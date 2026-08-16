 Atac ucrainean masiv în regiunea Moscovei. Flăcările violente au cuprins mai multe obiective importante de la periferia capitalei ruse | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atac ucrainean masiv în regiunea Moscovei. Flăcările violente au cuprins mai multe obiective importante de la periferia capitalei ruse

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ucrainenii au lansat un atac masiv asupra mai multor depozite din Koledino, Podolsk și nordul orașului Domodedovo. Printre obiectivele afectate se numără și un depozit al companiei Wildberries din satul Koledino, regiunea Moscova.

Video: X @visegrad24

Potrivit Dialog, depozitul Wildberries vizat are o suprafață de aproximativ 250.000 de metri pătrați. Acesta este unul dintre cele mai mari și importante centre de distribuție ale companiei.

Obiectivul a mai fost vizat anterior de drone ucrainene, însă atunci au fost evitate distrugerile grave.

Evenimentele actuale au loc pe fondul atacurilor rusești în desfășurare asupra infrastructurii logistice și a depozitelor din Ucraina, precum și al atacurilor ucrainene ca răspuns asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

În ultima perioadă, peste 19 depozite Wildberries din Rusia ar fi fost avariate sau distruse în urma unor atacuri. În aceeași noapte, un incendiu de proporții a izbucnit la centrul comercial „Galaktika” din Donețkul ocupat.

Între timp, locuitorii regiunii Moscova au publicat imagini cu incendiile și au remarcat că efectele războiului au ajuns tot mai aproape de teritoriul rus.

Potrivit unei analize realizate de Kyiv Post, platforma Wildberries a devenit un pilon logistic important pentru armata rusă și o sursă critică de finanțare a războiului. Magazinul online are o gamă largă de produse cu dublă utilizare militară și accesorii destinate direct frontului.

La o simplă căutare pe site-ul platformei se regăsesc modele de drone din seria DJI Mavic (utilizate masiv pe câmpul de luptă), dar și drone etichetate explicit drept FPV (first-person view) — devenite principalele arme de atac în războiul din Ucraina.

În plus, o mare parte din produsele cu utilizare militară sunt ascunse în categorii aparent inofensive, precum „Piese auto” sau „Electronice”.

Wildberries, fondată în 2004 de Tatiana Bakalciuk, este un răspuns al Rusiei la Amazon, firma transformându-se dintr-o platformă online de revânzare a articolelor de îmbrăcăminte într-o companie ce livrează acum aproape orice, de la electronice la produse pentru bucătărie.

Cifra de afaceri a Wildberries depășește 4 trilioane de ruble (aproximativ 30-35 de miliarde de dolari).

Totodată, compania generează anual aproximativ 35 de miliarde de ruble (449 de milioane de dolari) din taxa pe valoarea adăugată (TVA), fără a include alte câteva miliarde de ruble reprezentând contribuții sociale aferente salariilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Fetiță de 11 ani și tatăl ei, salvați în ultima clipă la Eforie, după ce au intrat în mare deși era steagul roșu arborat
stirileprotv.ro
image
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League
fanatik.ro
image
„Ambulanța neagră”, versiunea București. Cum a rezolvat justiția cazul scriitoarei atacate de „o hoardă dezlănțuită”: „Dacă furi copii, fură-i pe ai mei!”
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
Madonna împlinește 68 de ani. Povestea spectaculoasă a marii artiste
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Produsele cu reduceri de mii de lei la Black Friday-ul de vară. Prețurile au scăzut chiar și cu 30%
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Cum ajung două apartamente identice din același bloc să aibă facturi foarte diferite. Etajul nu este singurul motiv
playtech.ro
image
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
digisport.ro
image
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David
click.ro
image
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian