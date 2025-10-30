Un român din Italia, judecat după ce l-a bătut și l-a împins pe scări pe iubitul mamei sale: „Era pe deplin conștient de sensul acțiunilor”

Un român de 48 de ani, rezident în Italia, este judecat pentru agresiune gravă după ce l-ar fi împins pe scări pe partenerul mamei sale, un italian de 90 de ani. Victima a murit la cinci luni după incident, iar ancheta privind moartea sa a fost finalizată.

Tragedia a avut loc într-o locuință din zona rurală a localității San Paolo di Jesi, în regiunea Marche, unde italianul Umberto Valeri locuia alături de partenera sa și de fiul acesteia, românul N. Daniel Melinte.

Pe 10 octombrie 2024, între cei doi a izbucnit o ceartă, în timpul căreia românul l-ar fi agresat fizic pe bătrân, lovindu-l și împingându-l pe scări. Umberto Valeri, în vârstă de 90 de ani, a fost grav rănit și a fost internat într-un azil pentru recuperare, însă starea sa s-a agravat treptat. Cinci luni mai târziu, bărbatul a murit.

Moarte cauzată de traumele suferite

Autopsia dispusă de procuror a stabilit că decesul italianului a fost consecința directă a leziunilor provocate în timpul agresiunii. Medicul legist a concluzionat că rănile suferite au dus la „insuficiență multiorganică, cauzată de repausul prelungit la pat”, ceea ce a determinat moartea lui Valeri. La examinare a participat și expertul desemnat de apărare.

Frații victimei s-au constituit parte civilă în proces. Procurorul a informat părțile că ancheta privind acuzația de omor din culpă a fost încheiată.

Expertiza psihiatrică: „Era conștient de fapta sa”

Avocatul lui Nicosur Daniel Melinte a solicitat o expertiză psihiatrică, invocând lipsa discernământului clientului său din cauza dependenței de alcool. Cu toate acestea, rezultatul expertizei, realizată de medicul psihiatru Mario De Rosa, director al Serviciului Teritorial pentru Adicții Patologice din Macerata, a respins această ipoteză.

„Când l-a bătut și l-a împins pe scări pe Umberto Valeri, românul era furios, agitat, dar prezent și conștient. În ciuda dependenței cauzate de abuzul prelungit de alcool, nu exista nimic care să-i fi afectat capacitatea de a înțelege și de a decide”, se arată în raportul de expertiză citat de Corriere Adriatico.

În fața judecătorului și a procurorului, psihiatrul a confirmat concluziile raportului, afirmând că bărbatul „era pe deplin conștient de sensul acțiunilor și de consecințele lor”.

Procesul continuă

Deocamdată, românul este pus sub acuzare pentru agresiune gravă, în timp ce dosarul pentru omor din culpă se află în etapa finală.

Nicosur Daniel Melinte nu a fost prezent în instanță, întrucât se află în prezent într-o comunitate terapeutică. Ancheta continuă pentru stabilirea completă a răspunderii penale.