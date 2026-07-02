Peste 1.000 de morți în 17 ani. Ororile din „azilele groazei” din Bihor, controlate de gruparea Pașca. Cum funcționa fabrica informală de bani

Peste 400 de persoane sechestrate în imobile clandestine și un seif ticsit cu sute de carduri bancare aparținând victimelor au fost descoperite de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au vizat rețeaua condusă de Viorel Teodor Pașca, zis Bunul Samaritean, din județul Bihor. Anchetatorii susțin în cererea de arestare preventivă a lui Pașca, faptul că, din 2006, acesta a pus la punct o adevărată „fabrică de bani” ilegală, exploatând exclusiv pacienți cu dizabilități severe sau fără adăpost. Victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare. 11 persoane, între care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori, sunt cercetați în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale reținute în sarcina principalului inculpat.

În documentul prin care s-a solicitat arestarea preventivă, anchetatorii rețin că activitatea investigată ar fi început în anul 2006 și s-ar fi desfășurat pe raza județului Bihor, în localitățile Holod, Dumbrava, Ceica și Tinca, prin intermediul unor imobile în care ar fi fost adăpostite persoane vulnerabile provenite din spitale, DGASPC-uri și alte instituții sociale din mai multe județe.

Potrivit procurorilor, în decurs de aproximativ 17 ani, ar fi fost găzduite peste 3.300 de persoane fără locuință, vârstnici sau persoane cu dizabilități, iar aproximativ 1.020 dintre acestea ar fi decedat în perioada în care s-ar fi aflat în îngrijirea grupării, fiind ulterior înhumate în cimitirul din localitatea Dumbrava. Aceste date sunt reținute de anchetatori ca elemente de context rezultate din informațiile inițiale ale cauzei.

Acuzațiile formulate de DIICOT

Viorel Teodor Pașca este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de trafic de persoane în formă continuată, faptele fiind descrise de procurori ca fiind săvârșite prin „alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire”, cu circumstanța agravantei prevăzute de Codul penal. În sarcina sa sunt reținute 210 acte materiale.

Soția sa, Florica Pașca, este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Aceleași infracțiuni de complicitate sunt reținute și în cazul lui Abel Timotei Pașca, Viorel Emanuel Pașca și Daniel Sabin Pașca, alături de alte persoane din familie și din anturaj.

Mai multe persoane, între care Delia Mioara Păcală, Estera Anca Pașca, Ioana Viorica Pașca și Ramona Viorica David, sunt acuzate de constituirea sau aderarea la un grup infracțional organizat și complicitate la trafic de persoane. În unele cazuri, procurorii rețin forma de sprijinire a grupului, în funcție de rolul atribuit fiecărei persoane.

Cum ar fi fost construit mecanismul social și financiar

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi funcționat prin preluarea persoanelor vulnerabile, în special a celor fără aparținători, cu dizabilități psihice sau aflate în situații sociale grave, acestea fiind transferate din spitale sau centre sociale către imobilele controlate de inculpați.

Potrivit referatului, selecția beneficiarilor ar fi vizat în mod preponderent persoane „fără familie și fără sprijin”, cu scopul de a permite valorificarea veniturilor acestora, inclusiv pensii, indemnizații de handicap sau ajutoare de înmormântare.

Procurorii arată că activitatea s-ar fi desfășurat în afara oricărui cadru legal de furnizare a serviciilor sociale, fără acreditare și fără licențierea imobilelor în care erau găzduite persoanele. De asemenea, anchetatorii susțin că imobilele ar fi fost deținute fie de Viorel Teodor Pașca, fie de o asociație controlată de acesta, Asociația „Dumbrava DPG”, finanțată prin donații.

Lipsa formei legale de funcționare

În referat se arată că Asociația „Dumbrava DPG” ar fi fost inițial acreditată ca furnizor de servicii sociale, însă nu ar fi obținut niciodată licența de funcționare, fiind ulterior radiată din registrul furnizorilor acreditați. În această situație, activitatea de îngrijire a persoanelor vulnerabile s-ar fi desfășurat, potrivit procurorilor, fără respectarea cadrului legal.

Totodată, anchetatorii rețin că inculpatul principal ar fi desfășurat activitatea în nume propriu, fără constituirea unei persoane juridice autorizate, în condițiile în care legislația în domeniul asistenței sociale impune acreditarea și licențierea obligatorie pentru astfel de servicii.

Primul semnal al anchetei: cazul pacienților transferați din Mehedinți

Unul dintre momentele care au declanșat verificările este incidentul din 2 iulie 2025, când 12 pacienți de la Secția de Psihiatrie Cronici Gura Văii, diagnosticați cu retard mintal sever, ar fi fost preluați de Viorel Teodor Pașca în baza unui acord de colaborare încheiat în nume personal.

