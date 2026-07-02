Familia Pașca și o angajată ajung azi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă. Apar acuzații de agresiuni sexuale în azile

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai lor urmează să fie aduși joi în fața magistraților, după ce procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a celor șase suspecți pentru o perioadă de 30 de zile. În același dosar este vizată și femeia care administra azilele din județul Bihor. Noi detalii șocante ies la iveală în dosarul „azilelor groazei” din județul Bihor.

Miercuri, cei șase au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, liderul grupării ar fi fost chiar Viorel Pașca.

Astăzi, în prima parte a zilei, instanța urmează să decidă dacă cei șase suspecți reținuți vor fi arestați preventiv.

În fața procurorilor, membrii familiei au ales să își exercite dreptul la tăcere și nu au făcut declarații.

Acuzații de agresiuni sexuale

Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN din stenogramele anchetei, o martoră din anchetă i-ar fi spus lui Viorel Pașca că în azile ar fi avut loc agresiuni sexuale. Surse apropiate investigației susțin că procurorii au folosit și un investigator sub acoperire în cadrul anchetei, iar printre presupusele victime s-ar afla inclusiv persoane cu dizabilități fizice.

Femei care nu știau să citească, puse ca îngrijitoare: deosebeau pastilele după culoarea cutiilor

Detaliile cutremurătoare nu se opresc aici. Mai multe îngrijitoare au declarat pentru aceeași sursă că lucrau fără contracte de muncă și că administrau medicamente beneficiarilor după aspectul cutiilor, deoarece nu știau să citească.

Descinderi DIICOT în 17 imobile

Potrivit DIICOT, în cele 17 imobile administrate de Viorel Pașca erau adăpostite persoane vulnerabile, multe dintre ele fiind aduse de spitale, instituții ale statului sau chiar de poliție. Este vorba despre persoane cu dizabilități fizice ori psihice care, susțin procurorii, nu beneficiau de îngrijirile și condițiile necesare.

Anchetatorii afirmă că Viorel Pașca ar fi strâns fonduri de la sponsori și donatori, prezentând cazurile acestor persoane și susținând că le oferă îngrijire. În urma perchezițiilor efectuate de DIICOT, în cele 17 case au fost găsite peste 400 de persoane.

Toți beneficiarii au fost evaluați medical, iar autoritățile au anunțat că aceștia au fost transferați în spitale sau în centre de îngrijire din întreaga țară, unde primesc asistență medicală și socială.

Conform procurorilor, activitatea s-ar fi desfășurat timp de peste 20 de ani, fără ca centrele să fie autorizate.

În trecut, în cadrul unor reportaje realizate de Digi24, Viorel Pașca declara că nu a dorit să își autorizeze activitatea, motivând că respectarea normelor impuse de lege ar fi redus numărul persoanelor pe care le putea găzdui.

Magistrații urmează să decidă dacă admit solicitarea DIICOT și dispun arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, a soției, a celor trei fii și a femeii care administra centrele din Bihor. Până la o hotărâre definitivă a instanței, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.