Cum au furat trei români mii de colete Amazon, în Italia. Au fost arestați lângă Milano

Peste 2.000 de colete cu produse scumpe, destinate clienților Amazon, au fost furate și descoperite într-un depozit lângă Milano. Trei cetățeni români au fost arestați în urma anchetei.

Coletele, care conțineau electrocasnice și echipamente informatice de o valoare semnificativă, nu au ajuns niciodată la destinatari. Prejudiciul provocat de furt nu a fost încă stabilit, dar autoritățile italiene consideră că este substanțial, potrivit publicației locale Prima Milano. Pachetele au fost găsite într-un depozit industrial aflat la periferia orașului Milano.

Carabinierii au arestat doi cetățeni români, în vârstă de 30 și 25 de ani, ambii fără antecedente penale, sub acuzația de primire de bunuri furate. Un al treilea român, în vârstă de 24 de ani, este cercetat pentru aceeași infracțiune.

Descoperirea depozitului și a camionului

Ancheta a început vineri, 24 octombrie, când polițiștii italieni au intervenit la un depozit industrial abandonat, unde fusese observat intrând un camion cu remorcă, cu numere de înmatriculare românești. Șoferul vehiculului a fost una dintre persoanele arestate ulterior.

O percheziție a dus la descoperirea a peste 2.000 de cutii cu etichete și sigle Amazon în interiorul depozitului și al camionului. Coletele conțineau echipamente informatice, electrocasnice și alte produse care nu fuseseră livrate clienților.

În colaborare cu biroul de securitate al companiei, autoritățile au stabilit că bunurile fuseseră colectate în mod regulat de agenții de transport, dar nu au ajuns niciodată la destinațiile prevăzute, nici în Italia, nici în străinătate.

Bunurile, de o valoare considerabilă și încă în curs de cuantificare, au fost confiscate împreună cu depozitul folosit pentru păstrarea lor. Cei trei români arestați se află la dispoziția procurorilor, iar ancheta continuă.