Ulterior, șapte dintre aceștia ar fi fost transportați la Drobeta-Turnu Severin și lăsați în fața sediului DGASPC Mehedinți, ceea ce a determinat intervenția autorităților și deschiderea unor verificări administrative ample privind modul de preluare și îngrijire a persoanelor.

12 pacienți externați și abandonați în fața unei instituții publice

Un moment-cheie în anchetă este legat de transferul a 12 pacienți din Secția de Psihiatrie Cronici Gura Văii, persoane cu diagnostice severe de retard mintal și instituționalizate de ani de zile.

Aceștia au fost externați în baza unui acord de colaborare încheiat cu Pașca Viorel-Teodor, fără ca beneficiarul real al preluării să fie o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, ci o persoană fizică.

După externare, pacienții au fost transportați în județul Bihor, în imobilele administrate de rețeaua familială investigată. Potrivit anchetei, aceștia au fost integrați într-un sistem informal de îngrijire, fără licențiere și fără control instituțional real.

La scurt timp, șapte dintre cei 12 pacienți au fost transportați înapoi la Drobeta-Turnu Severin și lăsați în fața sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

Pentru că aceștia prezentau tulburări psihice severe și comportament specific afecțiunii, autoritățile au intervenit de urgență, fiind solicitat serviciul 112. Pacienții au fost evaluați medical și preluați de structuri specializate.

Incidentul a declanșat verificări administrative în mai multe județe, inclusiv la spitale și direcții de asistență socială implicate în transferul pacienților.

Procurorii notează că acest episod ar fi evidențiat lipsa unei infrastructuri reale de îngrijire și funcționarea unui mecanism informal în care persoane vulnerabile erau mutate între instituții și locații private, fără garanții efective privind protecția lor.

În paralel, ancheta a fost extinsă pentru a acoperi întreaga activitate desfășurată începând din 2006, perioadă în care gruparea ar fi dezvoltat progresiv un sistem de recrutare și adăpostire a persoanelor vulnerabile, sub aparența unei activități caritabile.

Etapele mecanismului infracțional și modul concret de operare al grupării

Identificarea și recrutarea persoanelor vulnerabile

Mecanismul infracțional complex conceput de liderul grupului a presupus parcurgerea unor etape succesive, atent construite și perfecționate în timp. Activitatea a debutat prin identificarea unor persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate: persoane fără adăpost, abandonate de familie, vârstnici, persoane cu tulburări psihice sau cognitive, persoane cu dizabilități, persoane externate din unități sanitare sau fără venituri și fără posibilitatea reală de a-și exercita autonomia.

Elementul central exploatat de grupare a fost lipsa unei rețele de sprijin și incapacitatea acestor persoane de a-și proteja propriile interese, ceea ce le-a făcut extrem de expuse influențării și controlului.

Modalitatea de recrutare a constat în preluarea directă sau facilitarea aducerii acestor persoane în locațiile controlate de grupare, multe dintre ele provenind inclusiv din sistemul de protecție socială sau din evidențele instituțiilor publice. În mod particular, cercetările vizează în principal victimele cu dizabilități psihice, caracterizate prin lipsa autonomiei și incapacitatea de a-și exprima o voință liberă și conștientă cu privire la propria situație.

Crearea dependenței și integrarea într-un sistem de control

După recrutare, persoanele erau introduse într-un mediu controlat integral de membrii grupului, care acționau sub paravanul Asociației Dumbrava „Dumnezeu Poartă de Grijă”, prezentată public ca având scopuri caritabile și sociale.

Gruparea asigura în mod aparent condiții de cazare, hrană, îngrijire și sprijin administrativ, însă aceste servicii nu aveau ca finalitate reintegrarea socială, ci consolidarea dependenței totale a beneficiarilor. Persoanele vulnerabile erau lipsite progresiv de autonomie și transformate într-o categorie complet dependentă de membrii grupului pentru toate nevoile de bază: adăpost, alimentație, medicamente, documente și gestionarea veniturilor.

În acest context, liderul grupării a exploatat atât vulnerabilitatea inițială a victimelor, cât și dependența creată ulterior, menținându-le într-o stare de aservire continuă.

Exploatarea prin control economic și administrativ

Un element esențial al mecanismului infracțional a constat în preluarea și gestionarea integrală a veniturilor persoanelor adăpostite. Acestea proveneau din pensii, indemnizații de handicap, ajutoare sociale și alte prestații acordate de stat.

Controlul economic era exercitat prin mai multe modalități: stabilirea domiciliului beneficiarilor la adresele controlate de grupare pentru a direcționa plățile, deschiderea și administrarea conturilor bancare, precum și reținerea cardurilor bancare de către membrii grupului.

