Transport public gratuit pentru elevii din Cluj în anul școlar care începe peste câteva zile. Cum se încarcă un card de abonament

Elevii din Cluj-Napoca și cei din comunele metropolitane pot circula gratuit pe mijloacele de transport în comun. Abonamentele lor trebuie doar încărcate, tot gratuit, pe cardurile de transport.

Troleibuze din Cluj-Napoca Foto: Facebook CTP

„Elevii ȋnscriși ȋn anul școlar 2026-2027 ȋn unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal şi postliceal) acreditat/autorizat din Municipiul Cluj-Napoca și comunele din Zona Metropolitană (Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petreștii de Jos, Săvădisla), beneficiază de gratuitate la transportul public local și metropolitan pe tot parcursul anului școlar, în condițiile Legii nr.198/2023 si HCL Cluj-Napoca nr.711/2023”, anunță reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca (CTP).

Abonamentele gratuite pentru elevi se pot ȋncărca de miercuri, 2 septembrie, pe card la automatele din staţii și la centrele de vânzare ale CTP.

Cum se face încărcarea abonamentului gratuit pentru elevi

„Elevii care au avut abonamente pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la AUTOMATELE din staţii, ȋnainte de expirare, adică până la data de 30.09.2026. Pe site-ul nostru www.ctpcj.ro găsiți tutorialul cu Instructiuni de prelungire la automat.

Elevii din clasa pregătitoare pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

Elevii care au nevoie de modificarea tipului de abonament, care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, precum și elevii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la centrele de vânzare CTP cu următoarele documente:

a) carnetul de elev, vizat, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală. În luna septembrie se accepta și carnetul fără viza pe noul an școlar. Dupa actualizarea informațiilor în Sistemul informatic Integrat al Învățământului din România, statutul de elev poate fi verificat după CNP.

b) cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declarație pe proprie răspundere)”, explică reprezentanții CTP.

Potrivit acestora, pentru emiterea primului card de transport este necesară completarea unei cereri, care este disponibilă la centrele de vânzări sau se poate descărca de pe site-ul companiei. Cererea va fi completată de elevul major/ părinte/ tutore. Fotografia tipărită pe card se poate prelua din Cartea de identitate, carnet sau se poate utiliza altă poză a elevului, chiar și de pe telefon.

„Pentru a evita aglomeraţia la centrele de vânzare rugăm elevii să ȋși ȋncarce abonamentele pentru noul an școlar de la automatele din staţii, pe parcursul lunii septembrie”, mai precizează conducerea CTP.