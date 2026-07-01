Video Protest la Oradea pentru Viorel Pașca, reținut în dosarul azilelor groazei din Bihor. „Libertate!” și „DIICOT, rușine!”, au strigat manifestanții

Aproape 300 de persoane s-au adunat miercuri seară, 1 iulie, în centrul Oradiei, pentru a protesta împotriva măsurilor impuse de autorități față de Viorel Pașca în dosarul azilelor groazei din Bihor.

Până acum, Viorel Pașca, coordonator al unor centre sociale din Bihor și lider al asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”, soția acestuia, cei 3 fii ai lor, și o angajată a centrelor sociale au fost reținuți după audierile de la DIICOT.

Alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar.

De aceea, scrie Bihoreanul, mai multe persoane s-au adunat să protesteze în Piața Unirii din Oradea.

Pe unul dintre bannere era scris „Dumnezeu a purtat, poartă și va purta de grijă”, iar pe altul: „Paradoxal, este legal ca un om să locuiască pe stradă, dar este ilegal să doarmă în condiții decente” – citat atribuit lui Viorel Pașca.

Acea pancartă era purtată de un copil.

Alți participanți au afișat mesaje precum „Binele nu trebuie pedepsit!”, „Dumnezeu poartă de grijă”, motto-ul asociației lui Viorel Pașca, „Statul îi trimitea pe bolnavi la Dumbrava și tot statul acuză” ori „Suntem alături de familia Pașca. Adăpost sigur”.

Inițiatorul manifestației, Dan Craznic, a susținut că protestul a fost organizat prin mobilizare pe rețelele de socializare și a criticat intervenția autorităților, afirmând că Viorel Pașca a făcut „foarte mult bine”.

La rândul său, o altă participantă la protest pus sub semnul întrebării modul în care statul a gestionat cazurile persoanelor vulnerabile ajunse la centrul din Dumbrava.

În jurul orei 20.30, protestatarii, al căror număr crescuse, s-au strâns în jurul statuii Regelui Ferdinand și au început să scandeze „Libertate, libertate!”.

De asemenea, nemulțumiți de felul în care mass-media a relatat acuzațiile care i se aduc celui supranumit „bunul samaritean”, oamenii au scandat „Presa mincinoasă” și l-au huiduit puternic pe un reporter al Euronews, care transmitea din Piața Unirii.

La protest, orădenii și-au arătat nemulțumirea față de anchetatorii din acest caz, scandând „DIICOT, rușine!” și „Justiție, nu corupție!”. La un moment dat, oamenii au rostit în cor rugăciunea „Tatăl Nostru”.

Ce au găsit autoritățile în urma perchezițiilor

DIICOT a transmis, printr-un comunicat, că în perioada 30 iunie – 1 iulie a dispus reținerea lui Viorel Pașca, a soției sale, a celor trei fii și a unei angajate, precum și plasarea sub control judiciar a altor cinci inculpați.

Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

De asemenea, sursa citată anunță că, în urma perchezițiilor de marți, au descoperit într-un seif 217 carduri bancare, 19 carduri sociale, 7 carduri pentru transport, toate aparținând persoanelor vătămate, precum și sume uriașe de bani.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, dintr-un seif, aflat în locuința comună a trei dintre inculpați, au fost ridicate 217 carduri emise de mai multe instituții bancare, 19 carduri sociale şi 7 bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având ca titulari persoane vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional organizat, sumele de 246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline.

De asemenea, în același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism aflat în curtea locuinței a fost ridicată suma de peste 11.000 lei, mai multe prescripții medicale și 26 de carduri tichete sociale”

DIICOT a mai anunțat că anchetatorii au ridicat registre și documente privind internările, externările și decesele persoanelor găzduite, precum și alte evidențe și înscrisuri din perioada în care centrul a funcționat.

Într-un alt imobil a fost descoperită o încăpere amenajată ca farmacie, în care se aflau cantități importante de medicamente, inclusiv unele cu regim special.

Procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a celor șase persoane reținute, iar ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.