În numeroase situații, membrii grupării figurau ca împuterniciți pe conturile beneficiarilor, având acces direct la retragerea sumelor de bani. Chiar și în cazurile în care persoanele părăseau voluntar locațiile, acestea primeau sume minime, destinate strict subzistenței.

Totodată, a fost identificată o practică sistematică de deschidere a conturilor bancare pentru persoanele nou-intrate în sistem, operațiune realizată cu implicarea directă a membrilor grupului, în special a lui David Ramona-Viorica.

Instrumentalizarea documentelor și a procedurilor administrative

Pentru consolidarea controlului, gruparea a utilizat și proceduri administrative aparent legale, precum obținerea cărților de identitate provizorii, solicitarea anchetelor sociale și încadrarea în grad de handicap.

Aceste demersuri nu urmăreau protecția reală a beneficiarilor, ci facilitarea accesului la resurse financiare și consolidarea dependenței acestora. În practică, anchetele sociale erau uneori întocmite superficial sau pe baza unor informații furnizate de membrii grupării, existând suspiciuni privind denaturarea situației reale a beneficiarilor.

De asemenea, încadrarea în grad de handicap era utilizată ca instrument pentru maximizarea veniturilor, fiind solicitate frecvent încadrări în grade superioare, inclusiv „grav cu asistent personal”, chiar și în lipsa unor criterii medicale corespunzătoare.

Controlul total asupra vieții beneficiarilor

Controlul exercitat de grupare depășea sfera economică, extinzându-se asupra tuturor aspectelor vieții persoanelor vulnerabile. Au fost utilizate formulare de consimțământ prin care beneficiarii declarau că sunt de acord cu administrarea bunurilor și veniturilor lor de către membrii grupului, inclusiv cu dispoziții privind înmormântarea în cazul decesului.

Aceste documente reflectă gradul ridicat de control exercitat asupra victimelor, inclusiv asupra unor aspecte esențiale ale vieții și morții acestora.

Relevante în acest sens sunt și interceptările din cauză, din care rezultă că beneficiarii erau informați că veniturile lor sunt încasate de liderul grupării, în baza unor pretinse consimțăminte preexistente, chiar și atunci când aceștia negau existența acestora.

Extinderea mecanismului și utilizarea resurselor financiare suplimentare

Pe lângă veniturile curente ale beneficiarilor, gruparea a exploatat și alte surse financiare, precum ajutoarele pentru combustibil, indemnizațiile ocazionale și ajutoarele de înmormântare.

Au fost identificate situații în care carduri de combustibil aparținând persoanelor vulnerabile au fost utilizate pentru alimentarea vehiculelor personale sau ale asociației, în cantități semnificative, în cadrul unor operațiuni coordonate între membrii grupului.

De asemenea, din datele rezultate din investigații, reiese existența unei organizări interne pentru utilizarea acestor resurse, inclusiv prin stabilirea cantităților de combustibil și a modului de distribuire a cardurilor între membrii grupării.

Mecanismul de control

După etapa de recrutare și adăpostire a persoanelor vulnerabile, activitatea grupării a evoluat într-un sistem complex de control economic și administrativ, prin care beneficiarii au fost integrați într-un circuit construit în principal pentru obținerea de venituri.

Instrumentele legale destinate protecției sociale au fost utilizate în mod deturnat, devenind mijloace de formalizare a controlului exercitat asupra acestora.

1. Utilizarea ajutoarelor de înmormântare ca sursă de venit

Gruparea a exploatat inclusiv situațiile de deces ale beneficiarilor, solicitând ajutoarele de înmormântare în numele acestora.

Pentru a conferi o aparență de legalitate, a fost utilizat un formular prin care persoanele aflate în îngrijire își exprimau acordul ca, în eventualitatea decesului, înhumarea să fie realizată de liderul grupului. Acest document era folosit ulterior ca temei formal pentru solicitarea ajutorului de deces.

Din probe rezultă că sumele obținute nu erau utilizate în scopul declarat. Cheltuielile reale pentru înmormântări erau minime, iar în unele situații se recurgea la soluții improvizate pentru înhumare, în timp ce sicriele achiziționate erau folosite selectiv, în special atunci când decesul avea loc în unități medicale.

Înmormântările erau organizate sumar, cu costuri reduse, interesul principal fiind diminuarea cheltuielilor și păstrarea fondurilor obținute.

2. Lipsa tutelei și controlul informal asupra reprezentării legale

Persoanele cu dizabilități psihice au fost menținute în mod constant fără reprezentant legal, ceea ce a permis exercitarea directă a controlului asupra veniturilor și deciziilor acestora.

