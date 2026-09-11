 Premieră medicală la Craiova: cea mai subțire sondă de defibrilare din lume, implantată la doi pacienți | adevarul.ro
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Premieră medicală la Craiova: cea mai subțire sondă de defibrilare din lume, implantată la doi pacienți

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Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova au implantat, în premieră națională, la doi pacienți cu afecțiuni cardiace severe, sonda OmniaSecure, prezentată de producător drept cea mai subțire sondă de defibrilare din lume.

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Doi pacienți au beneficiat de implantarea celei mai subțiri sonde de defibrilare Foto: Facebook/Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Dispozitivul are un diametru de aproximativ 1,6 milimetri, comparabil cu mina unui creion, ocupă mai puțin spațiu în vasele de sânge și poate permite stimularea inimii într-un mod apropiat de funcționarea sa naturală. Intervențiile au fost realizate de medicul Adrian Ungureanu, alături de rezidenții Alexandra Prioteasa și Alexandra Șerban, fără costuri pentru pacienți.

Evenimentul a fost anunțat vineri, 11 septembrie 2026, de Spitalul Județean Clinci de urgență Craiova.

„Pentru prima dată în România, echipa Compartimentului de Aritmologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a implantat unui pacient sonda de defibrilare Medtronic OmniaSecure, cea mai subțire sondă de acest tip din lume. Intervenția a fost realizată de dr. Adrian Ungureanu, alături de dr. rezident Alexandra Prioteasa și dr. rezident Alexandra Șerban.

Sonda face parte din sistemul unui defibrilator implantabil, un dispozitiv care urmărește permanent ritmul inimii și poate interveni atunci când apar tulburări de ritm care pot pune viața pacientului în pericol”, au comunicat reprezentanții unității sanitare.

Ocupă mai puțin spațiu în interiorul vaselor de sânge

„Fiind atât de subțire, ocupă mai puțin spațiu în interiorul vaselor de sânge și reduce impactul asupra acestora și asupra valvei tricuspide. În plus, sonda poate fi poziționată astfel încât impulsurile electrice să folosească sistemul natural de conducere al inimii. Mai simplu spus, inima poate fi stimulată într-un mod mai apropiat de felul în care funcționează în mod normal”, au mai explicat medicii.

Tehnologia folosită a dat rezultate extraordinare, potrivit studiului clinic LEADR sonda are o eficacitate a defibrilării de 97,5%

Pentru acest tip de procedură pacienții trebuie selectați pentru a îndeplini criteriile medicale.

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Sonda cu diametrul foarte redus a fost pusă recent pe piață Foto: Facebook/Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Sunt proceduri nou apărute pe piață. Pentru pacienți e un lucru extraordinar, pentru că, în mod normal, sonda de defibrilare nu are funcția de stimulare potrivită pentru fiziologia cardiacă, pentru că dispune o activare nefiziologică a ventriculului strâng și la pacienții care deja au o disfuncție fiziologică - pentru că ei au, din cele mai multe, o indicație de defibrilator - face un lucru rău atunci când avem nevoie de stimulare cardiacă. Însă această sondă permite o stimulare fiziologică, pe curentul normal al inimii, și atunci activarea este mult mai eficientă din punct de vedere hemodinamic”, a explicat medicul primar cardiolog intervențional Adrian Ungureanu, pentru „Adevărul”.

Avantajele dispozitivului nou apărut pe piață

Principala funcție a unui defibrilator este de a urmări tahiaritmiile și a interveni prin diverse terapii atunci când pacientul suferă aritmii amenințătoare de viață. Defibrilatoarele au însă și funcție de stimulare, care este activată în cazul anumitor pacienți, atunci când aceștia au nevoie și de stimulare cardiacă pentru bradiaritmii, adică puls scăzut, a explicat medicul.

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Acest defibrilator cu cea mai subțire sondă poate înlocui chiar un defibrilator triplu-cameral, a completat dr. Ungureanu, iar avantajul este evident. În cazul aparatului triplu-cameral s-ar implanta trei sonde, care sunt mult mai mari, ocupă mult mai mult spațiu, înseamnă mai mult material străin în corp și risc de complicații pentru fiecare dintre sonde.

Această sondă are o rezistență mult mai mare, diametru mult mai mic și nu împiedică hemodinamica cordului drept, are foarte multe avantaje”, a mai spus medicul.

Astfel de proceduri realizate s-au anunțat în doar câteva centre din Europa, intervenția de la Craiova venind la mai puțin de o lună distanță de când sonda a fost pusă pe piața europeană, potrivit medicului.

Pe de altă parte, centrul din Craiova a fost ales având în vedere rezultatele înregistrate în cardiologia intervențională.

Eu m-am focusat mult în carieră pe partea aceasta de stimulare fiziologică”, a mai precizat medicul, care a realizat până acum sute de intervenții.

De procedura de implantare a celei mai subțiri sonde au beneficiat până acum doi pacienți. Primul are 65 de ani, diagnosticat cu o cardiopatie non-ischemică cu disfuncție severă de ventricul stâng și bloc major de ramură stângă, iar al doilea pacient are 68 de ani și probleme cardiace similare.

Evoluția pacienților cu diagnostic precum cel amintit este severă fără suport intervențional, a precizat medicul. „Adică speranța de viață este mică la un an de zile, aproape similară cu patologii cancerigene”, a mai precizat dr. Adrian Ungureanu.

După implantarea dispozitivului, în schimb, „unii pacienți au o evoluție chiar spectaculoasă, de tip super-responder, adică își normalizează puterea inimii sau fracția de ejecție, cum o cuantificăm noi”, a mai declarat medicul.

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Cea mai subțire sondă de defibrilare a fost implanttată la Spitalul Craiova Foto: Facebook/Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
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Un aspect important de reținut pentru pacienți este că toate costurile cad în sarcina spitalului, intervenția fiind realizată în cadrul programului cunoscut drept Programul Național de Defibrilatoare Cardiace Implantabile. Fondurile destinate acestui program nu sunt inepuizabile, iar în multe situații, a mai precizat medicul, a fost nevoie de susținere financiară din fondurile proprii ale spitalului, „atunci când erau lipsuri, atunci când programele erau subfinanțate”.

Pacientul, pe de altă parte, nu poate susține costurile în spitalul de stat nici dacă ar fi dispus să facă asta, a mai precizat dr. Ungureanu, alegerea pacienților beneficiari fiind realizată strict pe criterii medicale.

Folosirea acestui tip de sondă ar putea fi mult mai frecventă, pentru că patologie există, în schimb la acest moment se pune în primul rând problema disponibilității.

Ar fi ideal să folosim la mult mai mulți pacienți. La momentul acesta problema este totuși legată de costuri, dar și de disponibilitate, pentru că doar ce a intrat pe piață. Se împart în lume un număr de X sonde, pentru că și capacitatea de producție este relativ limitată”, a mai precizat dr. Adrian Ungureanu.

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