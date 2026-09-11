 Grindeanu, mesaj pentru Nazare înainte de nuntă: „Din păcate, nu pot să ajung”. Ministrul Finanțelor își unește destinul cu artista Maria Mihali | adevarul.ro
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Grindeanu, mesaj pentru Nazare înainte de nuntă: „Din păcate, nu pot să ajung”. Ministrul Finanțelor își unește destinul cu artista Maria Mihali

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis vineri, 9 septembrie, o urare ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, cu doar o zi înaintea nunții acestuia cu artista de muzică populară Maria Mihali, însă a precizat că nu va ajunge la eveniment

Alexandru Nazare și Maria Mihali
Alexandru Nazare și Maria Mihali Foto: FB Maria Mihali

„Îi doresc casă de piatră, înțeleg că mâine are nuntă! Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat Sorin Grindeanu, după discursul susținut la Școala Politică TSD Romania, când jurnaliștii l-au întrebat dacă Alexandru Nazare poate fi un nume de premier.

Alexandru Nazare și partenera sa, Maria Mihali, urmează să se căsătorească sâmbătă, 12 septembrie. 

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, însă au preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publică. Începând cu anul 2024, cei doi au fost văzuți mai frecvent împreună la evenimente publice, iar în 2025 s-au logodit.

Cei doi s-au logodit anul trecut
Cei doi s-au logodit anul trecut Foto: FB Maria Mihali

Cine este Maria Mihali

În vârstă de 30 de ani, Maria Mihali s-a născut și a crescut în Baia Mare și este una dintre vocile apreciate ale muzicii populare și religioase din zonă, potrivit publicației DirectMM. Repertoriul său este puternic ancorat în tradițiile Maramureșului istoric, în special cele ale zonei Borșa, localitatea de origine a tatălui său.

De-a lungul carierei, interpreta a colaborat cu Grupul Iza și a participat la numeroase spectacole și festivaluri atât în țară, cât și în străinătate. Pricesnele au ocupat un loc important în activitatea sa artistică, contribuind la consolidarea imaginii sale în rândul publicului iubitor de folclor și muzică religioasă.

Dincolo de activitatea artistică, Maria Mihali are și o pregătire academică solidă. A absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, apoi Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ulterior, și-a continuat studiile cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, finalizat în 2020 la FSEGA.

Maria Mihali și Alexandru Nazare
Maria Mihali și Alexandru Nazare Foto: FB Maria Mihali

Maria Mihali este și absolventă a Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, secția canto popular, iar unul dintre momentele definitorii ale începutului de carieră a fost câștigarea Trofeului Festivalului „Lucreția Ciobanu” de la Sibiu, în anul 2016. În ultimii ani, artista și-a continuat pregătirea la Universitatea Națională de Muzică din București și s-a implicat în pregătirea noilor generații de interpreți.

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