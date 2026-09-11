Transport gratuit pentru elevi și în anul școlar 2026-2027. Studenții, avantaje mai puține. Cine beneficiază și în ce condiții

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază și în anul școlar 2026 - 2027 de gratuitate la mai multe forme de transport public. Și studenții au facilității, deși în cazul lor decontarea nu este de 100%.

Elevii au putut călători gratuit cu trenul la Costinești FOTO: Alina Mitran Foto: Alina Mitran

Anul școlar 2026–2027 a început pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, însă facilitățile de transport se mențin de-a lungul anului calendaristic, dacă se respectă anumite condiții.

Potrivit art. 83 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, modificată prin Legea nr. 12/2026, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de gratuitate la transportul public local, metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul și feroviar, la toate categoriile de trenuri, la clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar.

În cazul transportului cu trenul, elevii se bucură de gratuitate și pe perioada vacanțelor și fără a fi limitați la traseul către școală și de la școală către casă. În schimb, în cazul transportului rutier acordat prin mecanismul unei sume forfetare aprobate pentru elevii navetiști sau prin decontarea abonamentelor, gratuitatea se acordă pe perioada cursurilor.

Cine beneficiază de transport gratuit în anul școlar 2026–2027

Gratuitatea se acordă elevilor din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat, inclusiv celor înscriși în unități care funcționează după un curriculum străin și sunt cuprinse în registrul special prevăzut de lege.

Elevii beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la:

- transport public local și metropolitan rutier;

- transport rutier județean și interjudețean, în situațiile prevăzute de lege;

- transport naval;

- transport cu metroul;

- transport feroviar, la toate categoriile de trenuri, la clasa a II-a.

Dovada calității de beneficiar se face prin carnetul de elev sau printr-un alt document emis de unitatea de învățământ care atestă calitatea de elev.

Transport rutier gratuit pentru elevii navetiști. Sumele decontate sunt diferite în funcție de județ

Pentru elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, regulile diferă în funcție de existența sau inexistența unei rute de transport public.

În cazul în care există transport public rutier județean sau interjudețean, cheltuielile de transport dus-întors sunt suportate prin mecanismul de finanțare prevăzut de lege, iar operatorii de transport sunt compensați pentru gratuitatea acordată elevilor. Pentru liceeni, facilitatea se aplică atunci când aceștia sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.

În cazul elevilor din învățământul primar și gimnazial care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, legea prevede, de asemenea, asigurarea cheltuielilor de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre domiciliu și localitatea în care se află școala.

Ce se întâmplă dacă nu există transport public

Dacă elevul nu este școlarizat în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu există servicii de transport public disponibile, în această situație se acordă o sumă forfetară lunară, pe durata cursurilor școlare. Cuantumul este stabilit anual prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul conform al ANRSC, în funcție de distanța dintre domiciliu și unitatea de învățământ.

Nu există aceeași sumă decontată la nivel național pentru toți elevii aflați în această situație, ci valoarea poate diferi de la un județ la altul, în funcție de distanță și de hotărârea adoptată de consiliul județean.

Consiliile județene și asociațiile de dezvoltare intercomunitară trebuie să transmită autorităților educaționale, cu 30 de zile înainte de începutul anului școlar, lista rutelor pentru care există transport public.

Sumele forfetare, pe de altă parte, pot varia de la un județ la altul. În județul Constanța, de exemplu, suma stabilită este de 0,29 lei/km, TVA inclus, valoarea fiind aprobată de către consilierii județeni în luna august 2026. În Argeș suma este de 0,41 lei/km, în Covasna este de 0,47 lei/km, în Sibiu – 0,45 lei/km, în Olt – 0,32 lei/km etc.

Pentru un traseu de 20 km, ceea ce înseamnă 40 km dus-întors, se decontează suma calculată înmulțind tariful aprobat de CJ/km cu numărul de kilometri parcurși. În cazul județului Constanța - 11,60 lei/zi, în Argeș - 16,40 lei/zi etc.

Ce sume se decontează pentru elevii cazați la internat sau în gazdă

Legea prevede un mecanism distinct pentru elevii care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază.

