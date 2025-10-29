Video Imagini șocante în Londra. Un azilant afgan intrat ilegal în UK a înjunghiat mortal un bărbat: „A ieșit pe stradă cu un cuțit mare în mână, ca un nebun”

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis cu cuțitul în timpul unui atac violent petrecut luni în Uxbridge, vestul Londrei. Alte două persoane au fost rănite, iar poliția a arestat un suspect în vârstă de 22 de ani, de origine afgană.

Martorii spun că bărbatul ucis își plimba câinele și ar fi încercat să intervină pentru a opri un conflict izbucnit între suspect și alte două victime.

Potrivit Ministerului de Interne britanic, suspectul este un cetățean afgan care a intrat ilegal în Marea Britanie în 2020, ascuns într-un camion, și a primit drept de ședere aproximativ doi ani mai târziu. El locuia temporar în casa unuia dintre răniți, un bărbat de 45 de ani.

Incidentul nu este tratat ca act terorist, însă anchetatorii încearcă să stabilească legăturile dintre suspect și victime.

Cum s-a petrecut atacul

Martori citați de Daily Mail spun că între suspect și proprietarul casei a izbucnit un conflict violent, iar tânărul afgan a ieșit pe stradă „cu un cuțit mare în mână, ca un nebun”. A urmărit două dintre victime pe stradă, iar Wayne, bărbatul atacat mortal, ar fi intervenit pentru a opri atacul – moment în care a fost tăiat în zona gâtului.

Paramedicii au încercat să îl resusciteze zeci de minute, însă bărbatul a murit la fața locului. Un individ de 45 de ani a suferit răni grave cu consecințe permanente, iar un adolescent de 14 ani a fost rănit, dar este în afara oricărui pericol.

Reacția comunității

Un martor a declarat pentru Daily Mail: „Afganul urmărea un bărbat și un băiat pe stradă, iar un localnic care era cu câinele său a încercat să-l oprească. Era sânge peste tot, iar paramedicii au încercat să-i salveze viața timp de cel puțin 30 de minute. A fost un adevărat carnagiu, foarte dureros de privit.”

Un alt localnic a adăugat: „Bărbatul care a murit este foarte cunoscut pe aici. Era un tip minunat, foarte blând și pașnic.”

Un vecin a mai spus că a aflat ce s-a întâmplat marți dimineață și a fost „șocat”, adăugând: „Am crescut pe această stradă, locuiesc aici de 50 de ani și am știut-o mereu ca pe o zonă liniștită, pentru familii.”

Wisam Salah, în vârstă de 18 ani, care locuiește lângă zona încercuită, a povestit că „toată lumea este foarte speriată” după incidentul din Uxbridge. El a spus: „Ieri am fost plecat, m-am întors acasă pe la 19:00. Când am ajuns, am văzut mai multe mașini de poliție, cred că mai mult de cinci. Eram extrem de confuz.”

Un localnic a susținut că afganul locuia cu chirie de aproximativ șase luni în casa bărbatului de 45 de ani.