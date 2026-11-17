Un consilier județean din Timiș a solicitat organizarea unui referendum prin care locuitorii orașului Ciacova să decidă dacă vor ca localitatea să revină la statutul de comună. Inițiativa îi aparține lui Emanuel Filip (PNL), fiul primarului din Ciacova, care propune ca votul să aibă loc în 2028, odată cu alegerile locale. Un referendum pe aceeași temă a fost organizat și în 2016, însă nu a fost validat din cauza prezenței scăzute la urne.

Emanuel Filip (PNL), fiul primarului din Ciacova. Foto: Facebook / Emanuel Filip

„În calitate de consilier județean, am depus la Primăria Orașului Ciacova o solicitare adresată Consiliului Local Ciacova privind organizarea unui referendum în anul 2028, odată cu alegerile locale, prin care cetățenii să poată decide dacă doresc ca orașul Ciacova să revină la statutul de comună, în cazul în care la nivelul Parlamentului României nu se va adopta o soluție legislativă prin care orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori să poată reveni la statutul de comună”, a anunțat Emanuel Filip.

Consilierul județean susține că a ales anul 2028, când sunt programate alegeri locale, pentru că prezența la vot este, de regulă, mai ridicată în cazul acestui scrutin. În opinia sa, organizarea simultană a celor două voturi ar crește șansele ca referendumul să atingă pragul necesar pentru validare.

„Am ales acest moment deoarece alegerile locale beneficiază, de regulă, de o prezență mai ridicată la vot, iar referendumul, pentru a fi validat, trebuie să întrunească un prag minim de participare. Astfel, organizarea simultană a celor două scrutinuri ar putea facilita participarea unui număr cât mai mare de cetățeni, contribuind la reflectarea cât mai fidelă a voinței comunității. Consider că o asemenea decizie trebuie să aparțină cetățenilor, printr-un vot democratic și transparent. Pentru ca un referendum să fie validat, este necesară o prezență la vot de minimum 30%”, a explicat Filip.

Potrivit acestuia, revenirea la statutul de comună ar putea aduce mai multe avantaje pentru Ciacova. Printre acestea s-ar număra taxe mai mici, accesul la mai multe axe de finanțare europeană și posibilitatea înființării mai multor farmacii.

Nu este prima încercare de revenire a localității la statutul de comună. În 2016, la Ciacova a fost organizat un referendum pe aceeași temă, însă consultarea populară nu a îndeplinit pragul minim de participare.

Din cele 4.305 persoane înscrise pe listele electorale, doar 644 au mers la urne, reprezentând o prezență de 14,95%. Pentru validarea referendumului era necesară participarea a cel puțin 30% dintre alegători.

La acel moment, primarul și mai mulți localnici au susținut revenirea la statutul de comună, invocând creșterea taxelor și impozitelor locale, care ar fi ajuns, în unele cazuri, cu până la 300% mai mari.

Ciacova a avut statut de comună până în 2004, când a fost declarată oraș, alături de alte două localități din județul Timiș, Recaș și Gătaia.