Ulterior, în contextul presiunilor instituționale, au fost inițiate discuții privind desemnarea unor tutori. Aceste demersuri nu au avut ca finalitate protejarea beneficiarilor, ci configurarea unei forme de control formal, prin intermediul unor persoane interpuse.

Din materialul probator reiese că au fost analizate soluții în care această calitate să fie atribuită unor persoane apropiate sau chiar unor beneficiari, astfel încât răspunderea juridică să fie aparent transferată, fără a modifica situația de fapt.

3. Influențarea anchetelor sociale și a procedurilor administrative

Gruparea a intervenit în mod constant în procedurile administrative care vizau beneficiarii, în special în realizarea anchetelor sociale și întocmirea documentației pentru încadrarea în grad de handicap.

Din probe rezultă că:

anchetele sociale erau realizate uneori fără verificări reale sau pe baza informațiilor furnizate de grupare;

situația beneficiarilor era prezentată frecvent într-o formă agravată;

procedurile erau accelerate pentru obținerea certificatelor de handicap.

Aceste practici au contribuit la creșterea numărului de persoane încadrate în sistemul de protecție socială, generând resurse financiare suplimentare.

4. Controlul asupra actelor de identitate și al veniturilor

Un element esențial al mecanismului a fost gestionarea actelor de identitate și a veniturilor beneficiarilor.

Persoanele vulnerabile erau înregistrate la adrese controlate de grupare, ceea ce permitea:

încasarea directă a pensiilor și indemnizațiilor;

accesarea serviciilor medicale și sociale în numele acestora;

administrarea documentelor de identitate.

În numeroase situații, membrii grupului se ocupau de obținerea sau reînnoirea actelor, precum și de deschiderea conturilor bancare. Cardurile bancare erau păstrate de grupare și utilizate pentru retragerea sumelor de bani.

5. Declarațiile de consimțământ ca instrument formal

Pentru a crea o aparență de legalitate, au fost utilizate declarații de consimțământ semnate de beneficiari.

Prin aceste înscrisuri, persoanele își exprimau acordul ca veniturile lor să fie gestionate de grup și acceptau condițiile de găzduire și îngrijire.

Din probe rezultă că aceste documente erau obținute în condiții de vulnerabilitate, fără o exprimare liberă și informată a voinței.

6. Exploatarea diverselor forme de beneficii sociale

Gruparea a urmărit și valorificat toate tipurile de ajutoare financiare disponibile, inclusiv:

ajutoare pentru combustibil;

indemnizații speciale;

ajutoare de înmormântare;

alte prestații ocazionale.

Aceste sume erau integrate în circuitul financiar al grupului, fără a fi utilizate în beneficiul efectiv al persoanelor vulnerabile.

7. Utilizarea tutelei ca mecanism formal de acoperire

În contextul presiunilor externe, a fost analizată utilizarea instituției tutelei ca instrument formal de acoperire juridică.

Scopul avut în vedere nu era protecția beneficiarilor, ci transferul aparent al responsabilității către terți, menținând însă controlul efectiv asupra acestora în cadrul grupării.

Din discuțiile interceptate reiese că instituirea tutelei era tratată ca o formalitate administrativă, fără impact asupra situației reale a beneficiarilor.

Asociația DUMBRAVA „DUMNEZEU POARTĂ DE GRIJĂ”

Gruparea a funcționat sub aparența legalității, utilizând ca paravan Asociația Dumbrava „Dumnezeu Poartă de Grijă”, prezentată public ca organizație umanitară, caritabilă și de protecție socială.

Viorel Pașca, soția, cei trei fii și o angajată, reținuți după audierile DIICOT în dosarul azilelor groazei din Bihor. Ce au găsit autoritățile în urma perchezițiilor

În urma verificărilor efectuate a rezultat că, la data de 11.07.2016, Pașca Viorel-Teodor, împreună cu doi dintre fii săi, Pașca Viorel-Emanuel și Pașca Abel-Timotei, au constituit Asociația „DUMBRAVA DPG”, CUI 36673369, cu durată nelimitată, având ca scop declarat acordarea de asistență socială pentru persoane aflate în dificultate, inclusiv persoane vârstnice, persoane cu handicap și persoane fără adăpost, precum și promovarea și protejarea drepturilor acestora.

Sediul social a fost stabilit în sat Dumbrava, comuna Holod, nr. 83, județul Bihor. Conducerea asociației a fost stabilită astfel: Pașca Viorel-Teodor – președinte, Pașca Viorel-Emanuel – vicepreședinte, Pașca Abel-Timotei – secretar.

În cadrul asociației au funcționat, de la înființare și până în anul 2025, un număr total de 32 de angajați, iar în anul 2025 au fost activi 9 angajați, respectiv persoane încadrate pe funcții precum conducător de organizații, manager proiect, asistent medical generalist, pedagog social și șofer. Au existat și alte persoane care au avut anterior raporturi de muncă în cadrul asociației, acestea nemaifiind active în anul 2025.

