 „AEP nu a stat pasivă”. Țuțuianu zice că a sesizat organele competente în legătură cu materialele de propagandă ale lui Călin Georgescu | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„AEP nu a stat pasivă”. Țuțuianu zice că a sesizat organele competente în legătură cu materialele de propagandă ale lui Călin Georgescu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a afirmat miercuri că instituţia pe care o conduce nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale lui Călin Georgescu, candidatul la alegerile prezidenţiale care declarase venituri şi cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente privind aspectele care depăşeau atribuţiile AEP.

Călin Georgescu
Călin Georgescu Foto: Inquam Photos/George Călin

„O primă chestiune care circulă şi din păcate este promovată de oameni cu expertiză este aceea că anularea alegerilor din anul 2024 a fost făcută de Curtea Constituţională pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu a sesizat Curtea în legătură cu faptul că unul dintre candidaţi a declarat zero bani cheltuieli electorale. Am citat dintr-un distins comentator politolog. Este o afirmaţie fără niciun fel de suport şi asta arată fie rea-credinţă, fie necunoaşterea în profunzime a reglementării legale", a declarat Adrian Ţuţuianu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că decizia de anulare a alegerilor luată de CCR a fost motivată prin faptul că declaraţiile privind bugetul de campanie al lui Călin Georgescu depuse la AEP au fost în contradicţie cu notele de informare ale unor instituţii precum MAI şi SRI.

„Răspunsul este următorul şi rezultă din hotărârea Curţii Constituţionale a României numărul 32/2024, care motivează decizia de anulare a alegerilor pe faptul că declaraţiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidaţi, referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind zero lei, sunt în contradicţie cu datele prezentate în notele de informare ale unor instituţii ale statului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă şi Serviciul Român de Informaţii", a explicat preşedintele AEP.

El a precizat că Autoritatea Electorală Permanentă are competenţă de control financiar, nu una de investigaţie asupra unor cheltuieli nedeclarate.

„Competenţa Autorităţii Electorale Permanente este una de control financiar asupra sumelor şi cheltuielilor declarate de mandatarii financiari, iar nu o competenţă de investigaţie asupra unor cheltuieli nedeclarate, disimulate în activităţi online finanţate prin canale netransparente, element pe care Curtea îl leagă expres de informaţii din zona de securitate naţională, obţinute şi declasificate ulterior alegerilor. Ca urmare, AEP nu controlează decât post-alegeri modul în care au fost finanţate cheltuielile electorale. Evident că Regulamentul 900/2024 asigură astăzi şi nişte pârghii intermediare de verificare a publicităţii politice", a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a reamintit că AEP l-a amendat pe candidatul independent care a declarat zero cheltuieli în campania electorală.

„Este public faptul că am aplicat sancţiuni candidatului independent care a declarat cheltuieli zero, 200.000 de lei au fost achitate în cuantumul redus prevăzut de lege. Au fost sancţionaţi contravenţional 13 coordonatori de campanie ai aceluiaşi candidat independent. A fost sancţionat mandatarul financiar şi au fost transmise sesizări către Parchetul General, cu documente justificative referitoare la desfăşurarea campaniei electorale şi au fost solicitate informaţii de la ANAF referitoare la finanţare. Neregulele constatate sunt publice şi, ca urmare, concluzia este aceea că AEP nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului care declarase venituri şi cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente cu privire la aspecte care depăşeau limitele de atribuţii prevăzute în lege", a mai transmis preşedintele AEP.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
digi24.ro
image
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan cheamă partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului. Care este programul întâlnirilor
gandul.ro
image
Războiul cu Iranul, costuri de peste 33 de miliarde de dolari pentru SUA în doar patru luni. Pierderi uriașe de aeronave și infrastructură militară
mediafax.ro
image
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
libertatea.ro
image
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
digi24.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
digisport.ro
image
Situație ilară: cum a stimulat Haaland consumul de morcovi în Norvegia
click.ro
image
„Am primit 5000 de dolari ca să mă mut într-un loc de care nu am auzit niciodată”. Schema prin care oamenii își pot schimba total viața
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Nouă fabrică în România. Un lider de piaţă ucrainean vrea să-și extindă producția în Maramureş
observatornews.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
cancan.ro
image
CCR a decis că pensia militară nu poate depăși valoarea soldei. Plafonarea e constituțională. Cum a motivat?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
De ce își învelesc unii oamenii banii în folie de aluminiu. Trucul ciudat recomandat de specialisti
playtech.ro
image
”Direct la spitalul de nebuni după trei luni!”. Ce antrenor ar lua titlul cu FCSB „în joc de glezne”
fanatik.ro
image
Un cuplu canadian a cumpărat o insulă pustie din Caraibe. După ce au construit o casă, cei doi vând totul. Ce i-a făcut să plece
ziare.com
image
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
digisport.ro
image
Melek a spus adevărul despre viața ei: „Mai mult am avut parte de bani decât de dragoste”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
Exclusiv DNA a intrat pe fir după dezvăluirile Mediaflux privind plocoanele din portbagajul șefului Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu: Dosar penal privind fapte de luare și dare de mită
mediaflux.ro
image
Gest nemaiîntâlnit, la Pitești. Ce au îngropat autoritățile în fundația noului stadion
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
click.ro
image
Alina Pușcău a ajuns la Salonic cu mama ei. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”
click.ro
image
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Phoebe Bridgers, GettyImages (1) jpg
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este tatăl copilului lui Lady Gaga. Mama artistei l-a întâlnit prima și a făcut o afirmație surprinzătoare
image
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei