 Record istoric la UMF „Carol Davila”: 6.916 candidați înscriși la examenul de admitere de duminică, cu peste 3.000 mai mulți decât anul trecut | adevarul.ro
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Record istoric la UMF „Carol Davila”: 6.916 candidați înscriși la examenul de admitere de duminică, cu peste 3.000 mai mulți decât anul trecut

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Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București înregistrează în sesiunea de admitere din iulie 2026 cel mai mare număr de candidați din istoria recentă a instituției, conform datelor oficiale publicate de universitate.

cladirea umf carol davila din bucuresti
Admitere UMF „Carol Davila”, sesiunea 2026-2027. FOTO: Facebook/ UMF Carol Davila

Pentru cele 1.947 de locuri scoase la concurs – dintre care 1.291 finanțate de la bugetul de stat și 656 cu taxă – s-au înscris 6.916 de absolvenți de liceu, cu 3.039 mai mulți față de sesiunea din 2025 și cu 2.712 mai mulți comparativ cu anul 2024.

Oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027 include 985 de locuri la Medicină (725 buget, 260 taxă), 274 la Medicină dentară (190 buget, 84 taxă), 114 la Farmacie (94 buget, 20 taxă) și 574 de locuri în cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală (314 buget, 260 taxă).

Concursul de admitere prin probă scrisă este programat pentru duminică, 26 iulie, cu începere de la ora 09:00.

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală atrage cei mai mulți candidați

Repartiția candidaților pe facultăți arată o pondere semnificativă a celor care aspiră la specializările din domeniul asistenței medicale. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală a înregistrat 3.282 de înscrieri, urmată de Facultatea de Medicină cu 2.727 de candidați, 

Facultatea de Stomatologie cu 800 și Facultatea de Farmacie cu 107. În premieră, pentru toate programele de studiu de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală, selecția se realizează exclusiv pe bază de dosare, fără probă scrisă.

Concurență ridicată la Medicină Dentară și Medicină

În cazul programelor de studii care presupun susținerea unei probe scrise, cea mai mare concurență se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidați concurează pentru 190 de locuri finanțate de la buget. 

La Facultatea de Medicină, 2.727 de aspiranți vizează unul dintre cele 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs.

La polul opus, Facultatea de Farmacie înregistrează cea mai redusă competiție, cu 107 candidați pentru 94 de locuri bugetate.

Taxele pentru anul universitar 2026-2027

Taxele de studiu pentru anul universitar 2026-2027 variază între 8.000 și 19.000 de lei

Senatul UMF „Carol Davila” a stabilit taxele de studiu pentru ciclul de licență în anul universitar 2026-2027 la:

  • 19.000 de lei pe an pentru Facultățile de Medicină și Stomatologie, 
  • 10.000 de lei pe an pentru Facultatea de Farmacie 
  • 8.000 de lei pe an pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală. 

Evoluție ascendentă a numărului de candidați în ultimii șase ani

Datele centralizate din comunicatele de presă emise de instituție arată o creștere constantă a interesului pentru programele oferite de UMF „Carol Davila” în ultimii șapte ani. 

În 2025, s-au înscris 3.877 de candidați pentru 1.650 de locuri (1.260 buget, 390 taxă), iar în 2024 numărul celor înscriși a fost de 4.204, pentru aceeași ofertă educațională.

Anul 2023 a adus 3.844 de candidați pentru 1.625 de locuri (1.245 buget, 380 taxă), în timp ce în 2022, oferta de 1.623 de locuri (1.245 buget, 378 taxă) a atras 3.497 de înscriși. 

În 2021, sesiunea post-pandemică a înregistrat 3.427 de candidați pentru aproximativ 1.620 de locuri, iar în 2020, în contextul restricțiilor sanitare, 3.326 de candidați au concurat pentru 1.452 de locuri, examenul fiind susținut cu distanțare socială și respectarea măsurilor specifice perioadei pandemice.

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