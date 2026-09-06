UMF „Carol Davila”, performanță istorică în cercetarea științifică mondială

Statutul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila" din Bucureşti de lider al învăţământului superior medical din România este reconfirmat prin recunoaşterea internaţională a performanţei în cercetare ştiinţifică venită din partea Performance Ranking of Scientific Papers (NTU Ranking) 2026.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Foto: Facebook/Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila"

Potrivit reprezentanţilor instituţiei academice, performanţa este cu atât mai remarcabilă în domeniul Medicină, unde universitatea ocupă locul 261 la nivel mondial, fiind singura universitate din România clasificată în această categorie, scrie Agerpres.

„De asemenea, rezultatele din 2026 confirmă şi o evoluţie semnificativă faţă de ediţia precedentă, UMF Carol Davila înregistrând o ascensiune de 91 de poziţii în clasamentul mondial al universităţilor şi de 7 poziţii în clasamentul domeniului Medicină https://nturanking.csti.tw/", se precizează în comunicatul transmis, duminică, de UMF "Carol Davila".

Considerat a fi unul dintre cele mai relevante clasamente internaţionale dedicate performanţei în cercetarea ştiinţifică, NTU Ranking pune în clasamentul general al universităţilor UMF „Carol Davila" pe poziţia 597 la nivel mondial şi pe prima poziţie la nivel naţional, dintre cele patru universităţi româneşti incluse în ediţia de anul acesta a clasamentului.

„Rezultatele obţinute de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila în ediţia 2026 a Performance Ranking of Scientific Papers constituie o reconfirmare a valorii şi a maturităţii comunităţii noastre academice, precum şi a direcţiei strategice pe care o urmăm în dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a excelenţei universitare. Acest rezultat nu reprezintă doar o validare a performanţelor noastre de astăzi, ci şi o responsabilitate pentru viitor: aceea de a consolida poziţia UMF Carol Davila ca universitate de referinţă în spaţiul european şi internaţional al medicinei, fidelă valorilor care ne definesc: Iniţiere, Evoluţie, Excelenţă", a declarat rectorul UMF Carol Davila", prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Performance Ranking of Scientific Papers, realizat anual din 2012 de National Taiwan University, evaluează performanţa instituţiilor de învăţământ superior exclusiv din perspectiva rezultatelor în cercetare, utilizând indicatori bibliometrici care măsoară atât productivitatea ştiinţifică, cât şi impactul publicaţiilor.

Metodologia clasamentului ia în considerare, pe o perioadă de 11 ani, numărul articolelor publicate, numărul de citări, precum şi ponderea lucrărilor apărute în reviste cu factor de impact ridicat.

Totodată, NTU Ranking face parte din categoria clasamentelor internaţionale recunoscute care stau la baza Metarankingului Naţional al Universităţilor, instrumentul oficial utilizat în România pentru evaluarea performanţei instituţiilor de învăţământ superior.