Au apărut imagini de la scandalul în care au fost implicați generalul Dorin Ioniță și amanta sa. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din bloc se vede cum generalul își lovește cu bestialitate amanta.

Din acestea se vede cum generalul o lovește pe amanta sa, după ce femeia îl împinge. El împarte pumni femeii, o pune la pământ, apoi o lovește cu picioarele.

Femeia agresată a cerut ordin de protecție provizoriu, pe care l-a obținut pentru 5 zile.

Generalul Dorin Ioniță, filmat când își lovește amanta Foto: Captură video

Ordinul de protecție prevedea, printre altele, obligația bărbatului de a păstra o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie.

„La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta”, a transmis IPJ Ilfov.

Imediat după incident, bărbatul a plecat de acasă, luând cu el un pistol. S-a dus la casa din Prahova, unde ulterior s-a sinucis.

Soția a anunțat că a plecat cu pistolul

În timpul nopții, în jurul orei 01.24, Poliția a fost sesizată din nou. De această dată, apelul a fost făcut de soția generalului, o femeie de 60 de ani. Aceasta le-a spus polițiștilor că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, plecase de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Potrivit informațiilor din anchetă, în dimineața zilei de 11 septembrie, o rudă a bărbatului ar fi anunțat Poliția după ce i-ar fi văzut mașina în localitatea Păulești, județul Prahova.

A fost găsit mort într-un imobil din Păulești

Generalul-maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, a fost găsit mort, vineri dimineață, într-un imobil din județul Prahova.

La scurt timp, polițiștii din Prahova au fost sesizați că un bărbat domiciliat în comuna Păulești nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței.

„La data de 11 septembrie 2026, în jurul orei 08.20, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat, domiciliat în comuna Păulești, nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței”, a transmis IPJ Prahova.

Polițiștii și echipajele medicale au ajuns la fața locului și au găsit în interiorul imobilului un bărbat de 61 de ani, care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare.

În apropierea trupului a fost identificată o armă de foc letală, de calibru 9x19 mm.

Cine a fost generalul Dorin Ioniță

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră al Armatei Române. Acesta a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.

De-a lungul carierei militare, Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO.

În calitate de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a coordonat și a vizitat contingentele de militari români aflate în teatrele de operații externe, inclusiv în Mali.

În decembrie 2019, pe când avea gradul de general-maior, Dorin Ioniță a fost coordonatorul Paradei Militare Naționale organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României.

În cariera sa a ocupat și alte funcții de conducere în Armata Română, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină.

Pentru activitatea sa militară, Dorin Ioniță a fost decorat de Administrația Prezidențială și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”.

La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis.