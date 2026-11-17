Localitatea Căzănești din Ialomița este primul oraș care renunță de bunăvoie la statutul său și redevine comună, așa cum era în urmă cu 22 de ani. În 2004, aproape 30 de comune au devenit orașe peste noapte, fără să îndeplinească criteriile minime necesare.

Foto: Facebook/Primăria Căzănești

Potrivit TVR Info, de-a lungul timpului, localnicii au organizat trei referendumuri pentru a cere să redevină comună. Acum, în sfârșit, prin decizia Parlamentului, acest lucru se întâmplă.

„A fost dorința cetățenilor din localitate. Eu nu cred că e un pas înapoi. Poți să faci lucruri frumoase și la comună”, a afirmat Vasile Chiriță, viceprimarul orașului.

Miercurea Sibiului a devenit oraș tot în 2004, însă statutul urban nu a adus beneficii semnificative celor peste 3.500 de locuitori, în lipsa infrastructurii necesare.

„Până acum, avantaje prea mari nu a adus, fiindcă finanțări au fost mai multe pe mediul rural, pe comune”, primarul orașului Miercurea Sibiu, Ioan Troancă.

Tot marți, 17 noiembrie, un consilier județean din Timiș a solicitat organizarea unui referendum prin care locuitorii orașului Ciacova să decidă dacă vor ca localitatea să revină la statutul de comună.

„În calitate de consilier județean, am depus la Primăria Orașului Ciacova o solicitare adresată Consiliului Local Ciacova privind organizarea unui referendum în anul 2028, odată cu alegerile locale, prin care cetățenii să poată decide dacă doresc ca orașul Ciacova să revină la statutul de comună, în cazul în care la nivelul Parlamentului României nu se va adopta o soluție legislativă prin care orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori să poată reveni la statutul de comună”, a anunțat consilierul Emanuel Filip.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat marți că Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență care va stabili facilitățile acordate localităților care aleg să se comaseze voluntar.

Printre acestea se numără scutirea de 50% de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane, timp de cinci ani, pentru locuitorii din comunitățile preluate de noua structură administrativă. Prima etapă a reformei are ca termen-limită data de 1 martie, iar Executivul pregătește și o a doua etapă, care ar putea presupune măsuri de reorganizare asumate la nivel guvernamental.

„Eu vreau doar să vin în ajutorul celor care doresc acest lucru, cu aceste facilități și cu programul de investiții, astfel încât să poată merge în fața oamenilor și să le prezinte situația exactă și modul în care trebuie realizată procedura”, a explicat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN.

Pe fondul discuțiilor despre reorganizarea administrativ-teritorială, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a propus reducerea numărului de județe și regionalizarea țării după modelul actualelor Agenții de Dezvoltare Regională, pentru o mai bună absorbție a fondurilor europene și reducerea birocrației.