Ce trebuie să facă șoferii pentru a-și recupera talonul reținut de polițiști. Explicațiile RAR

Registrul Auto Român (RAR) explică ce trebuie să facă șoferii pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare reținut pentru defecțiuni tehnice. În cazul unui ITP expirat, verificarea tehnică pentru redobândirea certificatului se efectuează exclusiv la RAR.

Foto: FOTO: IPJ Gorj

„Dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, după remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la una dintre reprezentanțele teritoriale ale Registrului Auto Român pentru verificarea subansamblelor / sistemelor la care au fost constatate defecțiuni”, transmite RAR în secțiunea „Întrebări frecvente”.

Sursa citată adaugă că, după remedierea defecțiunilor, RAR confirmă acest lucru pe dovada înlocuitoare a certificatului, document pe baza căruia șoferul își poate recupera talonul. În cazul în care acesta a fost reținut pentru ITP expirat, verificarea tehnică se face exclusiv la RAR.

„Pentru prezentarea vehiculului la RAR, trebuie să țineți seama că, în conformitate cu ultimele modificări ale Codului Rutier, pentru vehiculele înmatriculate în România, în momentul în care valabilitatea ITP expiră, în mod automat se suspendă înmatricularea vehiculului respectiv, iar vehiculul nu mai are drept de circulație pe drumurile publice.”

Anul trecut, peste o treime dintre mașinile verificate de inspectorii RAR au prezentat defecțiuni tehnice majore, unele atât de grave încât erau într-un pericol iminent de accident.

„Am identificat deficiențe periculoase la sistemul de frânare, direcție, punți și fuzete”, explică Claudiu Mija, reprezentant al Registrului Auto Român.

Astfel de probleme pot avea consecințe dramatice, spun specialiștii

„Poți rata un viraj, poți agăța un alt vehicul sau chiar se poate rupe roata”, atrage atenția Andrei Potra, expert în conducere defensivă. Dacă pentru nereguli minore, șoferii primesc amendă, în cazul defecțiunilor grave, mașina poate fi scoasă imediat din trafic.