Un fost voluntar al azilelor lui Viorel Pașca povestește despre experiența sa: „Condițiile erau foarte bune”

O persoană care susține că a fost voluntar în azilele administrate de Viorel Pașca din județul Bihor, vizate în aceste zile de ancheta DIICOT, a răspuns pe Reddit întrebărilor internauților despre condițiile din centre și modul în care erau tratați vârstnicii. Administratorii sunt cercetați pentru trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

Întrebat de un internaut „care-i adevărul” în legătură cu acest caz, autorul postării spune că, în opinia sa, „toată acțiunea asta împotriva lui e strict politică”.

„La știri se spune că oamenii erau sechestrați și abuzați, ceea ce este de-a dreptul ridicol. Condițiile erau foarte bune. Toți știau de el încă de mulți ani. A apărut de mai multe ori la televizor. Era în strânsă legătura cu diverse autorități ale statului”, a afirmat acesta în postarea pe Reddit.

Voluntarul precizează că a lucrat la azilele respective cât timp locuia în Bihor, iar, pe lângă munca fizică, a contribuit și financiar.

„Când locuiam încă în Bihor, mergeam de mai multe ori pe an, de cele mai multe ori pentru o zi. Am fost de vreo 2 sau 3 ori și pentru câteva zile la rând. Am fost de mai multe ori și singur dar am și organizat grupuri de voluntariat. M-am implicat financiar dar am și ajutat cu muncă fizică ”

Ce spune despre Viorel Pașca: „Jovial, vorbăreț, un partener excelent de discuție”

O altă persoană l-a întrebat cum era Viorel Pașca ca persoană.

„Un om practic, extrem de practic. Conectat la realitate și implicat direct în toată activitatea care se desfășura acolo. Jovial, vorbăreț, un partener excelent de discuție.”

Întrebat dacă azilele dispuneau de suficienți asistenți medicali, medici, paturi adaptate și facilități pentru persoanele cu dizabilități, utilizatorul a răspuns că, din ce a observat, majoritatea acestor condiții erau îndeplinite.

„Asistente pe zi si pe noapte, tratament medicamentos zilnic pentru oamenii care aveau nevoie, paturi curate atât electrice cât și mecanice. Toaletele, dar și accesul în general era gândit și pentru persoanele cu handicap.

Probabil la asta se rezumă toată povestea, condiții mult mai bune pentru niște oameni care altfel ar fi murit în stradă”, precizează voluntarul.

Acesta susține că nu poate comenta acuzațiile privind gestionarea banilor, însă afirmă că, din ceea ce a văzut, beneficiarii aveau condiții bune de trai, primeau trei mese pe zi, aveau acces la diverse facilități și puteau primi vizitatori fără restricții.

„Uneori se organizau cu mai multe microbuze și erau duși la anumite evenimente culturale în oraș sau la biserică, etc. Se punea mare accent pe crearea unui mediu cât mai plăcut pentru ultimii ani din viață al acelor oameni.

Majoritatea veneau de pe stradă, veneau cu degerături grave, cu membre amputate, săraci lipiți pământului, fără familie, sau abandonați complet de familiile lor. Erau genul de oameni pe care îi vezi dormind în stradă pentru că nu mai aveai nimic și pe nimeni.”

Voluntarul susține că Viorel Pașca a început să ajute una sau două persoane pe care le-a primit în propria locuință, iar centrul s-a extins treptat din cauza lipsei de implicare a statului în îngrijirea persoanelor vulnerabile.

„O persoană fizică, ajutată de donatori din toată lumea, atât români, cât și străini (cunosc cazuri concret), care a făcut treaba statului. Acum, din punctul meu de vedere, există un anume interes politic la mijloc. Ce interes, încă nu îmi dau seama, vom vedea cum evoluează lucrurile”, adaugă voluntarul.

„Departe de mine să spun că toți banii primiți din donații au fost gestionați 100% doar în interesul bolnavilor”

Întrebat despre modul în care erau gestionate donațiile, voluntarul a spus că nu are informații privind eventuale nereguli:

„Departe de mine să spun ca toți banii primiți din donații au fost gestionați 100% doar în interesul bolnavilor, pentru că nu am informații despre asta.

Din ce am observat, pentru familie asta era un job 24/7. În vreme ce se puteau trage foloase financiare dupa cum spui și tu, trebuiau să depună foarte multă muncă și să fie implicați direct, mereu.”

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Referitor la acuzațiile că în centre ajungeau persoane fără documente, voluntarul susține că Viorel Pașca ar fi refuzat unele cazuri, inclusiv pacienți cu afecțiuni psihice trimiși din alte județe, deoarece nu aveau acte sau prezentau un risc.

„Din ce am înțeles, de la Mehedinți i-au trimis pacienți cu probleme psihice. El nu i-a putut lua pe unii dintre ei pentru că nu aveau documente și probabil și pentru că erau agresivi sau periculoși.

Nu putea primi efectiv pe oricine era abandonat la poartă. Iar despre treaba cu actele știu că a avut probleme mari acum câțiva ani și de atunci a devenit foarte strict cu treaba asta”, mai scrie voluntarul.

Un alt utilizator a afirmat că nu are întrebări, ci dorește doar să confirme, din experiența proprie, cele relatate în postare. Acesta susține că a vizitat de mai multe ori centrele și că nu a observat condiții necorespunzătoare, oferind și exemplul unui bărbat fără adăpost care ar fi locuit acolo sezonier timp de mai mulți ani.

Protest de susținere la Oradea pentru Viorel Pașca

Aproape 300 de persoane s-au adunat miercuri seară, 1 iulie, în centrul Oradei, pentru a protesta împotriva măsurilor impuse de autorități față de Viorel Pașca în dosarul azilelor groazei din Bihor.

Pe unul dintre bannere era scris „Dumnezeu a purtat, poartă și va purta de grijă”, iar pe altul: „Paradoxal, este legal ca un om să locuiască pe stradă, dar este ilegal să doarmă în condiții decente” – citat atribuit lui Viorel Pașca. Acea pancartă era purtată de un copil.

Alți participanți au afișat mesaje precum „Binele nu trebuie pedepsit!”, „Dumnezeu poartă de grijă”, motto-ul asociației lui Viorel Pașca, „Statul îi trimitea pe bolnavi la Dumbrava și tot statul acuză” ori „Suntem alături de familia Pașca. Adăpost sigur”.

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Inițiatorul manifestației, Dan Craznic, a susținut că protestul a fost organizat prin mobilizare pe rețelele de socializare și a criticat intervenția autorităților, afirmând că Viorel Pașca a făcut „foarte mult bine”.

Familia Pașca și o angajată ajung azi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai lor urmează să fie aduși joi în fața magistraților, după ce procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a celor șase suspecți pentru o perioadă de 30 de zile.

În același dosar este vizată și femeia care administra azilele din județul Bihor.

Cei șase suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

Procurorii susțin că în cele 17 imobile administrate de aceștia au fost găsite peste 400 de persoane, iar activitatea s-ar fi desfășurat timp de peste 20 de ani fără autorizație. Ancheta vizează și acuzații de agresiuni sexuale și administrarea necorespunzătoare a medicamentelor.

Instanța urmează să decidă dacă dispune arestarea preventivă a celor șase. Până la o hotărâre definitivă, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție.