Cât le trebuie autorităților să înmatriculeze un microbuz școlar. Mașinile prezentate cu fast în campania electorală stau în garaj

Peste 26 de microbuze școlare electrice stau pe dreapta, de jumătate de an. Acestea au fost cumpărate prin Consiliul Județean Botoșani și date primăriilor din județ. Microbuzele nu au fost însă însoțite de actele necesare iar procedura se dovedește a fi un adevărat coșmar.

De aproximativ șase luni, 26 de microbuze școlare stau trase pe dreapta, în județul Botoșani, fiindcă autoritățile nu au reușit nici până în prezent să le înmatriculeze și să realizeze toate actele necesare pentru funcționarea lor. În unele cazuri, demersurile se vor întinde până după vacanța de Paște. Unii spun că de vină este și birocrația dar și lipsa de interes a funcționarilor și a celor responsabili cu transmiterea actelor necesare. Microbuzele au lipsit în perioada iernii, atunci când copiii de la țară din județul Botoșani aveau cea mai mare nevoie de ele. Mulți au bătut kilometri întregi pe jos fiindcă microbuzele nu puteau fi utilizate.

Prezentate cu mare fast în campania electorală

Cele 26 de microbuze sunt electrice și au fost achiziționate, anul trecut, de Consiliul Județean Botoșani prin PNRR. Suma totală a fost 7.2 milioane de euro. O parte a microbuzelor au fost aduse în luna octombrie a anului 2024, în fața clădirii Consiliului Județean, în plină campanie electorală pentru Parlamentare, și prezentate ca o realizare a executivului de la aceea vreme. În mod festiv, cele nouă microbuze din parcarea Consiliului Județean (celelalte 17 microbuze au fost aduse ulterioare), au fot predate primarilor. S-au făcut poze, s-au rostit discursuri și au fost formulate mulțumiri.

Din luna octombrie a anului trecut și până aproape de jumătatea lunii martie, au trecut aproape șase luni. În tot acest timp, în microbuze nu a călcat picior de elev. Și asta în condițiile în care, în mediul rural, acestea erau esențiale pentru transportul școlarilor din sate către școlile de la centru. Mai ales în sezonul rece. Microbuzele au fost predate autorităților, dar multe dintre ele au stat pe dreapta. Și încă stau pe dreapta în curțile școlilor sau ale Primăriilor.

Autobuze trase pe dreapta de birocrație și demersuri în pas de melc

Motivul pentru care aceste microbuze nu sunt pe traseu și nu duc elevii de la școală, acasă și invers, este lipsa documentelor necesare. După ce au primit microbuzul, autoritățile locale s-au trezit cu o uriașă bătaie de cap. Microbuzele aveau numere roșii dar nu aveau cărți de identitate, procese verbale necesare și nici licențe de transport. Totul a căzut în sarcina Primăriilor. Între timp s-a schimbat și administrația la Consiliul Județean. Unii s-au grăbit prea tare, ceilalți se plâng că graba a fost degeaba. Cert este că actele au ajuns cu mare întârziere la Primării.

„Am primit microbuzul dar nu și cartea de identitate. Am primit-o mult mai târziu. Pe la jumătatea lui februarie abia am primit cartea de identitate. Fără ea nu am putut să o înmatriculăm. După ce înmatriculăm microbuzul, trebuie să scoatem licența de transport. Deci mai durează. Încă sunt destule demersuri. Am primit microbuzul dar documentele au venit mult mai târziu. Încă nici nu este înmatriculat”, spune Constantin Cucoreanu, primarul din comuna Tudora, beneficiarii unui astfel de microbuz.

În comuna Lozna, situația a stat la fel. „Am primit microbuzul dar fără actele necesare. Cum să-l înmatriculezi dacă nu ai carte de identitate. A venit mai târziu, cred că după câteva luni și am început și noi demersurile”, spune spune Viorel Lozneanu, edilul comunei.

„Microbuzele nu avea carte de identitate când le-am primit”, a precizat un alt edil. În plus, primăriile au fost nevoite să facă și stații de încărcare electrice pentru microbuze. „A fost pe cheltuiala noastră stațiile de încărcare. Ne-am conformat”, a precizat primarul din comuna Stăuceni.

În multe cazuri stațiile de încărcare au fost o problemă fiindcă primăriile nu aveau încă votate bugetele și investițiile nu puteau fi realizate. Pe lângă cele 26 de microbuze deja predate vor mai fi aduse încă 10 microbuze electrice cumpărate din economiile făcute la prima licitație. Acestea vor ajunge prin luna mai. Microbuzele sunt esențiale în mediul rural. Și asta în condițiile în care multe școli sătești au fost desfințate iar puțini elevi rămași mutați la școlile de centru. Unii străbat și câte 5 kilometri pentru a ajunge acasă. Este vorba despre aproximativ 2000 de elevi în această situație.