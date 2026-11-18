Pe 19 noiembrie 1979, Constantin Pârvulescu a luat cuvântul de la tribuna Congresului al XII-lea al PCR, criticându-l pe Nicolae Ceauşescu. Tot pe 19 noiembrie s-au născut omul de știință Emil Palade și criticul lioterar Monica Lovinescu.

Constantin Pârvulescu, fondator PCR Foto: Wikipedia

1703: Moare, la Bastilia, „Omul cu masca de fier”, legendarul prizonier politic francez

Legendarul prizonier politic francez închis la Bastilia rămâne una dintre cele mai controversate enigme ale istoriei franceze, controvesele privind identitatea sa continuând şi acum, după mai bine de 300 de ani.

De la simplu valet, la un posibil frate geamăn al regelui Ludovic al XIV-lea, adevărata identitate a prizonierului a rămas necunoscută până în zilele noastre. Cert este că „Omul cu masca de fier”, care a inspirat numeroşi romaniceri de-a lungul timpul, a existat cu adevărat, primul document în legătură cu el apărând în anul 1669, atunci când ofiţerul fortăreţei Pignerol, Benigne d’Auvergne de Saint-Mars, consemnează un raport cu privire la cinci deţinuţi, unul dintre ei considerându-se a fi „omul cu masca de fier”.

Omul cu masca de fier Foto: Pictură

După aproximativ 10 ani, ofiţerul fortăreţei Pignerol, Saint-Mars, este transferat în calitate de guvernator la Exiles, iar apoi în insulele franceze Sfânta Margareta şi Sfântul Honoriu. În toate aceste deplasări, se spune că omul cu mască l-a însoţit pe guvernator, ceea ce întăreşte ideea potrivit căreia prizonierul ar fi fost o persoană importantă.

În anul 1698, în urma unui ordin emis de regele Ludovic al XIV-lea, Saint-Mars devine guvernator al Bastiliei. Şi de această dată, omul cu masca de fier a fost întemniţat în închisoare, sub supravegherea expresă a lui Saint-Mars.

Peste aproximativ patru ani după ce ajunge la Bastilia, la 19 noiembrie 1703, prizonierul enigmatic se stinge din viaţă. Ceea ce a urmat după moartea acestuia sugerează, în continuare, dorinţa de a scăpa de orice indiciu cu privire la identitatea lui: înmormântarea are loc în grabă, certificatul de deces este distrus într-un foc, iar toate lucruri persoanele ale prizonierului sunt aruncate ori arse.

Cu toate acestea, sfârșitul omului cu masca de fier a însemnat începutul unei dezbateri pasionale, în numeroase colțuri ale lumii, cu privire la identitatea prizonierului anonim.

O primă ipoteză lansată a fost că omul cu mască ar fi fratele geamăn al regelui francez Ludovic al XIV-lea, pus în spatele gratiilor deoarece ar fi reprezentat o ameninţare pentru tron. Cei care susțineau această variantă credeau totodată că regele este un fiu nelegitim, adevăratul moştenitor al tronului francez fiind prizonierul cu mască.

O altă ipoteză, susţinută de un profesor de istorie de la Universitatea California, Paul Sonnino, este aceea că omul cu masca de fier ar fi fost un simplu valet. El susţine că legendarul deţinut politic era Eustache Dauger, fost valet al trezorierului cardinalului Mazarin, cardinal care a devenit prim-ministru al Franţei la începutul domniei lui Ludovic al XIV-lea. Mazarin acumulase o avere uriaşă, valetul ar fi fost închis pentru că ştia că o parte însemnată din această avere ar fi fost furată, crede Paul Sonnino.

1912: S-a născut omul de știință Emil Palade, Premiul Nobel pentru Medicină în 1974

Născut la Iași, pe 19 noiembrie 1912, Emil Palade a devenit unul dintre cei mai proeminenți oameni de știință din domeniul biologiei celulare. Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină în 1974, Palade a lăsat o amprentă semnificativă în lumea cercetării științifice.

George Palade a revoluționat înțelegerea proceselor celulare, punând bazele cercetării în citologie. Cea mai importantă contribuție a sa a fost elucidarea mecanismelor producției de proteine în celule. A descoperit particule intracitoplasmatice bogate în ARN, numite ulterior ribozomi sau corpusculii lui Palade, unde se realizează biosinteza proteinelor. Această descoperire a fost esențială în dezvoltarea biologiei celulare moderne.

