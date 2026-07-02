Video „Nu răspund decât pentru mine”. Fostul ministru Florin Manole refuză să comenteze despre colegii săi care știau de situația azilelor din Bihor

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a dezvăluit la „Interviurile Adevărul” detalii din culisele scandalului azilelor din Bihor, unde persoane vulnerabile erau transportate „ca o marfă”. Manole a explicat că a trimis Corpul de Control după ce instituțiile locale i-au raportat fals că situația e „în regulă”, deși centrele funcționau ilegal, fără licență.

„Ce trebuia să facă ministrul Muncii atunci? (...) Să trimită Control. Și când Controlul îți spune că, de fapt, oamenii aceia au fost transportați fără consimțământul lor, unii dintre ei nici nu aveau discernământ, ca o marfă – până și la marfă îți trebuie un aviz de însoțire –, normal că trebuie să trimiți Corpul de Control. Și am trimis Corpul de Control și la Bihor”, a declarat Florin Manole.

Fostul ministru afirmă că situația centrelor din Bihor era cunoscută de autorități și că existau numeroase informații publice despre acestea.

Potrivit lui Manole, prima verificare a fost realizată prin Prefectura Bihor și instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale, sănătății publice și protecției consumatorilor. Raportul transmis Ministerului Muncii arăta că situația este în regulă, însă consemna că respectivele centre nu aveau licențe și acreditări pentru furnizarea de servicii sociale.

„Cum poate să fie ceva perfect și ceva bine dacă nu există nicio respectare a normelor legale?”, a afirmat fostul ministru.

Trei miniștri ar fi știut pe canale oficiale despre cazul din Bihor înainte de izbucnirea scandalului, conform informațiilor prezentate la „Interviurile Adevărul”.

Întrebat despre responsabilitatea acestora, Florin Manole a refuzat să răspundă în numele altor foști demnitari, precizând că fiecare trebuie să își explice propriile decizii și că aceștia pot fi contactați direct pentru un punct de vedere.

Fostul ministru a susținut că existența cimitirului improvizat din apropierea centrelor reprezenta un semnal grav de alarmă care ar fi trebuit să atragă atenția autorităților.

Manole a mai precizat că instituțiile publice aveau capacitatea de a prelua persoanele vulnerabile și înainte de declanșarea anchetei.

„Din informațiile pe care le am, oamenii care erau acolo sunt acum în sistemul public de îngrijire. Asta înseamnă că puteau fi și înainte. Nu cred că a fost o problemă de capacitate, ci una de interes și de respectare a drepturilor acestor persoane”, a declarat fostul ministru al Muncii.