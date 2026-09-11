 Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Începe exercițiul „Burebista 26” | adevarul.ro
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Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Începe exercițiul „Burebista 26”

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Forțele Aeriene Române anunță că exercițiul militar „Burebista 26” se va desfășura în perioada 14-25 septembrie, pe întreg teritoriul național.

„Burebista” 2025
„Burebista” 2025 Foto: Facebook/Forţele Aeriene Române

„Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control și execuție din Forțele Aeriene Române, cu sprijinul Forțelor Terestre, Forțelor Navale și Forțelor pentru Operații Speciale”, transmit Forțele Aeriene într-un comunicat.

Sursa citată adaugă că scopul exercițiului este de antrenare a structurilor din Forțele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

„În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înăţime pe întreg teritoriul naţional.”

În iunie, un exercițiu spectaculos al Forțelor Speciale ale Armatei Române a avut loc pe un lac de acumulare din județul Brașov. Luptătorii de elită au executat salturi cu parașuta dintr-un elicopter IAR 330 Puma, aterizând direct pe apă.

Pe aerodromul Ghimbav, militarii Forțelor pentru Operații Speciale s-au antrenat pentru salturi cu parașuta de la peste 2.000 de metri, aterizând direct pe apă.

Exercițiul presupune un nivel ridicat de pregătire, cel mai tânăr militar al detașamentului având deja aproape 200 de salturi.

Forțele Speciale ale Armatei Române numără câteva mii de militari, dintre care câteva sute sunt luptători operaționali, mulți cu experiență în teatre de operații. Cea mai dificilă misiune reală este considerată cea din Afganistan, unde Comandamentul FOS de la Târgu Mureș a pierdut șase militari în timpul operațiunilor internaționale.

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