George Emil Palade Foto: Adevărul

În 1974, George Emil Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină pentru descoperirile sale legate de organizarea funcțională a celulelor, marcând un moment crucial în dezvoltarea științei. Mai târziu, în 1986, i s-a conferit Medalia Națională pentru Știință în biologie în Statele Unite ale Americii.

George Emil Palade a murit pe data de 8 octombrie 2008, la vârsta de 95 de ani.

1917: S-a născut Indira Gandhi, fost prim ministru al Indiei

Indira Priyadarshini Gandhi (n. 19 noiembrie 1917 – d. 31 octombrie 1984) a fost prim-ministru al Indiei din 19 ianuarie 1966 până la 24 martie 1977, și, din nou, din 14 ianuarie 1980 până la asasinarea ei pe 31 octombrie 1984.

Fiica primului prim ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, și mamă a altuia, Rajiv Gandhi, Indira Ghandi a fost unul dintre cei mai notabili și controversați lideri politici. În ciuda numelui faimos, nu există nici o legătură de rudenie cu Mahatma Gandhi.

Indira Gandhi Foto: Arhive

1919: A murit Alexandru Vlahuță, membru de onoare post-mortem al Academiei Române

Alexandru Vlahuță (n. 5 septembrie 1858, Pleșești, azi Alexandru Vlahuță, județul Vaslui — d. 19 noiembrie 1919, București) a fost un scriitor si publicist român (romanul „Dan”, opera memorialistică „România pitorească”), unul dintre teoreticienii sămănătorismului, membru de onoare post-mortem al Academiei Române.

Al. Vlahuță Foto: Adevărul

1923: S-a născut criticul literar Monica Lovinescu

Născută la București, Monica Lovinescu a fost fiica celebrului critic literar Eugen Ionescu și a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu. În anul 1931, la vârsta de doar opt ani, i-a fost publicat un basm în revista „Dimineața copiilor”, iar șapte ani mai târziu au fost publice nuvele și schițe în revistele „Vremea” și „Kalende”, sub pseudonimul Ioana Tăutu.

Monica Lovinescu a urmat cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din București. După decesul tatălui său, în anul 1943, a publicat romanul „În contratimp” în „Revista Fundațiilor Regale”.

Monica Lovinescu Foto: Wikimedia

În luna septembrie a anului 1947 a plecat în Franța, unde a și cerut în primele zile ale anului 1948 azil politic. În anul 1962 a început colaborarea cu Radio Europa Liberă, unde avea două emisiuni săptămânale: „Actualitatea culturală românească” și „Teze și Antiteze la Paris”, care au avut o mare influenţă și popularitate în România comunistă.

În anul 1977, Nicolae Ceaușescu a cerut uciderea ei, chiar în ajunul sosirii la Paris a lui Paul Goma, pentru a cărui eliberare luptase luni de zile. Ea a fost bătută, în curtea locuinței sale din Paris, de doi agenți palestinieni trimiși de Securitate la ordinele dictatorului român.

Monica Lovinescu a murit la 20 aprilie 2008, la vârsta de 85 de ani, în apropiere de Paris.

1961: S-a născut actrița americană Meg Ryan

Primul rol major, care, de altfel a şi făcut-o cunoscută în cetatea filmului a fost în comedia romantică „Când Harry a întâlnit-o pe Sally...” (1989), în care a jucat alături de actorul de comedie Billy Crystal.

Modul în care a interpretat ea rolul Sally Albright i-a adus o nominalizare la premiul Golden Globe, fiind memorabil modul în care ea a descris teatral un orgasm prefăcut în localul Katz's Delicatessen din Manhattan.

Meg Ryan Foto: Profimedia

Apoi, actriţa a jucat în „Ușile” și în „Preludiul unui sărut”, dar ambele filme au avut un succes moderat. În anul 1993 a avut loc premiera comediei romantice cu succes uriaș „Fără somn în Seattle”, în care a jucat alături de actorul Tom Hanks.

A primit mai ales roluri în comedii romantice, dar mărturisea că ar fi vrut să scaep de acest stereotip şi să interepteze personaje mult mai profunde.