Sediul social al asociației a fost menținut la aceeași adresă din sat Dumbrava, comuna Holod, nr. 83, județul Bihor, iar structura de conducere a rămas formată din aceleași persoane indicate anterior.

În ceea ce privește patrimoniul, s-a stabilit că Pașca Viorel-Teodor și Pașca Florica dețineau mai multe imobile situate pe raza județelor Bihor și Arad, dobândite în diferite perioade prin acte notariale, constând în terenuri și construcții situate în localitățile Tinca, Dumbrava, Holod, Arad, Rontău și alte zone.

De asemenea, au fost identificate imobile dobândite ulterior anului 2020, în coproprietate sau ca bun comun al soților Pașca Viorel-Teodor și Pașca Florica, situate în municipiul Arad, comuna Rontău, comuna Ceica și alte localități din județul Bihor, prin acte de vânzare-cumpărare și alte acte notariale.

Au fost identificate și bunuri imobile deținute de alți membri ai familiei Pașca, respectiv Pașca Viorel-Emanuel, Pașca Abel-Timotei și persoane apropiate acestora, constând în terenuri și construcții situate pe raza județului Bihor, precum și autoturisme înmatriculate pe numele unor membri ai familiei.

În ceea ce privește bunurile deținute de asociație, au fost identificate mai multe imobile situate în județele Maramureș, Bihor și Hunedoara, constând în terenuri și construcții utilizate în activitatea desfășurată în cadrul locațiilor administrate de aceasta, precum și imobile înstrăinate în diferite perioade.

Asociația a înstrăinat, de asemenea, mai multe imobile situate în județele Bihor și Hunedoara, constând în terenuri și construcții amplasate în localitățile Dumbrava, Holod, Crișcior, Tinca și alte zone.

Au fost identificate și operațiuni de înstrăinare a unor bunuri imobile deținute de membrii familiei Pașca, precum și transferuri succesive de proprietate asupra unor terenuri și construcții situate în județele Arad și Bihor.

În ceea ce privește parcul auto, din verificările efectuate a rezultat că Pașca Viorel-Teodor a figurat cu un număr semnificativ de autovehicule în bazele de date, înregistrând și înstrăinări succesive în perioada 2020–prezent. De asemenea, Pașca Florica a deținut și înstrăinat mai multe autovehicule în aceeași perioadă.

Alți membri ai familiei au figurat, la rândul lor, ca deținători de imobile și autovehicule, situate pe raza județului Bihor.

Activitatea desfășurată cu nerespectarea dispozițiilor legale

Din informațiile obținute din surse deschise și din investigațiile efectuate a rezultat că Pașca Viorel-Teodor a desfășurat activități de găzduire și îngrijire a persoanelor aflate în stare de vulnerabilitate, inclusiv persoane fără adăpost sau cu afecțiuni fizice ori psihice, începând din anul 2006, în imobilele deținute sau controlate de acesta.

În anul 2016 a fost constituită Asociația „Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă”, utilizată în contextul desfășurării acestor activități, scopul declarat fiind acela de sprijinire a persoanelor vulnerabile, prin servicii de cazare, îngrijire, hrană și alte forme de asistență.

Constituirea asociației a permis desfășurarea activităților sub o formă juridică aparent legală, în relația cu publicul și cu diverse instituții, precum și promovarea activităților în mediul online ca acțiuni de sprijin social destinate persoanelor aflate în dificultate.

Finanțarea activităților s-a realizat prin donații și sponsorizări provenite de la persoane fizice și juridice, precum și prin sume încasate în conturile bancare ale asociației sau ale unor membri ai grupului.

Activitatea desfășurată în cadrul imobilelor utilizate nu a respectat condițiile prevăzute de legislația în materia serviciilor sociale, în sensul că nu au fost îndeplinite cerințele privind acreditarea furnizorilor și licențierea serviciilor sociale, prevăzute de Legea nr. 197/2012 și Legea nr. 292/2011.

În acest sens, activitățile desfășurate se circumscriu noțiunii de furnizare de servicii sociale, fără ca entitatea să dețină certificarea de acreditare și licențele necesare funcționării în condițiile legii.

Modul de operare

Grupul infracțional a acționat preponderent asupra unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate extremă, respectiv persoane fără adăpost, fără venituri, abandonate sau cu afecțiuni fizice și psihice.

1. Deposedarea de acte și bunuri personale

Din probatoriul administrat rezultă că, la momentul preluării și pe durata adăpostirii, persoanele vulnerabile erau deposedate de acte de identitate, telefoane și bunuri personale.

