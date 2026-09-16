Un deputat belgian a rămas blocat peste 13 ore în toaleta de la Parlament. A ajuns la spital după ce a rămas fără aer

Deputatul belgian Frédéric Erens a rămas blocat peste noapte într-o toaletă a Parlamentului flamand, după ce încuietoarea ușii s-a defectat. A reuşit să facă două găuri în ușă pentru a avea aer, dar a ajuns la spital cu probleme de respiraţie.

După aventura din toaleta Parlamentului, starea lui Frédéric Erens s-a ameliorat. Foto: HLN

Frédéric Erens, un deputat din partidul flamand Vlaams Belang, a intrat în cursul serii de marți, 15 septembrie, într-o toaletă din clădirea anexă a Parlamentului Flamand din Bruxelles, fără telefonul mobil. În momentul în care a încercat să plece, a descoperit că încuietoarea se blocase, aşa că nu a mai reușit să deschidă ușa și nici să atragă atenția cuiva din clădire.

Parlamentarul, în vârstă de 58 de ani, a rămas acolo mai bine de 13 ore, până miercuri dimineață, când a fost găsit şi serviciile de urgență au forţat încuietoarea cu o rangă.

În timpul nopții, situația s-a complicat din cauza ventilației. Sistemul de aerisire din clădire funcționează doar când detectează mișcare, iar după o perioadă de timp alimentarea cu aer proaspăt s-a oprit. În plus, ușile toaletelor din Parlament au și rol de protecție împotriva incendiilor, ceea ce limitează și mai mult circulația aerului.

„A trebuit să fac pe MacGyver”

În aceste condiţii, deputatul Frédéric Erens a încercat să găsească singur o soluție. Cu un obiect metalic pe care l-a găsit în toaletă, a făcut două găuri în ușă, una în partea de sus și cealaltă în partea de jos, pentru a permite pătrunderea aerului.

„A trebuit să fac pe MacGyver. Cu un obiect metalic pe care l-am găsit în toaletă, am făcut două găuri în uşă, una sus şi una jos, pentru a lăsa să intre oxigen”, a declarat Frédéric Erens pentru presa din Belgia, comparându-se cu personajul principal din serialul de televiziune „MacGyver”, în care Angus MacGyver este un agent secret cunoscut pentru faptul că își rezolvă misiunile folosind ingeniozitatea și cunoștințele de științe aplicate.

Când, în sfârşit, ușa a fost deschisă, miercuri dimineață, Frédéric Erens era amețit din cauza lipsei de oxigen. El a fost transportat la Spitalul Saint-Jean din Bruxelles pentru investigații, acuzând probleme respiratorii. Potrivit informațiilor transmise ulterior, starea sa s-a ameliorat şi este în afara oricărui pericol.

Cine este Frédéric Erens

Frédéric Erens a fost ales în 2024 în Parlamentul Flamand, în circumscripția Vlaams-Brabant. Înainte de actualul mandat, între 2004 și 2009, a fost membru al Parlamentului de la Bruxelles.

În 2019, Frédéric Erens a fost cap de listă al Vlaams Belang pentru alegerile membrilor Parlamentului Flamand din Bruxelles. Formațiunea din care face parte este calificat drept partid de extremă dreapta în politica belgiană.