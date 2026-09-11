 Dublu doliu în familia regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după înmormântarea regelui Harald | adevarul.ro
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Dublu doliu în familia regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după înmormântarea regelui Harald

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 Prințesa Astrid a Norvegiei, sora mai mare a regretatului rege Harald, a decedat vineri la vârsta de 94 de ani, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat.

Prințesa Astrid
Prințesa Astrid Foto: X/Clas Report

Prințesa Astrid a murit „liniștit, în somn”, la doar două zile după funeraliile fratelui său mai mic, regele Harald V., care a decedat luna trecută, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de 35 de ani pe tron, iar prințesa a făcut ultima sa apariție publică miercuri, la înmormântarea acestuia, scrie Reuters.

Prințesa Astrid
Prințesa Astrid la capătâiul fratelui ei, regele Foto: X/Clash report

„De-a lungul lungii sale vieți, prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-un mod cald și conștiincios”, a declarat noul rege Haakon al VIII-lea în comunicat.

Născută la 12 februarie 1932, Astrid a fost ultimul copil în viață al regelui Olav V și al prințesei moștenitoare Märtha. Ea a fost și cea mai în vârstă descendentă în viață a reginei Victoria a Marii Britanii și a prințului Albert.

Astrid s-a căsătorit în 1961 cu Johan Ferner, campion olimpic la navigație. Cei doi au avut cinci copii: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth și Carl Christian. Johan Ferner a murit în 2015.

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus pe 1 septembrie jurământul în fața parlamentului, la câteva zile după moartea tatălui său, regele Harald.

Spre deosebire de fastuoasa încoronare a regelui Charles al Marii Britanii, ceremonia norvegiană a fost una discretă, fără coroană sau sceptru — Norvegia a renunțat la tradiția încoronării încă din 1908.

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