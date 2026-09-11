A murit generalul-maior (r) Marin Lungu, copilul care a devenit caporal la 9 ani și a supraviețuit unui lagăr nazist

Veteranul de război Marin Lungu, general-maior în retragere și una dintre figurile emblematice ale Armatei Române, a murit la vârsta de 90 de ani. Considerat cel mai mic copil de trupă al armatei române în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Marin Lungu a devenit caporal la doar 9 ani.

Marin Lungu a fost cel mai mic copil de trupă al armatei române în Al Doilea Război Mondial Foto: FB MAPN

Născut în satul Neatârnarea, din județul Tulcea, Marin Lungu a avut o copilărie marcată de greutăți, potrivit TVR Info.

După moartea bunicului său, erou al Primului Război Mondial, a ajuns la o unitate militară din Medgidia, unde un ofițer de informații i-a remarcat inteligența și l-a pregătit pentru misiuni de cercetare.

În august 1944, după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, regimentul său a plecat pe Frontul de Vest. Deși avea doar câțiva ani și era considerat prea mic pentru război, și-a urmat unitatea militară, ascuns inițial printre lăzile cu muniție și apoi într-un vagon-platformă, în timp ce luptele se desfășurau în jurul său.

Marin Lungu a ajuns pe frontul din Transilvania, inclusiv în zona Oarba de Mureș, unde s-au purtat unele dintre cele mai sângeroase bătălii pentru eliberarea Ardealului. Mii de soldați români și-au pierdut viața în confruntările pentru cucerirea pozițiilor fortificate de pe Dealul Sângeorgiu.

La numai 9 ani, Marin Lungu avea gradul de caporal.

Pe front, a cules date în spatele frontului trupelor germane despre amplasamentul trupelor, a descoperi depozite armament și a adus date de la oameni infiltrați în spatele frontului, potrivit unor relatări anterioare de pe pagina de Facebook a MApN.

Pentru faptele sale eroice, a fost decorat pe front cu patru medalii de război: „Crucea Serviciului Credincios”, clasa a II-a; „Medalia Serviciului Credincios”, clasa a II-a; „Bărbăție și Credință”, clasa a II-a și „Virtutea Militară de Război”, clasa a I.

Despre Marin Lungu s-au scris două romane: „Prea mic pentru un război atât de mare” și „Prizonier la 9 ani” după care s-au făcut filme și documentare.

În timpul operațiunilor militare din Cehoslovacia a fost capturat și a supraviețuit unui lagăr nazist. Potrivit relatărilor despre viața sa, a fost salvat de o femeie evreică, iar după eliberare a fost îngrijit într-un spital al Crucii Roșii Internaționale.

Deși a rămas unul dintre simbolurile generației care a luptat în război, veteranul și-a petrecut ultimii ani într-un apartament social, departe de recunoașterea pe care mulți au considerat că o merita pentru sacrificiul și contribuția sa, notează sursa citată.