În mod frecvent, acestea rămâneau fără buletine, certificate sau alte documente, fiind integrate într-un regim de control exercitat de membrii grupului.

Din interceptări reiese că deposedarea bunurilor personale era o practică aplicată constant, fiind justificată prin „reguli interne” ale locațiilor.

Totodată, din declarații rezultă existența unor documente interne prin care beneficiarii își exprimau consimțământul asupra utilizării bunurilor și veniturilor, inclusiv restricționarea accesului la acestea.

În practică, beneficiarii nu aveau control efectiv asupra documentelor și bunurilor proprii.

2. Încasarea veniturilor persoanelor adăpostite

Din probele administrate rezultă că membrii grupului au încasat, pe durata adăpostirii, veniturile cuvenite beneficiarilor, inclusiv pensii și indemnizații.

Aceste sume erau gestionate de membri ai grupului, fără informarea completă a aparținătorilor asupra modului de utilizare.

În unele cazuri, veniturile erau utilizate direct în cadrul locațiilor, sub controlul personalului implicat în îngrijire.

Din interceptări rezultă că gestionarea sumelor era coordonată la nivelul grupului, în funcție de deciziile liderului.

3. Preluarea cardurilor bancare și gestionarea conturilor

Din probatoriu rezultă că, în anumite situații, cardurile bancare aparținând beneficiarilor erau preluate sau păstrate de membrii grupului.

De asemenea, au existat cazuri în care au fost deschise sau utilizate conturi bancare în numele persoanelor adăpostite, fără control efectiv exercitat de acestea asupra fondurilor.

Din interceptări reiese că gestionarea acestor mijloace financiare era realizată de persoane din cadrul grupului, sub coordonarea liderului.

4. Izolarea de familie sau alte persoane

Pe durata adăpostirii, beneficiarilor li se interzicea menținerea legăturii cu familia sau alte persoane apropiate, inclusiv prin restricționarea vizitelor și a convorbirilor telefonice.

Din interceptări rezultă că regulile interne prevedeau primirea în special a persoanelor fără aparținători și interzicerea contactului cu exteriorul.

În convorbiri din 01.09.2025 și 09.09.2025 se arată că beneficiarii nu au voie la vizite, nu pot folosi telefoane mobile, iar aparținătorii nu mai sunt informați ulterior despre situația acestora.

5. Deposedarea de telefoane mobile și imposibilitatea contactului cu exteriorul

După preluare, telefoanele mobile ale beneficiarilor erau reținute, aceștia nemaiputând comunica direct cu familia sau alte persoane.

Comunicarea cu exteriorul era realizată exclusiv prin personalul de îngrijire, fără acces direct al beneficiarilor la mijloace de contact.

Din declarații rezultă că nu existau telefoane individuale pentru beneficiari, iar eventualele contacte cu aparținătorii se realizau doar mediat.

De asemenea, părăsirea locațiilor era strict condiționată de proceduri interne, iar beneficiarii nu aveau libertatea de a pleca în mod autonom.

Administrarea deficitară a tratamentului medical și absența supravegherii specializate

Probatoriul administrat în cauză relevă că persoanele vulnerabile adăpostite în imobilele controlate de grup nu au beneficiat de îngrijire medicală adecvată, fiind asigurată doar formal administrarea tratamentelor, fără evaluări clinice complete și fără planuri terapeutice individualizate. În practică, tratamentele erau aplicate empiric, în funcție de disponibilitatea medicamentelor, fără monitorizare medicală reală.

Administrarea medicației era realizată, în mod constant, de persoane fără pregătire medicală, unele incapabile să citească sau să scrie, medicamentele fiind identificate după culori sau ambalaje, în lipsa unor registre și a unui control profesional. Au fost semnalate situații de omisiune a tratamentului, întrerupere nejustificată sau înlocuire a medicamentelor prescrise.

Din interceptările efectuate rezultă că unui pacient cu BPOC nu i-a fost administrat tratamentul inhalator prescris pe perioade îndelungate, fiind menținut un tratament minimal, iar într-un alt caz, unui pacient oncologic în fază terminală nu i-a fost administrată morfina injectabilă prescrisă, fiind utilizate alternative insuficiente pentru controlul durerii.

În lipsa unei supravegheri medicale efective, deciziile privind tratamentul și administrarea acestuia erau luate de personal necalificat sau pe baza unor criterii administrative, fără respectarea indicațiilor medicale și fără o evaluare continuă a stării pacienților.

Perfect — iată aceeași variantă, cu numele scrise normal:

Fluxuri financiare ale persoanelor implicate

Din analiza tranzacțiilor bancare și a transferurilor de numerar efectuate de persoanele de interes a rezultat existența unor încasări semnificative din donații, sponsorizări și prestații sociale, precum și retrageri masive de numerar, fără o justificare economică clară și corelată cu veniturile declarate.

