Dăbuleanu, în vârstă de 22 de ani, fusese deja condamnat anterior la 18 ani de închisoare.

Cum s-a petrecut crima

Ancheta a stabilit că cei doi tineri români l-au legat pe Alessandro Gozzoli de pat și l-au sufocat, pentru a-i fura un laptop, un ceas și câteva carduri de credit. După crimă, au fugit cu mașina victimei.

Cei doi au fost prinși câteva săptămâni mai târziu, unul în România, iar celălalt în Marea Britanie și au fost inculpați pentru omor voluntar și jaf.

Apărarea lui Căldărariu a susținut pe parcursul procesului că nu ar fi existat intenția de a ucide. În așteptarea motivării sentinței, avocatul său a anunțat deja că va face apel.

Recent, în Italia, un alt caz de crimă a cutremurat opinia publică. Un român de 41 de ani și-a ucis partenera de 64 de ani, Veronica Abaza, și a încercat să ascundă fapta. Femeia s-ar fi întors acasă în stare de ebrietate în noaptea crimei, iar la început moartea ei părea să fi fost cauzată de cauze naturale. Ulterior, investigațiile au scos la iveală adevărul tragic.