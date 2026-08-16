Ucrainenii au lansat un atac masiv asupra mai multor depozite din Koledino, Podolsk și nordul orașului Domodedovo. Printre obiectivele afectate se numără și un depozit al companiei Wildberries din satul Koledino, regiunea Moscova.

Video: X @visegrad24

Potrivit Dialog, depozitul Wildberries vizat are o suprafață de aproximativ 250.000 de metri pătrați. Acesta este unul dintre cele mai mari și importante centre de distribuție ale companiei.

Obiectivul a mai fost vizat anterior de drone ucrainene, însă atunci au fost evitate distrugerile grave.

Evenimentele actuale au loc pe fondul atacurilor rusești în desfășurare asupra infrastructurii logistice și a depozitelor din Ucraina, precum și al atacurilor ucrainene ca răspuns asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

În ultima perioadă, peste 19 depozite Wildberries din Rusia ar fi fost avariate sau distruse în urma unor atacuri. În aceeași noapte, un incendiu de proporții a izbucnit la centrul comercial „Galaktika” din Donețkul ocupat.

Între timp, locuitorii regiunii Moscova au publicat imagini cu incendiile și au remarcat că efectele războiului au ajuns tot mai aproape de teritoriul rus.

Potrivit unei analize realizate de Kyiv Post, platforma Wildberries a devenit un pilon logistic important pentru armata rusă și o sursă critică de finanțare a războiului. Magazinul online are o gamă largă de produse cu dublă utilizare militară și accesorii destinate direct frontului.

La o simplă căutare pe site-ul platformei se regăsesc modele de drone din seria DJI Mavic (utilizate masiv pe câmpul de luptă), dar și drone etichetate explicit drept FPV (first-person view) — devenite principalele arme de atac în războiul din Ucraina.

În plus, o mare parte din produsele cu utilizare militară sunt ascunse în categorii aparent inofensive, precum „Piese auto” sau „Electronice”.

Wildberries, fondată în 2004 de Tatiana Bakalciuk, este un răspuns al Rusiei la Amazon, firma transformându-se dintr-o platformă online de revânzare a articolelor de îmbrăcăminte într-o companie ce livrează acum aproape orice, de la electronice la produse pentru bucătărie.

Cifra de afaceri a Wildberries depășește 4 trilioane de ruble (aproximativ 30-35 de miliarde de dolari).

Totodată, compania generează anual aproximativ 35 de miliarde de ruble (449 de milioane de dolari) din taxa pe valoarea adăugată (TVA), fără a include alte câteva miliarde de ruble reprezentând contribuții sociale aferente salariilor.