Cum se făceau bani din articole furate: rețeaua de site-uri clonate din Gorj

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au efectuat luni dimineață cinci percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice suspectate că ar fi creat și administrat o rețea de site-uri de știri care preluau și republicau, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor publicații.

Acțiunea se desfășoară în cadrul Operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, din anul 2023 și până în prezent, persoanele vizate ar fi dezvoltat și exploatat un mecanism de tip „site-uri oglindă”, prin care conținutul jurnalistic era preluat automat, prin fluxuri RSS, și republicat pe platforme proprii, fără acordul titularilor de drepturi și fără indicarea corectă a sursei. Scopul ar fi fost generarea de trafic online și obținerea de beneficii financiare.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 27 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Gorj, la domiciliile şi sediile unor persoane fizice şi juridice. Din cercetări a reieşit că, din anul 2023 şi până în prezent, acestea ar fi implementat şi exploatat o reţea de site-uri de tip „ştiri”, prin intermediul cărora ar fi preluat şi republicat, fără drept, articole jurnalistice aparţinând altor entităţi media, utilizând fluxuri RSS şi fără indicarea corespunzătoare a sursei”, a transmis IGPR.

În cauză sunt investigate infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Conform legislației invocate, punerea la dispoziția publicului fără drept a operelor protejate prin drepturi de autor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, iar utilizarea neautorizată a mărcilor înregistrate poate fi sancționată cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a persoanelor implicate.