Pentru Pașca Viorel-Teodor au fost identificate încasări de peste 348.000 lei, 333.000 euro și 96.000 USD, provenite în principal din donații/sponsorizări, urmate de retrageri consistente de numerar de la ATM și ghișeu. Situații similare se regăsesc și la ceilalți membri ai familiei și apropiați, respectiv:

Pașca Florica: aproximativ 278.000 lei, în principal ajutoare de înmormântare și donații, cu retrageri semnificative de numerar;

Pașca Viorel Emanuel: circa 151.000 lei, inclusiv alocații și transferuri rapide de numerar;

Pașca Abel Timotei: aproximativ 709.000 lei, preponderent depuneri la ATM și transferuri;

Pașca Daniel-Sabin: transferuri între membri ai grupului și retrageri de numerar;

Pașca Adelina și Pașca Ioana-Viorica: fluxuri constante de încasări și plăți între persoanele din rețea;

Pașca Estera Anca: încasări din donații și transferuri interne.

De asemenea, Asociația „Dumbrava DPG” a înregistrat în perioada analizată încasări de peste 7,1 milioane lei, în principal din donații și sponsorizări, precum și sume în valută, cu cheltuieli aproape identice cu încasările, indicând un circuit financiar intens, dar greu de justificat în raport cu activitatea declarată.

Avocatul lui Viorel Pașca: „Este nevinovat”. Susține că persoanele ajungeau în centrele sale trimise chiar de autorități

Rezultatele perchezițiilor domiciliare

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locațiile aparținând suspecților au fost identificate în total 409 persoane găzduite, iar în urma evaluărilor medicale, psihologice, psihiatrice și medico-legale s-a constatat că cel puțin 128 de persoane prezintă dizabilități psihice de diferite grade.

La domiciliul lui Pașca Viorel Teodor, al soției sale Pașca Florica și al suspectei Păcală Delia Mioara au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, printre care:

un seif în care se aflau 217 carduri bancare, 19 carduri sociale și 7 tichete electronice de transport, toate emise pe numele persoanelor adăpostite, precum și sume importante de bani în mai multe valute (lei, euro, dolari, franci elvețieni, lire sterline);

sume de bani și documente bancare și medicale găsite în autoturismul folosit de suspecți;

majoritatea actelor de identitate ale persoanelor găzduite;

registre, bibliorafturi și caiete privind evidența internă a beneficiarilor (internări, externări, decese și evidențe nominale din anul 2006).

De asemenea, la imobilul din comuna Tinca, strada Republicii nr. 35, a fost identificată o încăpere utilizată ca farmacie improvizată, destinată aprovizionării centrelor de îngrijire, în care au fost găsite cantități semnificative de medicamente, inclusiv substanțe cu regim special.

Concluzii privind tratamentul și condițiile de îngrijire ale persoanelor vulnerabile

Procurorii susțin că deși au acționat sub paravanul compasiunii, carității și filantropiei, probele administrate în cauză au dovedit că persoanele aflate în stare de vulnerabilitate :

Au fost izolate de aparținători și nu au avut posibilitatea permanantă de a lua legaătura cu exteriorul. Astfel, una dintre regulile impuse este primirea anumitor categorii de pacienți (fără aparținători sau fost abandonați de familie). De observat că inclusiv în ipoteza în care beneficiarii ar avea familie/ persoane apropiate, le este restricționat atât dreptul la vizită, cât și dreptul de a menține legătura cu aparținătorii/persoane apropiate.

Nu au beneficiat de administrarea tratamentului medicamentos corespunzător afecțiunilor de care sufereau.

Nu au beneficiat de supraveghere permanentă și de o îngrijire corespunzătoare acordată de personal calificat.

Nu au fost supravegheați în mod continuu, inclusiv pe timpul nopții, ceea ce a creat premisele producerii unor situații de risc, precum agresiuni între beneficiari, abuzuri sexuale sau producerea unor leziuni, neacordarea ajutorului și a îngrijirilor medicale în condiții de urgență ( aspecte expuse pe larg în prezentul referat)

Au fost îngrijite de un număr insuficient de persoane și nu au beneficiat de personal cu calificarea și pregătirea medicală necesară, raportat la nevoile lor specifice.

Nu au beneficiat de tratament medicamentos continuu, fiind înregistrate situații în care medicamentația era omisă sau oprită la inițativa personalului cu atribuții pe linie de îngrijire, fără cunoștințe medicale de specialitate.

Nu aveau la dispoziție aparatura medicală absolut necesară (în concret, lipsa unui generator de curent, În condițiile în care erau adăpostiți pacienții dependenți de oxigenoterapie.