O vreme a fost în atenţia presei din state, care a criticato vehement pentru operaţiile estetice la care a recurs pentru a arăta mai tânără, obţinând însă exact efectul invers.

1962: S-a născut actriţa americană Jodie Foster

Jodie Foster şi-a uimit părinţii atunci când la vârsta de trei ani a început să citească de una singură, ca mai apoi întreaga copilărie să fie dedicată actoriei, fiind inclusă în primii 10 actori de la Hollywood cu un QI mult peste medie.

După ce a urmat Lycée Français de Los Angeles şi a mers la Universtiatea Yale pentru a studia limba franceză la un nivel superior, Foster s-a reîntors la actorie. Jodie Foster a fost, pe rând, actriţă, regizoare şi producătoare de film şi a fost distinsă cu premiul onorific Cecil B. Demille, în cadrul galei Globurile de Aur, din luna ianuarie, pentru „contribuţii remarcabile aduse lumii divertismentului“.

Jodie Foster Foto: Getty Images

Jodie Foster şi-a început cariera filmând reclame la vârsta de trei ani şi a devenit celebră pe plan internaţional cu rolul adolescentei fără adăpost din filmul „Taxi Driver”, din 1976. De atunci a jucat în peste 40 de filme şi a câştigat două premii Oscar, pentru cea mai bună actriţă cu rolul victimei unui viol din „Acuzata/ The Acused” şi cu cel al unei agente FBI din thrillerul din 1991 „Tăcerea mieilor/ The Silence of The Lambs”.

Actriţa a trecut însă şi în spatele camerei de filmat şi a regizat filmul „Little Man Tate” şi a devenit apoi producător de film şi de televiziune, prin intermediul companiei sale de producţie Egg Pictures.

De asemenea, Jodie Foster se numără printre cel mai bine plătite actriţe de la Hollywood.

1969: Celebrul fotbalist Pele a marcat cel de-al 1.000-lea gol

În urmă cu 57 de ani, celebrul Pele reușea să înscrie golul cu numărul 1.000 în partida cu Vasco da Gama. Astfel, FC Santos, echipa la care evolua, a obținut victoria.

După victoria obținută, compozitorul brazilian Eduardo Techa a compus în cinstea autorului golului o „Suită pentru fotbal”.

Pele Foto: Getty Images

Amintim faptul că Edson Arantes do Nascimento, cunoscut drept Pele, a murit la 29 decembrie 2022, la vârsta de 82 de ani. Pele este singurul jucător din istorie care a reușit să câștige trei Cupe Mondiale, în anii 1958, 1962 și 1970.

1979: Constantin Pârvulescu îl critică pe Nicolea Ceaușescu în Congresul al XII-lea PCR

Constantin Pîrvulescu, unul din fondatorii PCR a protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul familiei Ceaușescu.

„Tovarăşul Ceauşescu şi-a permis să pregătească încă înainte de congres şi în tot timpul congresului şi la conferinţe ca să fie reales secretar general al partidului. Este fără precedent, tovarăşi!” – spunea cu acea ocazie Pârvulescu, iar cuvintele acestea l-au făcut celebru multor români.

Pentru a evita un scandal transmis în direct de posturile de radio şi de televiziune din România, Nicolae Ceauşescu a permis să i se acorde cuvântul lui Constantin Pârvulescu, iar acesta a exprimat în mod deschis dezacordul faţă de realegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al Partidului Comunist Român. Constantin Pârvulescu a exercitat astfel dreptul „să critice în adunările de partid, în mod principial, pe orice membru de partid, indiferent de funcţie, în scopul îmbunătăţirii muncii”, drept prevăzut la articolul 3, litera b din Statutul P.C.R.

Replica lui Nicolae Ceauşescu nu s-a lăsat aşteptată. Liderul P.C.R. l-a criticat foarte dur pe Constantin Pârvulescu şi a amintit în discursul său despre anumite fapte reprobabile ale acestuia, întâmplate în anii ’40-’50.

Drept urmare, în aceeași noapte, Pîrvulescu a fost evacuat din casa în care locuia. Constantin Pârvulescu (n. 10 noiembrie 1895, Olănești, județul Vâlcea – d. 11 iulie 1992) a fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist din România și un oponent activ al lui Ceaușescu.