Aceștia beneficiază de decontarea transportului între localitatea unde studiază și localitatea de domiciliu. Pentru acești elevi, legea prevede contravaloarea a patru călătorii dus-întors pe lună, precum și contravaloarea unei călătorii dus-întors în perioada fiecărei sărbători legale, în condițiile prevăzute de lege. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

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Faptul că decontarea se face integral pentru navetă, fiind semnalate din ce în ce mai rar disfuncționalități în aplicarea acestui mecanism, a afectat, pe de altă parte, anumite activități desfășurate de către licee. Directorul unui liceu tehnologic din Slatina, unde peste jumătate dintre elevi sunt navetiști, a precizat că se găsesc din ce în ce mai greu elevi dispuși să se cazeze în internatul școlii, deși costul lunar, pentru cazare și trei mese pe zi, încă poate fi menținut la sub 500 lei.

În ce condiții este gratuit transportul cu trenul

În anul școlar 2026–2027, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar pentru toate categoriile de trenuri, la clasa a II-a, pe durata anului școlar.

Finanțarea gratuității pentru transportul feroviar este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Pentru a beneficia de facilitate, elevul trebuie să poată dovedi calitatea de elev prin documentele prevăzute de legislație. CFR Călători precizează, de asemenea, că elevii beneficiază de gratuitate la călătoria în vagoanele de clasa a II-a. Pentru servicii sau clase care nu intră în facilitatea legală se pot aplica tarife suplimentare, în funcție de serviciul utilizat.

Abonament gratuit la metrou pentru elevii din București

Elevii care învață în unități de învățământ acreditate din București sau din județul Ilfov pot beneficia de abonament gratuit pentru transportul public de suprafață, iar legislația națională prevede gratuitatea elevilor și pentru transportul cu metroul.

STB precizează că elevii înscriși la o unitate de învățământ acreditată din municipiul București sau județul Ilfov pot obține un abonament metropolitan gratuit, inclusiv prin aplicația Bilet TB, după confirmarea statutului de elev.

În cazul Metrorex, abonamentul lunar pentru elevi este gratuit în condițiile legislației privind facilitățile de transport. Metrorex utilizează carduri de transport nominale, iar pentru emiterea titlurilor de călătorie sunt necesare documentele care dovedesc statutul de elev.

Ce trebuie să facă părinții pentru transportul gratuit

În cazul transportului public, elevul trebuie să fie identificat ca beneficiar al facilității. Dovada calității de elev se poate face prin carnetul de elev sau printr-un alt document emis de unitatea de învățământ.

Pentru elevii care primesc sumă forfetară, procedura presupune solicitarea acesteia prin unitatea de învățământ, potrivit regulilor aplicabile în județul respectiv. Elevii care nu beneficiază de transport public trebuie să depună, de regulă, o cerere pentru acordarea sumei forfetare, în timp ce elevii care folosesc o rută de transport public trebuie să comunice către școală traseul și operatorul utilizat, școala transmițându-le mai departe către Inspectoratul Școlar Județean, care face decontarea.

Reducere de 90% pentru studenți la călătoriile cu trenul, dar nu pentru curse nelimitate

De facilități beneficiază și studenții, însă acestea sunt mai mici decât cele acordate elevilor.

Pentru călătoria cu trenul, de exemplu, nu se asigură gratuitate totală, ci o reducere de 90% din costul biletului/abonamentului. Beneficiază de această reducere studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (în vârstă de până la 30 de ani), la toate categoriile de trenuri (Regio, InterRegio și InterCity), tot la clasa a II-a.

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Având în vedere faptul că în cazul studenților cursurile universitare încep la 1 octombrie, până la data de 30 noiembrie, studenții din anii II, III sau mai mari pot călători în baza legitimației vizate pentru anul universitar anterior.



O problemă au în schimb studenții din anul I, care până la eliberarea noilor legitimații de student pot achiziționa bilete cu reducere pe baza unei adeverințe în original emise de universitate pentru noul an. Dacă nu au nici această adeverință, vor plăti integral costul biletului.

Gratuitate pentru călătoria cu trenul au studenții orfani sau cei proveniți din centrele de plasament.

Pentru studenți se acordă facilități și la transportul public local – cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul etc. – în majoritatea orașelor care sunt centre universitare. Reducerea este în cele mai multe cazuri de minimum 50%, sprijinul financiar pentru transportul local fiind acordat direct prin universități și primării.

Deși reducerile, în cazul călătoriilor cu trenul, sunt valabile pe tot parcursul anului calendaristic și pentru studenți, acestea se aplică doar pe distanța/rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află universitatea. Asta înseamnă că studenții pot folosi reducerea pentru a merge acasă sau a reveni la facultate, dar nu o pot folosi dacă vor să călătorească spre alte destinații.

De asemenea, studenții din an terminal își pierd dreptul la reducere după finalizarea studiilor.