Activitatea membrilor grupării era caracterizată de o organizare deficitară, aproape haotică, aceștia neavând o evidență coerentă, corectă a beneficiarilor, a diagnosticelor și a situației fiecăruia, ceea ce a determinat apariția unor erori grave printre ( spre exemplificare : obținerea unui certificat de deces în cursul anului 2025 pentru o persoană care era în viață și care a fost identificată cu prilejul efectuării percheziției domiciliare).

Situația inculpaților – acuzații și argumentare

1. Pașca Viorel-Teodor Din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a avut rolul de lider și coordonator al unui grup infracțional organizat constituit începând cu anul 2020, structură în cadrul căreia a stabilit mecanismele de recrutare, adăpostire și exploatare a persoanelor vulnerabile cu dizabilități psihice.

Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, precum și de trafic de persoane în formă continuată, constând în aceea că ar fi exercitat un control efectiv asupra victimelor, menținându-le în stare de dependență fizică, psihică și instituțională, sub aparența prestării unor servicii sociale și medicale.

Din analiza probelor financiare rezultă că activitatea infracțională a generat beneficii patrimoniale semnificative, constând în sume provenite din donații, sponsorizări, pensii și alte prestații sociale, atât în conturile personale, cât și în conturile asociației controlate de acesta, ceea ce confirmă scopul lucrativ al activității de exploatare.

2. Pașca Florica În sarcina inculpatei s-a reținut participarea la constituirea și funcționarea grupului infracțional organizat, aflat sub coordonarea lui Pașca Viorel-Teodor, precum și complicitate la infracțiunea de trafic de persoane în formă continuată.

Din probe rezultă că aceasta a avut un rol activ în sprijinirea activităților de recrutare, primire și adăpostire a persoanelor vulnerabile în imobilele utilizate de grup, precum și în gestionarea unor activități administrative și financiare legate de exploatarea acestora.

Totodată, inculpata ar fi contribuit la menținerea stării de dependență a victimelor și la facilitarea încasării sumelor de bani provenite din exploatarea acestora, inclusiv ajutoare de înmormântare și alte beneficii sociale.

3. Pașca Abel-Timotei Din materialul probator rezultă că inculpatul a avut un rol semnificativ în mecanismul financiar și administrativ al grupului infracțional organizat, fiind implicat în deschiderea și gestionarea conturilor bancare ale persoanelor vulnerabile, precum și în administrarea cardurilor acestora.

Este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de persoane, constând în aceea că a sprijinit activ exploatarea victimelor prin facilitarea circuitului financiar al sumelor provenite din pensii, indemnizații și donații, asigurând astfel funcționarea mecanismului de încasare și redistribuire a banilor.

Activitatea sa a fost esențială pentru menținerea controlului economic asupra victimelor și pentru disimularea provenienței reale a sumelor de bani.

4. Pașca Viorel-Emanuel Inculpatul este acuzat că a participat la constituirea și consolidarea grupului infracțional organizat, având un rol activ în organizarea activităților de recrutare și adăpostire a persoanelor vulnerabile, precum și în coordonarea activităților desfășurate în locațiile utilizate de grup.

De asemenea, este acuzat de complicitate la trafic de persoane în formă continuată, constând în sprijinirea directă a activităților de exploatare prin furnizarea de indicații, implicare în organizare și contribuție la menținerea mecanismului de aservire a victimelor.

Din probe rezultă că inculpatul a contribuit la funcționarea sistemului infracțional atât prin implicare operațională, cât și prin susținerea deciziilor liderului grupului.

5. Pașca Daniel-Sabin Inculpatul este acuzat că a aderat la grupul infracțional organizat și că a avut atribuții în circuitul persoanelor vătămate și al resurselor financiare rezultate din exploatarea acestora.

Este reținută în sarcina sa complicitatea la traficul de persoane în formă continuată, constând în sprijinirea activităților de recrutare, primire și adăpostire a victimelor, precum și în participarea la gestionarea sumelor de bani provenite din exploatare.

Acesta ar fi contribuit la menținerea funcțională a mecanismului infracțional, inclusiv prin implicare în activități administrative și financiare.

6. Păcală Delia-Mioara Din probe rezultă că inculpata a aderat la grupul infracțional organizat și a sprijinit activ activitatea de exploatare a persoanelor vulnerabile, contribuind la funcționarea structurii infracționale.

Este acuzată și de complicitate la trafic de persoane în formă continuată, constând în sprijinirea activităților de recrutare, primire și adăpostire a victimelor, precum și în susținerea mecanismului prin care acestea erau menținute în stare de dependență și aservire.

Rolul său ar fi constat în facilitarea activităților logistice ale grupului și în sprijinirea activității infracționale în ansamblu.